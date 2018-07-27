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Иерарх Сербской церкви: Крещение Руси является важным событием для всего человечества
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Иерарх Сербской церкви: Крещение Руси является важным событием для всего человечества 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Крещение Руси стало важным этапом в развитии христианства во всем мире, сказал в пятницу журналистам епископ Сербской православной церкви Ириней (Бачский) по окончании встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с представителями Поместных Православных церквей, которые прибыли в Москву для участия в праздновании 1030-летия Крещения Руси.
"Это событие не является, так сказать, провинциальным. Крещение Руси по своим благодатным последствиям важно для всех славянских народов, важно для всего православного мира, и, в конечном итоге, для всего культурного человечества", — сказал он.
Представитель Сербской церкви напомнил, что в годы гонений на Церковь эмигранты из России вместе с местными жителями отмечали это событие. «В советские времена, времена гонений на Церковь, не было возможности отмечать Крещение Руси. Это делали русские беженцы вместе с сербами в Белграде, чему есть письменные свидетельства. Даже в условиях эмиграции такое не забывали», — отметил священнослужитель.
Он пожелал всем верующим «преуспевания, верности святому православию и ощущения ответственности к сегодняшнему миру, потому что мы не можем жить замкнуто и самодовольно, а должны любить и помогать всем».
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