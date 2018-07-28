Кого на Руси назвали «людьми»

Сегодня слово «люди» является ничем иным, как простым обозначением понятия «человек» во множественном числе. Однако когда-то «люди» в единственном числе имели форму «людин». И «людином» считали далеко не каждого человека.

Вервь

До XIV века слова «крестьянин» в том значении, в котором оно нам знакомо сейчас, в русском языке не было. Первое упоминание о крестьянине, как о земледельце, появляется в летописях, датируемых 1390-ми годами. Большую часть населения древней Руси составляли «люди» (или «людины»). Так до XIII века называли свободных граждан, преимущественно земледельцев, которые не состояли у князя на службе, но обязаны были платить ему подати. Людины образовывали общины — верви. Филолог Е. Ф. Карский отождествлял слово «вервь» с «веревкой», то есть вервь — это определенная территория, обозначенная (ограниченная) веревкой. Дело в том, что для измерения расстояния в то время на самом деле использовали веревки определенной длины. Да и община действительно имела свой участок с четкими границами площади. Поначалу люди верви являлись кровными родственниками, то есть членами одной семьи. Но постепенно людинов стало объединять не родство, а только близкое соседство. Об этом упоминается и древнем сборнике правовых норм под названием «Русская правда». Данный факт подметил и профессор истории О. Ф. Миллер. Он писал, что вервь делилась на дома, сохи, тягла и так далее, что, по мнению ученого, указывает не на родственные отношения между членами общины, а на роль, посильное участие того или иного людина в жизни верви.

Круговая порука

Согласно «Русской правде», все члены верви были связаны коллективной ответственностью. Так если в границах верви обнаруживали убитого, то община обязана была понести денежное наказание — виру. Другими словами люди данной верви выплачивали семье пострадавшего определенному сумму. Или если следы ускользнувшего вора вели к общине, то людины должны были самостоятельно отыскать преступника в своих рядах или же выплатить князю штраф.

Положение в обществе

Выше людинов по социальной лестнице располагались другие свободные граждане — «княжие мужи». Их превосходство особенно заметно все в той же «Русской правде». Например, за убийство людина полагалась обычная вира, а за убийство княжиего мужа — уже двойная. Однако и внутри верви люди также делились на прослойки: гости, купцы, смерды и закупы. Людины (а именно смерды) чаще всего состояли на службе в качестве ратников в городовых полках, то есть в вооруженном формировании, возглавляемом вождем — тысяцким (руководителем «тысячи»).