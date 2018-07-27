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Создан робот-кентавр для спасения людей во время ЧС. Видео
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Создан робот-кентавр для спасения людей во время ЧС. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Команда европейских инженеров и программистов создала робота-кентавра Centauro, который умеет выполнять голосовые команды и предназначен для спасения людей во время чрезвычайных ситуаций, сообщает Engadget.
Уникальное устройство снабжено четырьмя ногами на колесах и двумя механическими руками, каждая из которых способна грузы весом до 11 килограммов.
Высота робота составляет около 1,5 метра, а весит «кентавр» чуть больше 90 килограммов. Корпус робота сделан из легкого метала, который покрыт прочным пластиком, напечатанном на 3D-принтере.
Centauro занял первое место на выставке робототехники в немецком университет Бонна. На его усовершенствования выделят дополнительные средства.
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