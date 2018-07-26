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Отправная точка истории страны
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Отправная точка истории страны 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Крещение Руси стало судьбоносным историческим выбором, определившим путь нашей страны. Это самое масштабное событие в отечественной истории, равное которому едва ли мы сможем найти.
Крещение Руси — событие очень яркое, драматичное и чрезвычайно живое. Такие феномены легко становятся страницами учебников, и тогда, при всем понимании их масштабности и важности, теряется их внутренний нерв, ведь событие это было очень живое и драматичное. И тут уместно вспомнить фразу святого князя Владимира, которую он сказал о себе, но ее смело можно применить и ко всему обществу: «Я был зверь, а стал человек». В этом и состоит внутреннее содержание события.
И вот эта перемена, которая произошла с Владимиром, произошла и со всем народом. О дохристианском прошлом Руси — языческом — мы знаем сегодня очень мало. К сожалению, на этот счет сегодня много спекуляций. Но слова Владимира, которыми он охарактеризовал этот период, — очень искренняя и живая характеристика.
Те ценности, которые для нас являются безусловными — милосердие, сострадание, готовность принять людей других взглядов, даже другой веры, — все это связано с тем, что Русь когда-то приняла крещение. Это событие нашло свое отражение и в языке. Когда мы хотим сказать о каком-то плохом поступке, то звучит фраза: «Да на тебе креста нет». Эти фундаментальные вещи нашли отражение в русской литературе. Как говорил философ Николай Бердяев: «Русская литература поражена христианством».
Если мы себя воспринимаем как наследников князя Владимира, то это обязывает нас не просто вспоминать о нем и о произошедшем 1030 лет назад событии, но и следовать в своей жизни тому нравственному вектору, который им был задан. Праздник Крещения Руси является общим торжеством для всех братских народов исторической Руси. Этот день будет праздноваться всей полнотой Православной церкви, центрами празднования станут и Киев, и Минск, и Москва, и Кишинев, и другие города стран, входящих в зону пастырского попечения Русской церкви. В киевской крещальной купели крестились предки братских народов исторической Руси. Сегодня эти народы в силу разных причин разделены политическими границами, и мы с уважением относимся к этим границам, но они не должны проходить по нашим сердцам.
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