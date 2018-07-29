Тест: насколько хорошо работает твоя интуиция?

Понятие интуиции больше присуще представительницам прекрасного пола, но к сожалению, у кого-то она находится в зачаточном состоянии, а у кого-то уже работает без остановки, благодаря нашему тесту, ты сможешь понять, несколько развита эта необъяснимая уверенность внутри тебя.

С древних времен существовало два вида познания — интуитивное и логическое. Логическое — отражение предметов на уровне сущности, то есть рациональное мышление, опирающиеся на опыт и аксиомы. Интуиция же является видом иррационального мышления и голосом нашего подсознания, который в нужный момент вдруг возникает в нашей голове и помогает принять решение. Часто во время выбора у нас нет обоснований чтобы сделать правильное заключение в той или иной ситуации, в такие минуты и приходит добрая фея-крестная: интуиция.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: Сцена из к/ф «Интуиция»