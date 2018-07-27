Даниил Ощепков: спонтанные решения, парк Ермака и неизменный аэропорт

Традиционно молодые северяне уезжают с малой родины за высшим образованием и успешной карьерой в столичные города России. Теперь благодаря стараниям региональных властей, значительная часть выпускников вузов возвращается на работу в родной регион. Но процент тех, кто остаётся, по-прежнему, велик.

Поэтому корреспондент ИА «Уральский меридиан» узнал, что должно измениться в Югре, чтобы молодёжь мечтала жить в своём регионе. Этот вопрос мы адресовали бывшему жителю крупнейшего муниципалитета ХМАО, который нашёл своё место в жизни за пределами родного региона.

Даниил Ощепков (25 лет) — экономист, специалист по закупкам, выпускник «Санкт-Петербургкого гуманитарного университета профсоюзов». Родился и вырос в городе Сургуте, Ханты-Мансийском автономном округе. Переехал в Санкт-Петербург в 2008 году.

Почему ты уехал из Сургута 10 лет назад? Что больше всего повлияло на твоё решение?

Это было спонтанным решением. Я никогда здесь не был и ни планировал переезжать сюда. Мне подвернулась возможность на некоторое время приехать в этот город и он поразил меня, в первую очередь своей архитектурой, после чего я решительно осознал, что хочу здесь закрепиться.

Как ты описываешь свой родной город, когда ты объясняешь откуда ты родом?

На мое удивление не мало людей знают где находится Сургут, но когда описывал свой город все сводилось к суровым 40ка градусным морозам, сугробам, добыче нефти и покорением Ермаком Сибири.

Когда закончил университет были мысли о возвращение? В каких ситуациях они возникали и почему ты решил остаться в СПб?

Первое время я не думал о возвращении в Сургут, так как нормально устроился в Питере. Но через пару лет стала посещать ностальгия о прошлом. Два года назад я кстати побывал в Сургуте, меня порадовало, что город сильно изменился за десять лет в лучшую сторону, причем заметно. Кроме аэропорта, пожалуй, он то не изменился совсем 😀

На твой взгляд: каковы шансы Югры стать действительно успешным регионом и дотянуть до Санкт-Петербурга и Москвы?

Думаю до Москвы ей не дотянуть точно, она все таки столица историческая и финансовая. А вот догнать и возможно перегнать Санкт-Петербург вполне. У Питера географическое положение близ Европы, иностранных портов, а также более-менее развитый туризм. В то время как Югра является крупным добытчиком нефти, газа и по мне это жирный плюс.

При каких условиях на твой взгляд молодёжь бы не уезжала из Югры? Что для этого нужно сделать?

Чтобы молодежь не уезжала, надо создавать рабочие места, а также обеспечить комфортную жизнь. В первом случае вопрос решается созданием рабочих мест. Доходами с нефти можно открывать новые производства по этой же отрасли, к примеру построить завод по переработки нефти и продавать обработанный продукт, на внутреннем рынке он будет дешевле обходиться и на экспорт с увеличенной прибылью.

Можно расшивилить соц-культурную сферу открыв тематический парк времен Ермака. Развитие IT сферы, к счастью в нашей стране проблем с мозгами нет.

По поводу комфортной жизни, это целый комплекс мер по уборке, озеленению города, строительством современных жилых домов зданий.

Источник превью: личный архив Даниила Ощепкова.