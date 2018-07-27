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Патриарх Африки сравнил князя Владимира с Александром Македонским и Константином Великим
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Патриарх Африки сравнил князя Владимира с Александром Македонским и Константином Великим 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Значение личности князя Владимира, крестившего Русь 1030 лет назад, сравнимо с великими правителями прошлого, такими как Александр Македонский и Константин Великий, которые изменили ход мировой истории. Об этом сказал Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор в пятницу на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
"Хотелось вспомнить о трех великих личностях, изменивших историю мира", — отметил патриарх Феодор, напомнив о великих империях прошлого — созданной Александром Македонским и Константином Великим, императором Византии. В ряду этих правителей, по словам патриарха Африки, находится и князь Владимир, крестивший Русь. «Как Константин гордился построенным им городом, так и Владимир гордится делом рук своих», — сказал он. По словам предстоятеля Александрийской церкви, биография князя Владимира, как и Константина, и Александра, «была далека от добродетели». Но все изменило принятие крещения. «До него была его великая бабка Ольга и рядом с ним — христианская царевна Анна», — напомнил патриарх.
"Остается только догадываться, чем бы была Россия и ее народ, если бы не случилось это событие (крещение Руси). И то, что ваша страна вышла из стольких испытаний, говорит о том, что сам Господь благословляет вашу страну", — заключил патриарх Феодор.
28 июля предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл вместе с представителями 10 Поместных православных церквей, в частности, Патриархом Аликсандрийским, возглавит литургию на Соборной площади Кремля в честь дня памяти князя Владимира, который отмечается в России на церковно-государственном уровне как день Крещения Руси.
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