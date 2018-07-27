Религиозные праздники 28 июля

Равноапостольный князь Владимир, в святом крещении Василий

Год рождения князя Владимира неизвестен, (историки считают, что это примерно 960-й год). Согласно источникам XVI века, родился он в селе Булутине, куда его бабка, княгиня Ольга, сослала его мать, которая, по версии некоторых исследователей, будучи христианкой (она была раздатчицей милостыни, а это — занятие христианки), нарушила со Святославом заповедь «не прелюбодействуй». Внука Ольга взяла к себе в Киев.

Среди сыновей великого князя Святослава Владимир, по «Повести временных лет», он был третьим после Ярополка и Олега. В 970 году, отправляясь в очередной военный поход на Византию, отец поставил его, совсем еще мальчика, князем в Новгороде. А киевским князем после смерти отца в 972 году стал Ярополк. Потом, как это практически всегда бывало в те времена, у братьев началась затяжная война за Киевский престол, закончившаяся, по летописям в 980 году (по житию, составленному во второй половине XI века монахом Иаковом, — в 978-м) победой Владимира.

Есть косвенные сведения о симпатиях князя Ярополка к христианству, поэтому вполне объяснимо, что при его победившем сопернике на христиан в Киеве начались гонения.

В арабских и персидских источниках сохранились сведения о русском посольстве в Хорезм, прибывшем, чтобы обсудить нюансы, связанные с принятием ислама.

Однако, согласно летописи, в 987 году Владимир на совете бояр принял решение о крещении «по закону греческому». Через год, после того как киевский князь отбил у византийцев Корсунь (Херсонес — Херсонесское городище на территории современного Севастополя), на мирных переговорах с императорами Василием II и Константином VIII Владимир предложил вернуть город, если они отдадут ему в жены свою сестру Анну, а те, в свою очередь, поставили ему условие — креститься. Владимир вместе с дружиной крестился, после чего обвенчался с Анной, вернулся в Киев и велел уничтожить языческие идолы и крестить народ.

Правда, по более раннему источнику — житию, составленному монахом Иаковом — крестился князь в 998 году, а Корсунь взял и женился на сестре императоров через три года. Впрочем, о том, что детали хронологии этих событий не сохранились, еще в начале XI века предупреждал летописец в «Повести временных лет». Поэтому датой крещения Руси традиционно считается летописный 988 год.

В Киеве крещение народа прошло сравнительно мирно, в Новгороде пришлось силой подавлять бунты, в Ростово-Суздальской земле христиане оставались меньшинством и после Владимира. Но Русь стала Киевской митрополией Константинопольского патриархата с епархиями в Новгороде, Белгороде Киевском, Переславле и Чернигове.

Началось распространение грамотности — вначале практически насильно, как при Петре I, детей отдавали в ученье византийцам и болгарам, а через поколение на Руси уже появились свои писатели, такие как митрополит Илларион, автор «Слова о законе и благодати».

При князе Владимире на Руси началось масштабное каменное строительство.

Скончался князь от болезни в своей загородной резиденции Берестове 15 июля (28 июля по новому стилю) 1015 года и был похоронен рядом с женой в Киевской Десятинной церкви, разрушенной монголами в 1240 году.

Точных данных о начале церковного почитания князя Владимира нет. Возможно, сначала его поминали вместе с сыновьями — святыми Борисом и Глебом.

Первые надежные сведения об официальном почитании святого равноапостольного князя Владимира относятся к XIV веку. По одной из гипотез, канонизация состоялась во второй половине XIII века. А в 1635 году при митрополите Киевском Петре Могиле во время раскопок Десятинной церкви были обнаружены его мощи.

А поскольку князь Владимир жил до раскола христианской церкви, его почитают не только православные, но и католики, особенно российские и украинские.