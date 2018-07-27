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В Корее пытаются научить роботов доставлять клиентам еду и забирать отходы
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В Корее пытаются научить роботов доставлять клиентам еду и забирать отходы 

ИнформУпак 1 час назад
По мнению гендиректора Woowa Brothers Ким Бонг-Джина, сфера услуг заинтересована в использовании многозадачных роботов, которые не только смогут доставлять клиенту определенный вид товаров, но и помогут избавиться от сопутствующего мусора. В ближайшем будущем корейские специалисты планируют начать разработку роботов, способных выполнять самые различные заказы по доставке продуктов питания и других товаров.
На сегодняшний день компания реализует на территории Кореи первое приложение для доставки еды Baedal Minjok. В дальнейшем разработчики планируют расфасовывать еду в пищевые контейнеры из перерабатываемых материалов, которые робот сможет забрать и доставить в пункт переработки. Ожидается, что внедрение современных технологий должно существенно повысить качество обслуживание клиентов и увеличить количество отходов, отправляющихся на повторную переработку. При этом все процессы будут максимально автоматизированы и не требуют дополнительных финансовых вложений.
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