Отправная точка истории страны

Крещение Руси стало судьбоносным историческим выбором, определившим путь нашей страны. Это самое масштабное событие в отечественной истории, равное которому едва ли мы сможем найти.

Крещение Руси — событие очень яркое, драматичное и чрезвычайно живое. Такие феномены легко становятся страницами учебников, и тогда, при всем понимании их масштабности и важности, теряется их внутренний нерв, ведь событие это было очень живое и драматичное. И тут уместно вспомнить фразу святого князя Владимира, которую он сказал о себе, но ее смело можно применить и ко всему обществу: «Я был зверь, а стал человек». В этом и состоит внутреннее содержание события.

И вот эта перемена, которая произошла с Владимиром, произошла и со всем народом. О дохристианском прошлом Руси — языческом — мы знаем сегодня очень мало. К сожалению, на этот счет сегодня много спекуляций. Но слова Владимира, которыми он охарактеризовал этот период, — очень искренняя и живая характеристика.

Те ценности, которые для нас являются безусловными — милосердие, сострадание, готовность принять людей других взглядов, даже другой веры, — все это связано с тем, что Русь когда-то приняла крещение. Это событие нашло свое отражение и в языке. Когда мы хотим сказать о каком-то плохом поступке, то звучит фраза: «Да на тебе креста нет». Эти фундаментальные вещи нашли отражение в русской литературе. Как говорил философ Николай Бердяев : «Русская литература поражена христианством».