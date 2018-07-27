Иерарх Сербской церкви: Крещение Руси является важным событием для всего человечества

"Это событие не является, так сказать, провинциальным. Крещение Руси по своим благодатным последствиям важно для всех славянских народов, важно для всего православного мира, и, в конечном итоге, для всего культурного человечества", — сказал он.

Представитель Сербской церкви напомнил, что в годы гонений на Церковь эмигранты из России вместе с местными жителями отмечали это событие. «В советские времена, времена гонений на Церковь, не было возможности отмечать Крещение Руси. Это делали русские беженцы вместе с сербами в Белграде, чему есть письменные свидетельства. Даже в условиях эмиграции такое не забывали», — отметил священнослужитель.

Он пожелал всем верующим «преуспевания, верности святому православию и ощущения ответственности к сегодняшнему миру, потому что мы не можем жить замкнуто и самодовольно, а должны любить и помогать всем».