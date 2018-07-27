Машины, которые спасут твою сексуальную жизнь

Сексуальная неудовлетворенность, отсутствие половой жизни и одиночество — три столпа, которые ввергают человека в пучину безумия. Можно пойти в секс-шоп, но, как правило, их ассортимент вводит в уныние. Ничего нового: все те же заменители натуральных органов. Есть у покупки секс-игрушек одна явная проблема: неоправданные ожидания. Оно ведь как бывает: читаешь описания, смотришь видео, представляешь в своей голове разные бесчинства, в которых будет использоваться прибор, а на деле, придя домой и опробовав содержимое, не получаешь ничего, кроме неоправданных ожиданий. Или, говоря иначе, эффект резиновой куклы: когда надеешься, что «резиновая Зина» будет хоть немного похожа на шикарную женщину, изображенную на коробке. Поэтому самое время взглянуть на симбиоз чувственности и холодного технического расчета — на настоящие автоматические удовлетворители, которые не имеют ничего общего с одноименной рок-группой и дефлораторами.

Панацея от скуки и одиночества

Секс-машина — это больше, чем просто средство самоудовлетворения. Скорее это универсальный любовник, который может практически полностью избавить от потребности в партнере. Но также с ее помощью можно добавить новых красок в ваш скучный, повседневный секс. Это не какой-то там вибратор, который нужно держать в руках и постоянно отвлекаться во время его использования на переключение режимов, или подбор угла входа, или просто смену рук (потому что руки при этом процессе устают очень быстро). Секс-машину достаточно сразу настроить на удобный угол наклона, занять любимую позу, нажать на кнопочку на пульте управления, и все, как говорится, добро пожаловать в сказку, где льются молочные реки, а небо сотрясается оргазмами. Обычно у людей, которые покупают себе подобный аппарат, жизнь меняется на «до» и «после». Например, у женщин начисто решается проблема с достижением оргазма, а это влечет за собой нормальный гормональный фон и настроение (так что еще неизвестно, кому она больше пользы принесет: тебе или ей). Секс-машина по скорости, продолжительности и мощности фрикций значительно превосходит любого мужчину, но пусть тебя это не смущает. На бездушную машину она тебя точно не променяет и на других мужчин заглядываться перестанет. Так что потуши в себе огонь ревности и сомнения: она не будет тебе изменять, пока ты далеко. А знаешь, какое самое большое заблуждение у людей насчет секс-машин? Они почему-то думают, что их делают только для женщин. Нет, мой одинокий друг, производители помнят про муки мужского одиночества, и, для того чтобы на их улицах тоже был праздник, создали немыслимые вундервафли, которые умеют такое, на что не способна даже Лана Роудз. Взять, к примеру, аппарат с говорящим названием Milker Automatic Deluxe Stroker. Красиво, удобно, приятно. Как говорится, для тех, кто понимает. И это не единственный автоматический мужской удовлетворитель. В конце концов, машина меняет свой пол в зависимости от насадки. Если ты купишь вагину, то она тебя порадует.

Если привычка и мнительность мешает тебе смотреть на них здраво, то мы попытаемся открыть для тебя страшную тайну: всегда можно пробовать предаться утехам одновременно, так сказать «втроем». Секс-машина не только заменяет партнера, но и разнообразит половую жизнь, о чем уже говорилось. Это самый простой и приятный способ попробовать легендарный МЖМ, тогда как впускать в постель незнакомого человека очень сложно. Секс-машина, в зависимости от установленной насадки (фаллоимитатора или вагины), может побыть тем самым третьим партнером в сексе: девушкой или мужчиной. Заказать все эти блага любви и технологий можно в магазине LoveMachines, который входит в группу компаний «Аматус» — настоящих старожил в сумрачном мире отечественного секс-шопинга. Еще в 2002-м году они открыли первый офлайн-секс-шоп в одном из городов-миллионников России. А в 2006-м ввели в ассортимент первые секс-машины импортного производства. Но, оценив свои силы и проанализировав рынок, поняли, что вполне могут производить и свои машины, чем они успешно занимаются и по сей день. Так что у тебя появляется шанс не просто удовлетворить себя, но и поддержать отечественного производителя. Все машины великолепны, но особенную гордость вызывают «Слайдер», ее новое поколение «Слайдер 2.0», старый добрый «Дабл-Слайдер» и обновленный в версии Power «Стрелок», «Казанова», «Дабл-Казанова» и «Слэйвдрайвер». Настоятельно советуем обратить на них более пристальное внимание. Приобрести секс-машину→

Шоурум секс-машин

У секс-машин есть две проблемы. Первая — это упомянутая выше боязнь разочароваться. Тот, кто единожды обжегся, покупая секс-игрушку, может с недоверием коситься на видео и картинки секс-машин. Вторая проблема заключается в стоимости самих секс-машин. Надо понимать, что это слишком дорогое удовольствие для большинства вожделеющих. Эти две проблемы — дороговизна и боязнь ошибиться — ложатся друг на друга и лишают человека, возможно, одного из главных удовольствий в его жизни. Вот если бы можно было прийти, потрогать, а еще лучше попробовать подобный агрегат… Но, увы, ни один секс-шоп не будет его выставлять у себя, поскольку эти машины любви занимают слишком много места, в то время как аренда площади слишком дорогая. Но группа компаний «Аматус» рискнула пойти на беспрецедентный шаг: они вложили огромные деньги в открытие и открыли-таки первый и пока единственный на сегодня (не только в Москве, но и в РФ) шоурум секс-машин. В нем представлены более 40 моделей разной ценовой категории, а кроме этого, и остальные товары с сайта портала LoveMachines.ru. То есть, приходя сюда, клиент может протестировать любой предмет на месте и тут же купить. Узнать подробнее о шоуруме→

Аренда секс-машин

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