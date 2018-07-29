Ещё
Тест: насколько хорошо работает твоя интуиция?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: насколько хорошо работает твоя интуиция? 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Понятие интуиции больше присуще представительницам прекрасного пола, но к сожалению, у кого-то она находится в зачаточном состоянии, а у кого-то уже работает без остановки, благодаря нашему тесту, ты сможешь понять, несколько развита эта необъяснимая уверенность внутри тебя.
С древних времен существовало два вида познания — интуитивное и логическое. Логическое — отражение предметов на уровне сущности, то есть рациональное мышление, опирающиеся на опыт и аксиомы. Интуиция же является видом иррационального мышления и голосом нашего подсознания, который в нужный момент вдруг возникает в нашей голове и помогает принять решение. Часто во время выбора у нас нет обоснований чтобы сделать правильное заключение в той или иной ситуации, в такие минуты и приходит добрая фея-крестная: интуиция.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!
Текст: Ольга Бехтольт, Татьяна Бродская
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
Видео: Сцена из к/ф «Интуиция»
WMJ.ru: последние новости
Темникова зажигает на сцене под дождем, Хилькевич играет с дочкой в песочнице, а Погребняк с сыновьями — в футбол: топ видео из Instagram звезд Отпуск мечты: 5 идеальных маршрутов, которых ты точно никогда не забудешь Сфинкс или львица? Какая ты кошка по знаку Зодиака
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая большая анаконда в мире: леденящая находка43
У каких стран самые слабые армии13
7 вещей, привычных в США, но малоизвестных у нас104
Почему буряты считали Лену рекой мертвых18
С помощью какой игры исцелился Буденный9
Видео
00:55
Ветер унес палатки зрителей на немецком фестивале
Безумный мир
05:33
Игрушечная дорога вошла в Книгу рекордов Гиннеса
Вещи
00:07
Неудачные попытки трюкачей
Люди
05:57
Как добыть золото из старых часов
Вещи
00:55
Американский папа
Истории
08:27
Секреты, которые отели не спешат афишировать
Места
10:34
Животные, уже созданные человеком
Безумный мир
01:14
Самая большая анаконда в мире: леденящая находка
Безумный мир
05:12
Фантастические факты о жизни, которые реальны
Безумный мир
17:45
Мистические события, которые до сих пор пугают
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение