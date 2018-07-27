Патриарх Африки сравнил князя Владимира с Александром Македонским и Константином Великим

"Хотелось вспомнить о трех великих личностях, изменивших историю мира", — отметил патриарх Феодор, напомнив о великих империях прошлого — созданной Александром Македонским и Константином Великим, императором Византии. В ряду этих правителей, по словам патриарха Африки, находится и князь Владимир, крестивший Русь. «Как Константин гордился построенным им городом, так и Владимир гордится делом рук своих», — сказал он. По словам предстоятеля Александрийской церкви, биография князя Владимира, как и Константина, и Александра, «была далека от добродетели». Но все изменило принятие крещения. «До него была его великая бабка Ольга и рядом с ним — христианская царевна Анна», — напомнил патриарх.

"Остается только догадываться, чем бы была Россия и ее народ, если бы не случилось это событие (крещение Руси). И то, что ваша страна вышла из стольких испытаний, говорит о том, что сам Господь благословляет вашу страну", — заключил патриарх Феодор.