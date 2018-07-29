«Подъём» с Сергеем Доренко от 25 июля 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 6 минут, среда, 25 июля. Здравствуй великий город, здравствуйте все — это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина — ведущая этой программы.

Э. ХАСАНШИНА: И Сергей Доренко, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Эля прислала мне ссылку я, значит, пытаюсь это визуализировать и мне страшно делается, мне становится страшно и ужасно.

Э. ХАСАНШИНА: Что там такого страшного?

С. ДОРЕНКО: Но ты прислала мне пятиэтажку, и я вижу эту пятиэтажку в Саратове.

Э. ХАСАНШИНА: Да, я даже видео посмотрела.

С. ДОРЕНКО: В Саратовской области, а я смотрю фотографию слушай, я сейчас расскажу саринформ, саринформ — это у них есть информационное такое агентство, значит, в Энгельсе Саратовской области — это на той стороне по-моему Энгельс, нет? Саратов, там без Саратов, есть Энгельс на той стороне реки, нет?

Э. ХАСАНШИНА: Я не была в Саратове.

С. ДОРЕНКО: Я был в Саратове самое смешное, вот в чём дело, я там был в Саратове и губернатор всё время порывался повести меня на тот берег, показать, как он выращивает верблюдов там. Но мне неохота было, честное слово, я всё время обещал, да, да, да, но не поехал, нет. Значит, в Саратовской области, в Энгельсе перегорела к чёртовой матери на улице Колотилова несколько электроприборов, все, ну в смысле подстанция легла. Приехала управляющая компания и после того, как выяснилось, что электроприборы уже не оживить и так далее и так далее, управляющая компания, представители управляющей компании всё еще находились в здании и к ним подошел 58-летний господин, который сказал: а вот знаете, а вот вы — управляющая компания, а у меня балкон разваливается. Они говорят: как? Он говорит: ну правда вот разваливается балкон, правда. Он вышел на балкон, внимание и показал элегантными прыжками гиппопотама, как у него разваливается балкон. Он говорит смотрите: я прыгну и он развалится. Он прыгнул и чёртов балкон развалился. Слышите, что я говорю? И чёрту балкон развалился, чувак улетел с 4 этажа и разбился насмерть, пожалуйста. Ну что это, ну что ты будешь делать. Какая неприятность. Надо было не прыгать может быть?

Э. ХАСАНШИНА: Зато балкон тебя и отремонтируют, да?

С. ДОРЕНКО: Да, теперь ему отремонтируют балкон.

Э. ХАСАНШИНА: Какой ценой.

С. ДОРЕНКО: Нет ну это ирония какая-то судьбы. В летнем что-то такое у них там же тоже рухнул балкон. Начинают падать балкона, ну не знаю. Слушайте, перспективными профессиями, перспективными профессиями более половины молодых россиян считают полицейского и военного. То, о чём я говорил перед отпуском. Это на самом деле социальные лифты для нищих мальчиков.

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Ну а куда нищим? Ну давайте серьёзно. Давайте их ругать за это, а давайте их поймём за это, просто поймём, понимаешь?

Э. ХАСАНШИНА: Слушайте, мы их поймём, а систему поругаемся за это, потому что если это единственный социальный лифт — это плохо.

С. ДОРЕНКО: Почему, а как ты думаешь в древнем Вавилоне как было дело? А как было дело в древнем Риме? А как? В обычной хорошей жизни. Ну давай в Древний Рим, Древний Рим, не будем про Москву, Москва, здесь всё хорошо, здесь всё хорошо, а в Древнем Риме, например? Понимаешь, если у тебя, если ты из какой-нибудь знаменитой семьи, например, Сергиев, и ты какая-нибудь, например, там терция у Сергиев, да, ты знаешь, что у девочек, девочки не носили имен.

Э. ХАСАНШИНА: Номера?

С. ДОРЕНКО: Номера, девочки были по номерам, да, была прима Сергиус, допустим, секунда, терция, кварта, кинта, девочки были по номерам, хорошо, например, ты номер такая-то. И как ты проникаешь куда бы то ни было, как? Да никак. Если ты из хорошей семьи, тебя сразу позиционируют, пойдёшь туда в лужу сразу. А если, а если ты какая-нибудь пейзанка понимаешь, никакого способа. Единственный способ всегда во все времена была армия, полиция, преторианцы, преторианская гвардия, военная система.

Э. ХАСАНШИНА: Нет, ну подождите, а как же торговля? Вот у них там любой не гражданин, попавший там, бывший раб какой-то, попавший к ним — это было их достижением, мог стать гражданином и там известным человеком.

С. ДОРЕНКО: Но на самом деле попробуй поторговать, попробуй поторговать. Я тут тоже недавно записался на биржу, проиграл несколько. Нет попробуй поторговать и примерно через два-три дня ты понимаешь, что дело не идет у тебя, потому что это идёт очень у немногих. Но почему-то, почему-то у некоторых выгорает, у некоторых, а у большинства, подавляющего большинства. Так бы все торговали, так бы все торговали и жили счастливо. Значит, давай подытожим. Почему дети, наши дети говорят, что самое клёвое — это идти в полицию, в силовики и в это самое, потому что нигде больше нет никаких социальных лифтов, они не могут прорваться, понимаете?

Э. ХАСАНШИНА: И не только социальные лифты, армия и полиция предполагают им гарантии некие, да. Ты отслужишь столько-то, у тебя будет такая-то пенсия, тебя в последнюю очередь буду трогать. У тебя будет жильё через сколько-то там лет службы, у тебя будет льготная ипотека. Ты понимаешь, что твоя жизнь не какой-то хаос, в котором ты можешь в любой момент умереть, некая расписанность.

С. ДОРЕНКО: Хуже всего работать, мальчики и девочки говорят: хуже всего, самое ужасное — это торговля, а также наука и рабочим быть. Быть в торговле, быть ученым, ученым и рабочим. То есть учёный и рабочий примерно равные по, по бесперспективности, по, по лишенности смысла, понятно, да?

Э. ХАСАНШИНА: Но это конечно крайне печально.

С. ДОРЕНКО: Но это так.

Э. ХАСАНШИНА: О каком развитии можно говорить?

С. ДОРЕНКО: Значит, дюди хотят пойти в полицию, в силовики, в прокуратуру, в армию и так далее, и так далее, и так далее. Никакого интереса в основном к другим профессиям у них нет, нет. Это анкетирование 16-17 годов, в котором приняли участие 2100 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в Ивановской, Свердловской, Новосибирской областях. Ивановская, Свердловская, Новосибирская область. Они показали, что самое позорное работа — это вот ученый и рабочий. А самая клёвая — это полицейский, Государственная служба, полицейский и офицер в армии. Вот здесь самое лучшее. Считаю, что они абсолютно правы, инстинкт им подсказывает верную вещь. Нигде больше никаких социальных лифтов нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: И Эльвира здравствуйте, вот хотел как раз ну параллельно высказать насчёт этого. Во-первых, у нас прошлый век шла урбанизация, так ведь? Да, и в деревеньках и в городах, вот а путёвка в город ну какая там, ну какое-то получить образование, там.

С. ДОРЕНКО: А давайте скажем в виду чего, в виду потрясающий пропастью между инфраструктурным развитием села и города. Гигантской пропастью.

СЛУШАТЕЛЬ: Абсолютно верно.

С. ДОРЕНКО: Понимаете, а если бы я жил в Нью-Джерси, в селе Нью-Джерси село Лейквуд, то я бы не видел никакой разницы инфраструктурной, кроме разве что обилия театров, понятно, да? То есть страны, есть страны, где между селом и городом пропасти нет, ну нет и всё.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, да, абсолютно верно. Вот у меня мама из райцентра, она как Ломоносов увидела свет науки правда, то до сих пор она закончила университет, там химик, потом уже административное, до сих пор уже там работает, вот, для неё до сих пор вот ну физики в почете. То есть я ей говорю и я тоже в науке, ну вот когда я уже был в науке уже вот кстати второй момент, почему там никаких. Вот я 5-6 лет ну в 90-е как раз учился и потом работал ещё в институте там приборы свои делали и институт сейчас входит в десятку Forbes, вошёл недавно опубликованный в наш российский, вот. И вот сейчас лет это были годы нищеты и я сейчас вспоминаю. И наверное я детям это не говорил, это как-то передалось, что вот как бы мне приходилось подрабатывать, я получал 1000 рублей в нулевой год 1000 рублей вы, я думаю, помните, что это. А подрабатывал 1000 долларов ну это было 30 000 в год.

С. ДОРЕНКО: Ну конечно, конечно, спасибо вам огромное, спасибо. Это на самом деле, на самом деле понятная ситуация, да. Дети, они умные, они умные. Не надо, они же нос по ветру. Да, Денис, здравствуйте Денис.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, Сергей здравствуйте, здравствуйте Эльвира.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Я вот скажу по поводу своей дочери, она у меня уже какой, шестой год в полиции, сейчас получает второе образование — Управление персоналом и у нее уже есть предложение управляющей гостиницы, то есть всё после этого, то есть это действительно скачок, это действительно скачок.

С. ДОРЕНКО: Скачок. Спасибо и удачи ей, удачи ей, ой, я прокричал уже куда-то в космос. Слушайте, на самом деле они умные детки, они точно понимают, что на всех остальных местах никакого прогресса, никаких гарантий не будет. Полиция, армия, прокуратура, ФСБ, если повезёт, да, кроме этого справедливо пишет ни один из наших слушателей, понимаете, в чём дело. Социальные лифты есть — это удачный брак — пишет Великий немой. Но это скорее для девочек, это скорее для девочек.

Э. ХАСАНШИНА: Безусловно.

С. ДОРЕНКО: Мальчики могут, конечно, найти хорошего тестя, могут найти хорошего тестя, но мне кажется, что этот лифт работает скажем существенно более ограничено, чем для девочек.

Э. ХАСАНШИНА: Ну потому что как минимум надо где-то с этим человеком, с хорошим тестем встретиться.

С. ДОРЕНКО: С хорошим тестем надо встретиться — это нелегко, согласитесь. Вот, ну одним словом, мне кажется, что это работает скорее не для мальчиков, они приспособленцы.

Э. ХАСАНШИНА: Да, вот я согласна, не говорит ли это о какой-то пассивности молодёжи, да, но которая хочет чтобы ей всё на блюдечке приносили? Вот готовые будущее с хорошими гарантиями, с каким-то планом? Почему нет?

С. ДОРЕНКО: Конечно. Эльвира ты никогда не задумывалась, что делал обычный человек в момент крушения империи? Вот ту же Римскую Империю возьмём, она разрушалась несколько столетий, да, а что в эти несколько столетий делали или при падении Хань, что делал выживший китаец какой-нибудь, вот что он делал?

Э. ХАСАНШИНА: Что?

С. ДОРЕНКО: А я скажу, сажал овощи, рожал детей, вытирал им носы значит, так сказать думал о том как, как получше какую-нибудь соху, борону, суховатку. То есть одним словом был полон, одним словом империи рушатся в учебниках истории, а у него конкретно на его делянке был процесс какой? Надо удобрить, надо полить, надо то, надо это.

Э. ХАСАНШИНА: Как и раньше, да.

С. ДОРЕНКО: Конечно, люди живут абсолютной рутиной, ему говорят: вы знаете, тут рушится империя, он говорит: ну не в курсе, но я думаю надо полить огурцы, понимаешь, надо полить огурцы, понимаешь? Также Римская империя. Знаете, Римская Империя рушится, это же глава с 11 по 17 вот рушится Римская империя, а вы живете посредине этого всего и говорите про огурцы. Он говорит: ну да вот огурцы надо полить, понимаешь? То есть вот люди житейски живут, житейски. Поэтому, когда вы говорите: они приспособленцы чёртовы, вот это молодежь, ну да, они приспособленцы, они живут, я говорю: да, но рушится империя или наоборот воздвигается империя, как это воздвигается Империя, Великая Российская империя вновь возрождается. Да, и кстати надо полить огурцы, понимаешь? И кстати, надо заварить чайку, и кстати, и кстати, надо почистить картошку и кстати, может подмести в доме и так далее. То есть люди живут житейски, поэтому молодые ребята, когда они выбирают работу, понимаешь они говорят себе, ну вот я выбирал работу, у меня батя был в этот момент, когда я выбирал работу, заместителем командира дивизии, первый зам командира дивизии, батя. Ну в тот момент, когда мне было 16 лет и я поступал в университет, значит, батя был первый заместитель.

Э. ХАСАНШИНА: Слушайте, ну это же серьёзный аргумент за военное образование?

С. ДОРЕНКО: Конечно, батя был первый заместитель командира дивизии. Он мне говорил: ну ты как? Не хочу, не хочу. Почему? Потому что тогда я думал, что изучение языков, значит, изучение языков, изучение всякого, всякого всего международного — есть свет в оконце. Вот тогда, понимаешь? То есть был период, когда Советский Союз закостенелый, мрачный, чудовищный, пахнущий плесенью, тем не менее обслуживался через пару форточек обслуживал общение с зарубежом, через пару фоточек открытых крошечных, значит, которые не могли проветрить этот Советский Союз, но были специальные люди, которые обслуживали общение с зарубежом. И я считал, что чем горбатиться на военной службе, я приспособленей, я абсолютный приспособленец железный, но у меня астигматизм ещё вдобавок, я на военной службе не мог бы быть летчиком, а если я не лётчик, зачем же я пойду в пехоту? Я что портянка что ли, я же не портянка, ну хорошо. Значит, я летчиком с астигматизмом не буду военным, а ну у меня требование по гражданской авиации нормальный астигматизм у меня, а вот по военной там всё, вот. Значит, я хотел вот в этом, международное, считал это перспективнее. А сегодня я не знаю, понимаешь? А сегодня, если бы мне было сейчас 16 лет, я тебе скажу откровенно, чтобы я делал. Вот сегодня 16 лет, я бы изучал языки программирования на полном серьёзе.

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Которые сделали бы меня одинаково необходимым в Торонто, в Сан-Франциско, в Брюсселе и в Москве, одинаково необходимым, вот куда бы я двинул.

Э. ХАСАНШИНА: Это кстати 3-я профессия из перспективных.

С. ДОРЕНКО: Но для этого нужно башка, для этого нужна башка.

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Башка и математика, и математика. Я бы пошёл в это дело сегодня, ни в какую не в армию опять всё равно и ни в какую не в полицию, двигаемся дальше. Не работает, да. Да, ну слушайте меня, инвалид обвиняется, инвалид обвиняет полицейских в избиении. Ещё одна история, зарисовка Россия 21 век, она прекрасна. В ночь на 1 июля на жителя в Братском Максима Безденежных, Безденежных на крыльце его дома напали двое полицейских — сообщает Сибирь Реалии. Сам пострадавший рассказал, он говорит: стали его избивать, но уголовное дело никак не заводят, решили, что не надо заводить. Ну что избили, избили, всё равно он инвалид уже всё равно, он уже был инвалид уже до избиения. Ну избили, он опять инвалид, ну что тут? За что же полицейских наказывать. Мне кажется справедливо. Девушка полицейские там были и потеряли рацию, товарищи, потеряли рацию, потеряли, почему? Потому что они одеты, как дураки ну серьёзно, можно я расскажу про русских полицейских?

Э. ХАСАНШИНА: Ну давайте.

С. ДОРЕНКО: Посмотрим, тут мимо меня прошли эти самые, как они там неважно, забыл уже эти самые каталонские полицейские, мать, у них огромные ремень, на который навешано вообще всё: бейсболка, то есть на ремне, всё это на ремне, бейсболка, пистолет значит с кобурой, наручники, ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то, он идёт, у него вокруг корпуса толстый ремень огромный и весь.

Э. ХАСАНШИНА: Спасательный круг звенит.

С. ДОРЕНКО: Да и он весь обвешан всякой дрянью, понимаешь? Рации там ещё что-то, он идёт красавец, у него на нём там на 100 000 оборудования, понимаешь? Идёт и всё. Значит, а наши идут, чёрти что, что они по карманам должны всё это совать? Некуда совать, понимаешь? Всё это странно, на веревочке всё неправильно, некрасиво и ужасно некрасиво. Ну хорошо, неважно. Значит, имея в виду что, что они потеряли рацию менты. Ну в хорошем смысле.

Э. ХАСАНШИНА: Ну выпало где-то, с кем не бывает.

С. ДОРЕНКО: Ну выпало, поставили где-то, он хотел шнурок завязать, поставили на пол, потерялась и ушёл потом. Да ладно. Вот, девушка нашла рацию, была девушка, которая нашла рацию. Она стала думать, девушка, что же сделать с этой рацией? Вместо того, чтобы позвонить в милицию.

Э. ХАСАНШИНА: Тоже странная логика какая-то.

С. ДОРЕНКО: Можно я скажу, ну это Россия, это Россия, это Братск, это Братск, что значит странно, у них в Братске так все делают. Значит, девушка сказала: слушай инвалид, — она говорит инвалид. Invalido знаешь, что значит?

Э. ХАСАНШИНА: Что?

С. ДОРЕНКО: Непригодный, ну.

Э. ХАСАНШИНА: Для службы?

С. ДОРЕНКО: Нет вообще непригодный.

Э. ХАСАНШИНА: Вообще непригодный.

С. ДОРЕНКО: Invalido, ну valido — годный, валидация происходит — это значит годный. А invalido — негодный, непригодный, ну к чему непригодный. То есть это оскорбительное название инвалид, в России мы, мы в России оскорбительно оскорбляем инвалидов. В Европе это слово уже запрещено, потому что invalido означает негодный, негодный ни к чему, ну никуда не годный. Хорошо, она ему кричит: негодный, ну в смысле инвалид, эй, алло. Тот говорит: да? Ты же здесь даром сидишь, ну прохлаждаешься скотина, но в хорошем смысле понимаешь, один чёрт даром сидишь здесь, пока тебе всё равно же не забраться на твой этаж, правильно, пока не придут тебя не уволокут. Ты целый день прохлаждаешься здесь около подъезда, менты потеряли рацию. Придут искать, ты им отдай. Инвалид говорит: я за милую душу, я — говорит — рад и всё такое служить своей полиции. Она ему ставит в коляску рацию, но чтобы не выпала уже где-то за спину ставить рацию.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Говорит: дежурь, дед. Он говорит: так точно, разрешите приступить, всё. Приходят менты, начинают, начинают, начинают шарить глазами, вроде ищут где-то закладку.

Э. ХАСАНШИНА: Куда-то в кусты они там лазили что-то там.

С. ДОРЕНКО: Да, абсолютно верно, они пошли в кусты и ещё куда-то, вроде ищут закладку с этой самой с анашой, понимаешь в чём дело. Инвалид им кричит: соколики, а вы что потеряли? Почему, он боится отдать рацию, дорогая вещь, боится отдать рацию.

Э. ХАСАНШИНА: Не тем?

С. ДОРЕНКО: Не тем ментом, может быть они правда героин ищут.

Э. ХАСАНШИНА: Мне кажется, может быть он их так подкалывал?

С. ДОРЕНКО: Неправда, нет, я тебе объясню почему.

Э. ХАСАНШИНА: Он свое превосходство, он обладал рацией.

С. ДОРЕНКО: Он обладал рацией.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно.

С. ДОРЕНКО: И в этот момент он показывал им, что не всякий, он показывал им службистскую дисциплину. Инвалид показывал в Братске ментам, что он не каждому менту отдаст рацию, а только правильному менту, а ты пойди, докажи. И он говорит: соколики, что потеряли? — он им говорит. Они восприняли этот вопрос как издевательских. Они говорят: да ничего сидит ты, сдохни скотина, о они в хорошем приветливо так.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно, конечно, любя.

С. ДОРЕНКО: Приветливо абсолютно, да, ага и пошли в подъезд, они никак не могли сообразить, где же они выкинули рацию свою. Выходят, а он им говорит: так рацию что ли ищете?

Э. ХАСАНШИНА: Нет им мне кажется кто-то в подъезде уже сказал, или сами догадались они выскочили из подъезда, подняли с коляски, стали перетряхивать.

С. ДОРЕНКО: Выкачали, товарищ майор, товарищ майор с размаху мне по голове как два раза ударил — сказал инвалид, — потом бросили меня на землю и уехали. Какая прелесть. Жена пострадавшего, узнав о нападении, нападении полиции позвонила в полицию, там ее обозвали и вызова не приняли, обозвали, ну что это самое.

Э. ХАСАНШИНА: Но естественно тоже в хорошем смысле.

С. ДОРЕНКО: Конечно, сука одноглазая, в хорошем.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно, конечно.

С. ДОРЕНКО: Ты будешь звонить нам, ручки то пообруем, что телефончик набираешь, ручки поотрубать тебе, скотина, ну так они по приветливому, ну как в Братске у них принято. Скорая помощь зафиксировала у инвалида гематомы. То есть они надавали ему синяков сделали. Но поскольку было утро субботы, то в полицию они обратились только в понедельник, а там в следственном комитете, а им сказали не надо к нам в полицию ходить, надо в следственный комитет ходить, тогда он пошёл в следственный комитет и всё это его волокита пошла. Если дело не заведут на него. Теперь оказалось, что он оскорбил полицию, инвалид, он уголовник в этой связи, а есть оскорбление полиции, потому что оба полицейских свидетельствует против него, что он их оскорбил. Если он откажется от своего обвинения, что его избили, то они откажутся от обвинения, что он их оскорбил, но разве не прелестно? А у них есть запись с видеорегистратора, значит, — он говорит, — там видно как меня избивают. Есть у него свидетели. В общем нашла коса на камень инвалид против полиции. Ты на чьей стороне?

Э. ХАСАНШИНА: А Макс тут пишет: девушка не позвонила в полицию так как побоялась, что на неё кражу этой рации повесят.

С. ДОРЕНКО: Конечно.

Э. ХАСАНШИНА: Кстати вполне себе вероятно.

С. ДОРЕНКО: Конечно, конечно, конечно ну и всё, сейчас значит он обратился опять в следственный комитет. Ему сказали, что следователь уехал в командировку, вернется в конце июля и так далее, и так далее. Идет проверка.

Э. ХАСАНШИНА: А вот они всё время так неожиданно уезжают куда-то, отпуск у них.

С. ДОРЕНКО: Я буду биться до последнего — сказал инвалид. Какой инвалид слушай, его надо с гранатой под танк такие люди раньше шли, понимаешь в чём дело, сейчас нет танков он идёт под полицию ничего не поделаешь. Я буду, они избили беспомощного человека: я и так далее и так далее. Ну понимаешь вот это Россия 21 век? Ну что тут можно добавить? Я не хочу даже обсуждать ребята. Россия, 21 век.

С. ДОРЕНКО: Довольно страшная история произошла в Москве, страшная, но она такая бытовая, а главное, что полиция и следственный комитет не захотели ей заниматься и только сейчас ею занялись. Слушай, значит, глава следственного комитета Российской Федерации — это Бастрыкин, он уволил Московского следователя и руководителя следственного там какого-то отдела, допустивших волокиту при возбуждении уголовного. Не волокиту, ребят, что значит волокиту, мне не нравятся все эти прелестные формулы. Просто матери ребенка отказали в возбуждении уголовного дела, просто отказали, никакой волокиты не было, ей просто сказали: ничего не надо. Значит, произошло следующее, ребёнок двигался, девочка 10 лет, да. Ребёнок двигался там по какой-то надобности, то ли может быть с кружка, то ли может быть на кружок, то ли из школы, то ли в школу, не знаю, но это было не совсем утром, нет, не совсем утром. Это было уже так сказать там в обеденное время.

Э. ХАСАНШИНА: Ну бывает так, что дети гуляют на улице, да.

С. ДОРЕНКО: Да, девочку остановил каким-то вопросом очевидно безопасный вопросом мужчина, который сказал ей ну что-то совершенно как бы это сказать обыденное, понимаешь, ну который час там, ну какую-то ерунду спросил, ерунду, на которую, как ты думаешь, который час, да. Слушай, а вот там сказать там поскольку контакт установлен, а дальше, а дети, ну они привыкли подчиняться взрослым, боятся в общем сглупить, быть высмеянными.

Э. ХАСАНШИНА: Ну и плюс их всё время учат быть вежливыми и всё такое, нельзя же отказать просто так человеку, который спрашивает у тебя какой-то банальный.

С. ДОРЕНКО: Нельзя сказать в ответ: дурак, дурак, пошёл вон. Она не может сказать, девочка, она потому что вежливая и так далее. А он ей говорит какие-то безопасные вещи абсолютно, он ее одним словом вот этими способами, ребята сейчас не буду объяснять как, но с ребёнком как-то они умеют, заставил присесть на скамейку, заставил присесть на скамейку, где как-то дружелюбно это значит и товарищески и далее, далее охмуряя, заставил ее там, ну то есть совершал действия сексуального характера, понятно, да? Давайте поцелуемся, раздвинь ножки, вот это слово, произнести это слово. Ты знаешь что это слово значит, а скажи вот когда ты, а скажи это слово там ну и всякие там вещи, вот. Значит, да не бойся, ну скажи ничего страшного, вот. И она убежала, она убежала, она так сказать, надо сказать, что насколько я понимаю, а мы — редакция, мы — редакция общались с матерью этой девочки, значит, насколько я понимаю, простите, девочка с самого начала чувствовала, что надо ну как бы драпануть, с самого начала. Ей это не нравилось с самого начала, изначально, изначально. Ну как бы сказать прессуют же старшие, прессуют.

Э. ХАСАНШИНА: Нет это правда, есть в этом какой-то психологический я не знаю механизм, что невозможно отказать человеку, который не совершает нападение, да какое-то. Тоже самое, кстати, есть когда самообороне учат людей, в принципе у нормального человека есть некий защитный механизм, который не позволяет просто так ударить другого человека.

С. ДОРЕНКО: Трудновато, да.

Э. ХАСАНШИНА: Даже если он как-то ведёт себя не очень хорошо по отношению к тебе, ты его просто так не можешь, нужно этот психологический барьер преодолевать. А это ребёнок, который вроде как.

С. ДОРЕНКО: Ну да самое страшное знаешь что, когда ты вроде как преодолеваешь, даже при самообороне, когда ты преодолеваешь этот барьер, ты честно говоря просто думаешь, что может быть это просто ошибка по-настоящему ошибка, что сейчас всё выяснится, сейчас всё выяснится.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно до конца невозможно поверить, что тебя сейчас будут убивать.

С. ДОРЕНКО: Конечно, в чём дело, да конечно, в чем дело вот послушай меня. Вот ты «Мир дикого запада» смотришь? Вот ты смотришь «Мир дикого запада» смотришь или нет?

Э. ХАСАНШИНА: Нет.

С. ДОРЕНКО: «Мир дикого Запада» сейчас было, где это самое когда заканчивался сезон, он хлопнул собственную дочку, вот этот вот сумасшедший, который значит чокнутый чувак в шляпе, в чёрной шляпе хлопнул собственную дочку, причём он говорит: ну ты робот, ты не человек. Но сейчас я уже забыл по-моему так и оказалось. Значит, шлепнул дочку, понимаешь? Подумав, что она робот присланный к нему и так далее. Смысл в чём, всё равно ты думаешь, что сейчас шлепнешь, может быть это, ну в ответ, а может это ошибка. И сейчас всё выяснится и будем смеяться, а я уже шлепнул, здрасьте, это же плохо. Также и с детьми, а дети тем более они уязвимы, в тысячу раз сильнее. И этот маньяк, значит, дальше теперь слушай внимательно, его нашли, его нашли.

Э. ХАСАНШИНА: Причём насколько я понимаю по-моему сразу?

С. ДОРЕНКО: Сразу, потому что мать начала бегать там, нашла его где-то на остановке, значит, немедленно его нашли, его повели в ментовку, где он сказал: ну да, ну да, он сказал буквально следующую фразу полицейским, он сказал полицейским простую фразу: а мне всё равно, с кем заниматься сексом, когда я пьяный. Ему говорят: как же ты к ребёнку приставал, чувак. Он говорит прямо полицейским: мне всё равно, — он говорит — с кем заниматься, когда я пьяный. Это ложиться в протокол или нет? Я не понимаю. Это говорит прямо в лицо полицейским, мать слышит. Мать слышит.

Э. ХАСАНШИНА: Каким образом они его отпустили после этого? Что они совсем отбитые? Ну как такое.

С. ДОРЕНКО: Идите, всё, нормально, ничего, всё, значит хорошо.

Э. ХАСАНШИНА: А вы просто были пьяный, ну действительно, идите, подумаешь.

С. ДОРЕНКО: Ему 32 года, ему 32 года и он заявил в письменном разъяснении, что когда выпьет, ему всё равно, с кем заниматься сексом. Он это письменно написал в своём разъяснении и сказал, и написал, это есть в протоколе. Значит, инспектор по делам несовершеннолетних районного отделения полиции передал материалы в следственный комитет, однако следователь следственного комитета не нашёл повода для проверки и вернул документы в полицию, сказала: о чем мы говорим, что, ну и что, ну действительно ему всё равно, с кем заниматься сексом ну и что, ну что, а что я тут проверять-то должен? Что тут делать-то? Нормально всё. Мать написала повторное заявление, после чего материалы исчезли вообще, их выкинули просто, материалы исчезли вообще.

Э. ХАСАНШИНА: Вот так, где-то следователь в отпуск уходит, а где-то исчезают материалы.

С. ДОРЕНКО: После чего женщина подала жалобу в приемную главы следственного комитета и в гагаринскую межрайонную прокуратуру. Она также рассказала, что за время, которое прошло вот это время, она обнаружила в соц. сетях несколько аккаунтов подозреваемого, которые аккаунты все свидетельствует о том, что он охотится на несовершеннолетних девочек, что он педофил.

Э. ХАСАНШИНА: Да, вполне всё логично, пьяный человек.

С. ДОРЕНКО: После всех этих жалоб, после всех этих жалоб уволили следователя гагаринского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу Москвы, уволен руководитель этого отдела, следственного отдела, следователь и руководитель. Короче, следователь, который отказал, уволен, руководитель отдела уволен. Проверка в отношении сотрудников продолжается, но это потому что мать упрямая, мать упрямая.

Э. ХАСАНШИНА: Обратилась ещё в СМИ.

С. ДОРЕНКО: Обратилась в СМИ, обратилась в приемную, обратилась в прокуратуру, обратилась и так далее, и так далее, и так далее. То есть всё это разнесла. Если бы, если бы не разнесла повсюду, никто бы вообще ничего бы не сделал, ну нормально, они знают, что у них есть педофил, он там живёт, он там живёт.

Э. ХАСАНШИНА: И это ведь не новая какая-то история.

С. ДОРЕНКО: Его знают, его знает полиция местная.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно, они его знаю.

С. ДОРЕНКО: Его знает полиция местная, они знают, что пристает к девочкам, они точно понимают, что он это делает, да и ничего не делается, вообще по нулям, ребят. Я хочу, чтобы вы это понимали, вы думаете, что общество нетерпимо к педофилам, вы так думаете, правда же, и я так думаю. Вы думаете, что их там обижают в тюрьмах вот так сказать даже заключенные, а уж тем более персонал нетерпимо относится и полиция нетерпимо относится, и следственный комитет не терпимо относится, ребят, вы так думаете, вы так думаете и я так думаю, но это ошибка. Это ошибка, мать, пошла писать заявление, мать поймала его, нашла, вычислила, он признался в полиции, признался, после чего сказали: ну иди, ну о чём тут говорить, ну Господи, ну и что. Он же не насиловал, ничего, просто просил целовать и требовал раздвинуть ножки и называть какие-то слова, которые девочка к тому же может быть, он ещё спрашивал: ты понимаешь значение этих слов? Ты понимаешь значение? Ну повтори. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Какое-то противоречие, Сергей непонятное, мы всё время слышим, что полиции нужны палки, полиции нужны раскрытые дела и так далее, им нужно повышать показатели, да. С другой стороны мы отлично знаем, что поскольку обособленное внимание к этой теме, раскрыть такое дело, это блестящие там перспективы открываются перед следователем и с другой стороны никто не хочет этим заниматься. Тут.

С. ДОРЕНКО: Вот мне пишет, вот мне пишет МД, нет секундочку Рамси Болтон пишет: на педофиле же не заработаешь, он же не будет откупаться, это невозможно продать. Хорошее дело, уголовное, его можно продать, а это как продашь, ну кому-то ты его продаж, ну никак.

СЛУШАТЕЛИ: Понимаете, нет но всё-таки по-моему там ещё что-то есть, может быть у него какой-то родственник полицейский.

С. ДОРЕНКО: Может быть, может быть, может быть.

Э. ХАСАНШИНА: Ну да многие про это думают, ну потому что хочется, да, какой-то логичной причины для действия следователя, а пока получается, что они просто отмороженные.

С. ДОРЕНКО: Но Рамси Болтон мне очень важно вещь написал, он сказал, что уголовное дело — это товар, его нужно и можно и обязательно продать, его можно и нужно продать, а если некому продать, то зачем его открывать? Зачем его открывать? Понимаешь?

Э. ХАСАНШИНА: Ну, а как же социальная миссия, вот это всё.

С. ДОРЕНКО: Я тебе отвечаю, я уже рассказывал об этом случае, когда мне прокурор Кунцевского района, он сейчас уволен и всё, значит, прокурор Кунцевского района мне говорил: сделаем так, он мне говорил сделаем так, — он мне говорил, — сделаем так, что я открою дело, вы мне напишите заявление, я открою дело, но — он говорит смотри, серьёзно он мне так говорит, глядя в глаза, — но закрыть его имею только я право, договорились? Потому что там по заявлению как бы там по-моему только если бы открылось дело, то я его тоже мог бы забрать заявление. Он мне говорит: я закрою дело, ну в смысле пугну и закрою дело, договорились? Он мне говорит, Почему? Потому что речь шла о человеке состоятельном, и он, прокурор Кунцевского района, хотел ему продать это дело, но он боялся, что я продам вперёд по дисконту, поняла, да, смысл? То есть он мне говорил, что я зайду там с этим делом, срублю там сотку тысяч долларов, понятно? Срублю тачку хорошую себе за соточку, а ты не имеешь право забежать и срубить, допустим, полтос, понимаешь, да? Вот это мне объяснял, фактический глядя в глаза прокурор Кунцевского района, сидя в прокуратуре в собственном кабинете, я тебе ответственно, но это при мне, я сам лично, он поил меня коньяком XO, ХО, пьём только ХО. Я говорю: хорошо. ХО, запомните, я люблю ХО. Он имел в виду что в следующий раз, когда я приду, я ему принёс коньяк Extra Old, понятно, да, XO. Обязательно, чтобы я принёс. И дело он продаст, самым богатым людям задорого, а педофилу как дело ты продашь, ну как ты ему продашь, если он купит, он бедный. Я думаю, ему просто Тесак ловит педафилов, снимал видео, была куча просмотров в результате Тесака посадили. Продажа уголовного дела — это коррупция, но и это, как бы сказать вам — это коррупция я не согласен с вами, Алекс Викинг. Это не коррупция, в России не может быть коррупции, в России ее нет. Я много раз об этом говорил и повторяю в России нет коррупции. В феодальных обществах не существует коррупции, понимаешь?

Э. ХАСАНШИНА: Но мы-то показываем себя как развитое общество.

С. ДОРЕНКО: Мы не развитое общество, у нас нет общества, а мы — феодальное общество. У феодальных обществ не существует коррупции, вообще не существует. Коррупция в феодальных обществах называется кормление, feeding, кормление, ты понимаешь это? То есть ты садишься, ты в феодальном обществе, я тебя слушаю на улицу Вятницкую вот здесь и говорю: вот этот один сантиметр твой, ты ставишь шлагбаум на этом одном сантиметре и начинаешь пускать за деньги — это не коррупция.

Э. ХАСАНШИНА: Это как в Монополии.

С. ДОРЕНКО: Это не коррупция, это просто кормление, кормление, но тебе дали на кормление кусочек Пятницкой улицы, и ты кормишься. Также, также нет коррупции нигде в России, ее не существует. Вы когда говорите глупости о существовании коррупция в России, вы подумайте о том, что вы концептуально — это как описывать коррупцию у каких-нибудь жуков. Но вот есть жуки, какие-нибудь навозные жуки допустим есть, да, они катают шарик навоза. Вы говорите: вот у них коррупция. Точнее не может быть у жуков коррупция, коррупция существует только в буржуазно-демократических обществах, только исключительно. В буржуазно-демократических обществах. Почему? Потому что существует общество, есть общественное служение, есть обязательства и обеты важные и законы, которые описывают подобное служение, есть некая, некая как бы договорённость между обществом и чиновником о служении. И тогда появляется коррупция. Но в феодальном обществе не может быть коррупции, в силу отсутствия гражданского общества, его нет, в силу отсутствия буржуазной демократии, ее нет. Следовательно — это просто кормление. Человек продает уголовное дело, потому что он хороший человек, хороший, хороший гражданин, вот этот человек, который продает уголовное дело, он пойдет с гранатой под фашистский танк, если придётся, он действительно честный, хороший патриот, хороший гражданин. Я пытаюсь вас помирить с собственным сознанием. Вы же удивляетесь, почему, вы говорите: почему хороший патриот коррупционер? Отвечаю, потому что он не коррупционер, он не коррупционер, он феодальный человек, кормящийся с фасилитис, которое вы ему дали. Вы ему дали фасилитис и он осуществляет кормление. Это естественно и правильно и он хороший патриот, служака и так далее, не надо на него нападать, вы абсолютно не правы, вы стыдно себя ведете, когда вы его обвиняйте в коррупции. Понятно? Значит, вот это фигня произошла в Гагаринском районе, я вам ещё раз прочитаю, чтобы вы понимали, значит, они его все знают, ему 32 года, он заводит разговоры о непристойности, непристойные разговоры, называет гениталии и так далее, и так далее с девочками, которых подстерегает там.

Э. ХАСАНШИНА: Смотрите, в Серпухове была ровно такая же ситуация, пока она не дошла до этого печального итога.

С. ДОРЕНКО: Гагаринский район Москвы, Гагаринский район Москвы, товарищи, чтобы вы знали, он там ходит, ему 32 года, он ходит, он постоянно это делает, его все знают, да, он лезет к девочкам: Раздвинь ножки и так далее. Значит, это целует их там обнимает, лезет лапает и прочее. Значит, его все знают, никто ничего не делает, чтобы вы понимали, да. Вот примерно вот так, поехали дальше. А что, нет, в движении, нет, а черт, извините, пожалуйста, я должен был дать отбивку. Значит, есть феодальное общество, чего же Бастрыкин уволил за волокиту? Дело в том, что это феодальное общество имитационное, имитационное, это феодальное общество имитируют буржуазную демократию, имитационно, ну понятно, да.

Э. ХАСАНШИНА: В ручном режиме регулируется.

С. ДОРЕНКО: Ну вот это феодальное общество, конкретно российское Федеральное общество имитирует репутационно имитирует, формально имитируют буржуазную демократию, который нет и не может быть, не может быть.

Э. ХАСАНШИНА: Почему не может быть?

С. ДОРЕНКО: Потому что нет общества, его нет.

Э. ХАСАНШИНА: Но оно будет.

С. ДОРЕНКО: Никогда не будет.

Э. ХАСАНШИНА: Будет, нет, я верю в это.

С. ДОРЕНКО: Никогда не будет, тебе отвечаю, я тебе отвечаю, никогда не будет. Значит, поверь мне, поверь мне, существует марксизм так сказать от развитие средств производства, ещё что-то, да, а существует культурологический взгляд на историю. И вот однажды, однажды попробуй критично отнестись к марксизму и критично отнести, потому что опять же опять же вот это вот необходимость созревания общества в зависимости от развития производительных сил описывает марксизм в основном, ну не только марксизм, но марксизм первоначально его описывал, да. Существует культурологический подход. Вот когда ты поймёшь, что социализм был в ГДР, вот я тебе сейчас говорю странную вещь, социализм был в ГДР в Германии и социализм был в Монголии, и социализм был даже почти коммунизм в Кампучии у Пол Пото, но там 2 миллиона человек они убили, да. Вот это был три вида социализма, ГДР, Монголия, Кампучия. Значит, из этого всего непредвзятый исследователь сделает вывод, что собственно, собственно модель общественных отношений и отношений к средствам производства не значит вообще ничего. Ничего. Потому что в Кампучии социализм, в Монголии и в ГДР был действительно как бы социализм, ну просто социализм, у всех был социализм. Только это были три разные стороны, понимаешь. Поэтому Россия, когда ты думаешь что Россия, следуя за Европой, рано или поздно станет как Европа, ты глубочайшим образом ошибаешься, ты глубочайшим образом ошибаешься. Россия останется собой, а Кампучия останется Кампучией, но только Камбоджой будет называться. Они все останутся всегда собой, потому что культура, культура означает так много, что Маркс об этом собственно говоря не успел подумать. Культура означает больше, чем он значит по номиналу. Россия всегда останется с тобой, всегда понятно, да? Через 10 тысяч лет, через 100 тысяч лет она всегда останется собой. Эта прекрасна сама страна никогда не будет условно говоря Голландией, она никогда не будет Испанией, она никогда не будет Кампучией, что приятно, она никогда не будет Пакистаном, но Пакистаном может и будет, но Кампучия она точно не станет, понятно да, Камбоджа.

Э. ХАСАНШИНА: Хорошо, но пусть она будет лучшей версией России.

С. ДОРЕНКО: Она будет лучшей версией России в том смысле, что ее имитационные попытки, имитационные попытки могут быть всё были как это сказать, были этапы в развитии России, когда имитационная, имитационная квази-Европа, суррогатная Европа царями немцами, например, царицей Екатериной, которая там отменила порку дворянства. Ты знаешь, что до Екатерины дворян пароли на улице, просто пароли на улице плетьми. Значит и в целях имитационной суррогатной Европы, Екатерина отменила порки дворянства на улице, публичные порки. Значит, а до этого порола. Значит, я хочу сказать, что Россия время от времени, пытаясь изображать суррогатную Европу имитирует с большей или меньшей энергией. Ну в Чемпионате мира мы имитировали якобы суррогатную Европу такую. Но это всё, то всё какие-то страшные потуги, которые потом заканчиваются возвращением к себе. Мы возвращаемся к себе всегда, в движении. В движении, карта Москвы. Сейчас 3 балла, ребят всё хорошо, хорошо.

Э. ХАСАНШИНА: У меня два.

С. ДОРЕНКО: У тебя вообще два.

Э. ХАСАНШИНА: А нет три, да.

С. ДОРЕНКО: Три, три, три, значит три и на самом деле плохо на внешнем МКАДе от Дмитровки до Ленинградки и потом, и потом перед Волоколамкой с обеих сторон заторы. Мне кажется вот это на МКАДе оно и дает, всё остальное в Москве расчудесненько. Единственное, что с Каширки когда вы приходите там авария перед Варшавской и вот где с Андропова. А так вообще чудесный город, да нет, простите, Текстильщики всё-таки отличились и стоят, и соответственно ещё шоссе Энтузиастов стоит, где ему и положено у Будённого, там Авиамоторной как всегда. Новости.

С. ДОРЕНКО: 9 часов 6 минут, среда, 25 июля. Здравствуй великий город, здравствуйте все — это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина — ведущая этой программы.

Э. ХАСАНШИНА: И Сергей Доренко, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Да, всё изменится, да, очень много сообщений, спасибо большое, что вы пишете, давайте я вам снова скажу, куда писать. Telegram говоритмскбот, говоритмскбот и мы читаем Telegram, Мы также читаем Twitter говоритмск. Говоритмск. Корея тоже останется собой — русский дятел. Дятел я думаю об этом, я даже спорил об этом с людьми, но сейчас не буду отвечать, ладно, потому что тут целая темище. Ну так вот, значит и смс для архаиков совершеннейших архаиков, смс и даже можно факс можно сказать 945-73-73-948, 945, подождите, простите смс.

Э. ХАСАНШИНА: 88948.

С. ДОРЕНКО: Простите 925, давай по-честному, +7, 925 смс 888 8948, 8888 948. А 495-73-73-948 — это наш телефон в кефир, звоните в кефир. Ну потом когда-нибудь. Значит, смотрите подростки на камеру побили пятнадцатилетнюю и нам дают ссылку, ой Господи. Вчера была ссылка на то, как десятилетней с переломами, с переломами лобной кости.

Э. ХАСАНШИНА: Мальчик. Нет десятилетней побил пятилетнего по-моему.

С. ДОРЕНКО: Десятилетний, там переломы не только височных костей, но и лобной кости.

Э. ХАСАНШИНА: Да там ещё открытый перелом.

С. ДОРЕНКО: Он в коме, он в коме у него перелом лобной кости, то есть чем его били не понятно, ясно, что не кулаками. Так что это у нас каждый день, так что всё нормально. Смотрите, в Брянской области сотрудник исправительной колонии подозреваются в превышении должностных полномочий. Колонии, колонии тоже пошли как то, вдруг густо, густо, густо. Дело в том, что он ограничил движение осуждённого, перевязал тканью лицо осужденного, от чего тот скончался от асфиксии. Это никак не связано, нет как-то связано, но следственный комитет сейчас, это следственный комитет, следственное управление следственного комитета всё-таки есть же язык, да, есть язык вульгарный, можно сказать так: чувак задушил другого, убил, нет не так, не так, а тут по-другому. Он ограничил движение осужденного, привязав тканью его лицо, в результате последний скончался от асфиксии, скончался от асфиксии нет от того, что его убил начальник — сотрудник ФКО ИК-6 ВСИН Россия по Брянской области. То есть в тюрьме Брянской области человека убили, задушили, задушили, ограничили его возможность дышать, а он взял да и помер. Вот тебе, слушай у меня в 10-м году был не помню, в каком году у меня был чувак с Брянской области из тюрьмы.

Э. ХАСАНШИНА: Асфиксия.

С. ДОРЕНКО: Асфиксия, да, слышишь.

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Был у меня парень знакомый, я кстати у него интервью брал, который сидел в Брянской области в колонии и башлял этому начальнику тюрьмы давал денег, и прилетел в Москву на переговоры, бизнес, занимался бизнесом. Он в Брянской области в тюрьме сидел в гостинице, ну постоянно в гостинице, потому что гостиница для свиданий есть, когда жены приезжают. И он сидел не в бараке, а в гостинице.

Э. ХАСАНШИНА: Неплохо.

С. ДОРЕНКО: Да. И потом он время от времени начальник зоны значит этой начальник тюрьмы давал ему как бы вроде надо было его доставить в Москву, давал ему 2 сотрудников, машину, машину этот сам присылал, но машину как бы добывали они его то есть из Москвы приходила машина, сажала к нему двух сотрудников и они ехали в Москву, он их тут размещал в гостинице, они то есть командировочные какие-то получали. И он говорит: один раз — вот этот парень, он говорит — один раз мне нужно было срочно, абсолютно срочно слетать в Италию, я и говорит им не сказал дуракам этим своим, ну 2 сотрудника — 2 дурочка, значит, срочно говорит, я слетал в Италию, провел переговоры в Италии, вернулся, но им говорит не говорил чтобы не нервировать, он в Малан летал, в Милан и вернулся. И так никому ничего не сказал, так что.

Э. ХАСАНШИНА: Так никто ничего и не узнал?

С. ДОРЕНКО: Сидят по-разному товарищи, сидят сильно по-разному. Чувак летал в Милан, ездил в Москву на переговоры и так отдохнуть просто, ну отдохнуть, погулять, покушать хорошо, вот, потом приезжал и сидел в Брянской области в колонии, в этой же момент кого-то там бьют, кого-то там на ком-то там тренируется, сидят очень по-разному, Обратите внимание всё-таки. Понимаете?

Э. ХАСАНШИНА: Ну вот Олег нам пишет, что он сидел, я так поняла в этой колонии и даже он говорит я с ним сидел, вот.

С. ДОРЕНКО: Ик-6 это Стародуб — я с ним сидел, Клинцы Ик-5, Бородин Олег. С этим чуваком, который сидел в гостинице, в гостинице в каким вы сидели? Которого удушили сейчас или с тем, который это самое. А почему без загранника, почему загранник лежал у него в сейфе, почему нет? Меня, меня когда судили, например, лично меня, когда судили и я сидел под подпиской о невыезде, как я летал в Америку, с вашей точки зрения? Я сидел под подпиской о невыезде и летал в Америку, как вы думаете, как это происходило? Никак. Я приехал в Шереметьево, подал паспорт мне сказали: подождите и 40 минут я ждал, 40 минут я ждал. Потому что я был на стоп листе, ну я в стоп листе. Ну они звонили наверх, наверх звонили наверх, наверх звонили наверх, наверх звонили наверх.

Э. ХАСАНШИНА: Можно ли пропустить?

С. ДОРЕНКО: 40 минут, после чего сказали поезжайте. Всё, меня отпустили. Через пару дней ну как вот так вот, очень просто, через пару дней я вернулся, Саня Гурнов стоял со мной в очереди, вот Саня Гурнов может подтвердить. Я вернулся через пару дней из Нью-Йорка, подал паспорт и мне говорят: опаньки, подождите, сядьте на лавочку. Я сел на лавочку и 40 минут ждал, 40 опять ровно 40, причем всегда уходит ровно 40. 40 минут я сидел ждал нога на ногу, после чего меня подозвали, сказали: подойдите, пожалуйста. Я подошел, мне дали паспорт штампом и сказали: вы можете следовать далее. Всё, весь разговор. На то, чтобы утвердить твой отъезд с подпиской о невыезде когда вы в стопе, уходит 40 минут. Они, значит, куда-то звонят начальству, ну я летал, почему не полетать-то? Виза есть, паспорт есть, что дома в сейфе приезжаешь, берёшь и полетел. А в стопе они звонят начальству там директору, директор звонит там, ну кому след, звонят кому след и кто-то говорит: пожалуйста, отпустите, ничего страшного. Ну а потому что они хотят тебя вышвырнуть.

Э. ХАСАНШИНА: Надеются, что не вернетесь.

С. ДОРЕНКО: Не просто надеются, а так сказать, бывают сильно оскорблены, когда ты возвращаешься. Нет серьёзно, ну серьёзно.

Э. ХАСАНШИНА: Нет.

С. ДОРЕНКО: Я знаю двух человек, которым вечером сказали, вечером подошли одного вызвали специально на ужин срочная встреча, срочно надо встретиться, а второму на общественном мероприятии подошли и сказали, просто причем говорят так: в 9 утра завтра придут за тобой, За тобой придут завтра в 9. Он говорит: Понятно. А может в 9:30? В начале дня короче. В 7 утра он уже.

Э. ХАСАНШИНА: А можно после обеда, а то у меня утром бассейн.

С. ДОРЕНКО: Нет мать, в 7 утра он уже на рейсе во Франкфурт, самолет пошел, в 7:20, в 7:20 Люфтганза пошёл. Всё, конечно, а в 9 приходит всё чин чинарем начинается обыск изъятие компьютера, хард-диска, ещё что-то, простукивание стен, все пироги. Но предупреждают вечером, чтобы ты успел уйти, это причём как сказать причём бесплатно, потому что им не нужен заключённый. Как сказать им не приятно, что ты будешь Нельсоном Манделлой, а им нафиг не нужен Нельсон Манделла, понимаешь в чем дело. Они тебе говорят свалил, быстро валил и тогда ты уже будешь предатель Родины и тогда всем по кайфу, тебе по кайфу, им по кайфу, народу по кайфу — все, все счастливы. Это так всё устроено. Судят за оскорбление девушку на Алтае и одновременно это 282 знаменитая статья и одновременно есть ещё одна девочка, которая в Хакасии тоже служит, судят это и Тайга Инфо пишет. В Хакасии ФСБ предъявило обвинение по части 2 статьи 280/б публичные призывы к экстремистской деятельности, 30-летняя жительница Абакана Лидия Баянова или Баинова, не знаю, которая сказала, что в ВКонтакте, что хакасов как-то националистически будто бы обижают. И хорошо, сказала.

Э. ХАСАНШИНА: Но там она вроде бы пошла на какое-то мероприятие, она там хакасские активисты и ей сказали здесь вход вот для вас.

С. ДОРЕНКО: Она на самом деле я вот вижу цитату и должен сказать, что это цитата такая неосторожная, она неосторожная и действительно, действительно пылкая, такая цитата пылкая.

Э. ХАСАНШИНА: Она была возмущена.

С. ДОРЕНКО: Ну и что, ну и что, ну и что, надо всё-таки слова всё равно как-то так сказать аккуратней со словами. Надо сказать, что в этом случае вопросов меньше, потому что слова, которые она допустила, они нехороши, нехороши. А вот девчонка на Алтае.

Э. ХАСАНШИНА: А теперь она эти слова будет допускать на кухне правильно идёт все на кухне.

С. ДОРЕНКО: Я думаю, что на самом деле скорее в зоне, я думаю, что ее загонят в зону. А вот на Алтае девушку судят за оскорбление чувств верующих с картинками в соц сети Вконтакте. Значит, в чём было оскорбление чувств верующих, существует картинка демотиватор, картинка.

Э. ХАСАНШИНА: Там не одна картинка, у неё был целый альбом и там были не только верующие.

С. ДОРЕНКО: Есть такая картинка, которую я видел, есть такая картинка, которую я лично видел.

Э. ХАСАНШИНА: Я посмотрела даже там скриншоты у неё с материалов дела и там несколько их приводится на той странице именно про верующих. А есть ещё и какие-то.

С. ДОРЕНКО: Есть такая картинка, где по грунтовой дороге, по полю, по грунтовой дороге идут люди с виду одетые как казаки, ну у них там так сказать есть какие-то портупеи, какие-то сапоги, с виду изобличающие в них конюхов, всадники, это всадники, кавальеры, кавальеры, шевалье, понимаешь? Всадники. Они идут и они обходят гигантскую лужу на этой грунтовой дороге таким образом, чтобы не испачкаться.

Э. ХАСАНШИНА: Там Крестный ход. Там несут иконы, там люди в рясах и так далее.

С. ДОРЕНКО: Да я помню очень хорошо эту картину. Вероятно часть из них доктринально одеты, то есть они одеты в одежде, предписанные доктриной, их доктриной религиозный, да. И вот они идут по краю, обходя болото. В смысле не болото, а вот эту лужу гигантскую. Она такая большая лужа, большая, лужа действительно впечатляющая.

Э. ХАСАНШИНА: Ну и вся дорога такая.

С. ДОРЕНКО: И вся дорога такая, но эта именно конкретно эта лужа, она впечатляющая. Они ее обходят с специальными доктринальными одеждами и вещами, которые они, как мне представляются, называются хоругви, сами по себе они называют ее хоругви. Я не знаю что это значит, но как-то такое слово существует, как мне представляется. Ну так вот они это несут, вот это они несут. Значит и эта картинка, с ее точки зрения, с точки зрения следствия, оскорбляет чувства верующих.

Э. ХАСАНШИНА:. Но там подпись ещё соответствующая.

С. ДОРЕНКО: Дураки, дороги.

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Нет, там не написано.

Э. ХАСАНШИНА: Но там написано, что в России есть две проблемы.

С. ДОРЕНКО: Да в России есть две проблемы подпись, ну там не написано дураки и дороги, там написано в России есть две проблемы.

Э. ХАСАНШИНА: И так что одна дороги, а дальше многоточие, вроде того.

С. ДОРЕНКО: Ну какая-то такая подпись, которая полагает, что эти люди, одетые кониками, они недалекого ума может быть представляются автору этой, этой картинки. Ну вот, значит, и это оскорбляет безусловно чувства не всадников, а верующих, всадников нельзя оскорбить, они люди святые, понимаешь. Ну хорошо, это Мария 23-летняя подозреваемая, она абсолютно ошалевшая пишет в том числе непристойностями в целом ряде твитов, что ее таскают по допросам. И вот как: усадив меня за стол, начали с фразы — ну признавайся. Я опешила. И тут опер включил комп, открыл файл, где скрины из альбома моей старой страницы. А она уже, сохраняя, фактически сохраняя картинки, она оскорбляла людей. Я прошу — это Тайга инфо. Ребят, я прошу вас обратить внимание, что таких судов много, таких судов много. Я говорил многократно и повторяю, что если когда существует закон, любой закон, то его надо кормить, закон — это Тамагочи такой, знаешь были такие куклы Тамагочи.

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Закон — это Тамагочи, его надо кормить живыми людьми всегда, понимаешь да? То есть мы принимаем любой закон, любой закон и этот закон, он не может сидеть без корма, он должен кормиться живыми людьми. Вот когда принимали закон вот это 282 статья и чувства верующих и призывы и так далее, построили отделы, отделы Э. Эти отдельные состоят из хороших людей, хороших живых служак, честных патриотов, которые должны служить, они не могут просто сидеть, было бы странно, было бы странно, если бы они просто сели и сидели. А можно тогда к нему обратиться? Товарищ, офицер, скажите Господа офицеры, а за что же вы тогда зарплату получаете? И они тоже, как люди совестливые, а они люди совестливые, они настоящие патриоты, они должны кормить закон живыми людьми, понимаешь, в чём дело, но мне кажется. Но вот если бы я сидел, я бы сидел в отделе Э, но я лично, Сергей, я бы сказал: слушайте, ну я вчера ничего не сделал, сегодня ничего не сделал, слушай среда уже, также завтра уже четверг, потом пятницы, ну что же получается что я не, а что же, где же, а как же я, для чего? Может быть не перевестись тогда в другой отдел? Ну пойми это, но это правда и я бы тогда.

Э. ХАСАНШИНА: Просто я-то всегда думала, что законы нас защищают.

С. ДОРЕНКО: Нет закон существует.

Э. ХАСАНШИНА: Что они существуют для нас.

С. ДОРЕНКО: Закон существует, и я как чиновник, я как офицер, лично вот я, я сажусь его обслуживать, этот закон, я должен его предотвращать и наказывать, это же тоже дидактический характер носит. Если я накажу, например, тебя.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно, другим на усмотрение.

С. ДОРЕНКО: Я накажу тебя лично, другим не будет повадно, понимаешь, все будут думать: опаньки, Элю-то выпороли за это дело.

Э. ХАСАНШИНА: И все пошли чистить свои альбомы.

С. ДОРЕНКО: Совершенно верно и это хорошо. И я, как офицер, начинаю думать, кого бы мне прищучить, а некого, некого. Я начинаю искать, искать, искать. Ну вот машины софты и запускают специальные софты, которые по ключевым словам ищут, правильно? Потом я обращаю ваше внимание в основном всегда судят за Одноклассников и ВКонтакте, в основном судят за Одноклассников и ВКонтакте, не за Фейсбук, за Фейсбук судят ли реже, именно ВКонтактик поставляет больше всего живых людей закону.

Э. ХАСАНШИНА: Потому что он наш, он выполняет задачи, поставленные ему отечеством.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно, патриотический факт. ВКонтакте патриотический и Одноклассники патриотические, и они кормят этот закон живыми людьми. Вот они, не твиттер кормит, в основном, правильно, твитеры реже, Фейсбук реже, понимаешь. Ну хорошо, давайте подумаем, а что эти отделы Э распустить? Никак нет, никак нет, они важные, они же охраняют государство. Сидеть просто протирать брюки? Опять странно, но а как же протирать брюки, значит, надо профилактически кого-то время от времени так сказать сажать, понимаете в чём дело.

Э. ХАСАНШИНА: Что ты это уже не похоже на профилактику. Что-то их становится всё больше и больше, и больше, машина начинает поглощать жертв.

С. ДОРЕНКО: На подшитых к делу демотиваторах, за которые на Алтае сейчас судят девушку, подшиты демотиваторы, к ее делу, да, сейчас секундочку. Там есть изображения, напоминающие Патриарха Кирилла, ну это же оскорбляет чувства верующих? Оскорбляет. Оскорбляет, как можно сделать демотиватор с патриархом Кириллом, это оскорбляет.

Э. ХАСАНШИНА: Кощунство.

С. ДОРЕНКО: Я вот не верующий и меня это оскорбляет, абсолютно не, абсолютно скотина шиваистическая скотина, я шиваист кошмирский шиваист, и то меня оскорбляет. Я не хочу чтобы кто-то размещал Патриарха Кирилла, мне кажется эту девушку надо посадить лет на 25, лет на 25, как она посмела светлый Лик Владимира Михайловича разместить где-то. Ну не стыдно, не стыдно? И так далее. Могли бы оскорбить, и всё вот он на этом. Лингвистическая религиоведческая психологическая экспертиза подтвердили выражение неуважения к обществу. Вот эта девочка с Алтая, А общество существует? Ну неважно. Есть ещё унижение представителей негроидной расы. То есть следственный комитет на Алтае решил огородить негроидную расу видите от оскорблений.

Э. ХАСАНШИНА: Всё правильно, надо защищать всех членов общества.

С. ДОРЕНКО: Негроидную расу интересно и правильно, мне кажется, что как-то надо.

Э. ХАСАНШИНА: Ещё она написала, что у неё вроде как были изображения, запрещенные там свастики или чего-то такого, но она говорит, что у неё такого не было и откуда это появилось в материалах дела.

С. ДОРЕНКО: Ей предписывают свастику, но она говорит: клянусь, что у меня никогда в жизни никакой свастики сроду не было. Но это почему-то ей приписывают, не знаю, там были изображения чернокожих детей, изображения были чернокожих детей, но там была какая-то подпись, которая могла бы означать неприязнь. И об этом написали две подружки, которые работают где, извини так сказать.

Э. ХАСАНШИНА: Ну в уголовной системе они работают, я не помню точно ведомства.

С. ДОРЕНКО: Там две девочки, две девочки.

Э. ХАСАНШИНА: Но по случайному стечению обстоятельств это совершенно случайно сотрудники оказались.

С. ДОРЕНКО: Там две девочки, которые написали, что их оскорбила критика чернокожих, какая-то критика или неуважительное изображение чернокожих, значит, наверное эти две девочки.

Э. ХАСАНШИНА: Причём эти свидетельские показания вот они совершены идентичны. Она там выкладывает фотографии.

С. ДОРЕНКО: До запятой, до запятой эти свидетельские показания идентичны, то есть они переписывали высока вероятно или создается впечатление, что они переписывали один и тот же текст свидетеля, который рассказывает как их оскорбило изображение чернокожих детей.

Э. ХАСАНШИНА: Как будто бы ее даже нет у них в друзьях, они как будто просто увидели в ленте предлагаемые новости и вот оскорбились.

С. ДОРЕНКО: Но они говорят что они ее лучшие подруги.

Э. ХАСАНШИНА: Нет, они лучшие подруги между собой.

С. ДОРЕНКО: Правда, правда, правда, правда они позируют в своих страницах, они позируют в полицейской форме. То есть это девочки полицейские, которых оскорбила чернокожая раса ну и так далее, и так далее. Ну что посадит ее, посадят.

Э. ХАСАНШИНА: Я надеюсь, что нет.

С. ДОРЕНКО: Я думаю, что ее посадят, ну что почему, нет, конечно, посадят. Алло, здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Может быть штраф какой-то, условное наказание.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Я вот слушаю, я понял конкретно тему, хочу сказать, что мы скатываемся, как мне кажется, к тому, что у нас сейчас творится на бывшем постсоветском пространстве, а именно в странах Средней Азии и частично в Южных таких вот республиках, а именно ничего не напиши, ничего не скажи, никого не покритикуй, ну хочу сказать, что всё это очень печально закончится для страны. Потому что ну на мой взгляд — это не есть правильные вещи вот таким вот образом людей скажем так закрывать за их мнение, если вот так вот посмотреть на всё это со стороны, ну вспоминается известный всем год, правда же?

С. ДОРЕНКО: Не знаю, не знаю. У меня вопрос другой, а вот мы будем печально крепкими или печально слабыми? А кем лучше быть: печально крепким или весело слабым?

СЛУШАТЕЛЬ: Мы, я бы сказал, третий вариант, мы не будем никакими не теми, не другими.

С. ДОРЕНКО: Вот это вопрос, если мы будем печальными такими насупленными, насупленными такими, серьезными такими, как срущий кот, то мы будем, ну срущий кот — это для меня образец серьёзности, потому что он абсолютно серьёзный, правда же? Если взять любого сенатора, любого сенатора и рядом с ним посадить срущего кота, то вы обратите внимание, что государственность, государственность, мужественность и задумчивость, когда и взгляд за горизонт, и когда видение перспектив у срущего кота существенно выше, чем у любого сенатора. Если мы будем такие похожие на срущего кота серьёзные, то мы может быть станем крепче, может быть это хорошо, может быть это хорошо.

Э. ХАСАНШИНА: Это скучно как-то.

С. ДОРЕНКО: Зачем нам быть весело слабыми? Слабо весёлыми. Слабо весёлый человек, у него обнаженный живот хохочущий, ходящий ходуном.

Э. ХАСАНШИНА: Хочется жить радостно.

С. ДОРЕНКО: Можно всадить, всадить можно шило в этот живот, а человек, похожий на срущего кота, он безупречен, он серьезен, может быть всё-таки брать со срущего кота вот пример, мне кажется, я не знаю, я не знаю, у меня нет ответа. Новости.

С. ДОРЕНКО: Мы продолжаем, смотрите о неизбежном подорожании билетов заговорили вновь. Ну ты слышишь, я с огромным изумлением понимаю, что оказывается у нас билеты были дешевые авиабилеты.

Э. ХАСАНШИНА: Да вы что?

С. ДОРЕНКО: Да, это были дешёвые билеты, но а теперь они подражают, но это естественно, потому что подорожало топливо. Я, я с огромным изумлением.

Э. ХАСАНШИНА: А потом они ещё подорожают, потому что подорожает НДС.

С. ДОРЕНКО: А потом оно еще подорожает, потому что НДС совершенно верно. Я открываю chipmunk, chipmunk.

Э. ХАСАНШИНА: Что это такое?

С. ДОРЕНКО: Chipmunk — это одно из средств покупки билетов, да, пишу тебе, например, Нью-Йорк, Нью-Йорк, потому что я хочу из этого самого.

Э. ХАСАНШИНА: Moscow City.

С. ДОРЕНКО: Любого, я написал any, Moscow SVO, DME, VKO из любого в Нью-Йорк полететь, вот я тебе просто хочу сказать. Это сейчас я в данный настоящий момент, обратите внимание, что я это делаю в данный настоящий момент. Значит, какие у меня есть варианты 910, 910 на секундочку, Внуково Russia, Внуково Russia, сейчас of Light ещё раз, что-то дороговато, дороговато, значит, мне надо не 27 лететь, я полечу сейчас какого-нибудь августа, давайте полечу 17 августа туда и 25 назад августа. Сейчас мне кажется, что скажут дороговато.

Э. ХАСАНШИНА: Вы выберете в один конец, зачем вам оба?

С. ДОРЕНКО: Нет, спасибо, спасибо. 956 на Finnair. Значит, я обращаю ваше внимание на то, что топливо дорожает везде в мире, везде в мире, но билеты почему-то у нас дороже, то есть понимаешь в чём дело, чем, например, так сказать там, ну я примерные расстоянии там возьмём Омск 3,200 где-то или 2,800, но расстояние около 3,000 до Омска, да, три с половиной часа и там три часа до Барселоны, Если сравнить билеты, то получается, что Омск как бы дороже стоит.

Э. ХАСАНШИНА: Да, да поэтому перемещение по России.

С. ДОРЕНКО: Это парадоксально, это парадоксально.

Э. ХАСАНШИНА: Отвратительно дороги.

С. ДОРЕНКО: С моей точки зрения, это парадоксально, я не знаю как, я никого не хочу обидеть, я абсолютно убеждён, что русские авиакомпании стараются наилучшим образом обслужить граждан, они стараются изо всех сил, изо всех сил.

Э. ХАСАНШИНА: Слушайте в Италию слетать дешевле, чем в Оренбург ну в большинстве случаев. И понятно, что когда ты выбираешь Рим и Оренбург, Рим и Оренбург, конечно, Оренбург.

С. ДОРЕНКО: Конечно, Оренбург, но в Оренбург лететь сколько, 3 часа? Не знаешь, 3 наверное.

Э. ХАСАНШИНА: Нет, в районе 2 мне кажется.

С. ДОРЕНКО: 2, а Рим это все-таки? Рим по-любому все-таки 4, правильно? То есть получается, что за границу и вот это получается вызывает у нас ощущение, что мы не все знаем. Ну то есть не все говорят, а почему нам не все говорят, потому что мы не заслуживаем. А почему мы не заслуживаем? Потому что мы дураки. Ну мы родились дураками. Кому надо знают, вот это очень важно. Детское восприятие действительности, которое отвечает меня например, да, я по-детски верю, что кому надо тот всё знает, а нам когда надо скажут правильно?

Э. ХАСАНШИНА: Правильно.

С. ДОРЕНКО: А то, что у нас дороже билеты уже, чем на международных направлениях, они уже дороже и ещё подорожают, значит так надо товарищи, так надо товарищи, почему? Вам не следует знать. Кто надо знает, а когда надо скажу. Слушайте, скажите, пожалуйста, а что налог вот это 20%, что почему мне несколько раз, у мне несколько раз писали, что вы дескать обращайте внимание на разные очень важные вещи, но никак не обратите внимание на налог налог на добавочную стоимость, который с 8, с 18 простите растёт до 20% с 1 января. Я знаете почему так холодно к этому отношусь.

Э. ХАСАНШИНА: Почему?

С. ДОРЕНКО: Я холодно и равнодушно, потому что, например, в Испании 22, ну просто 22.

Э. ХАСАНШИНА: Но говорят, что у нас куча других налогов, которые в целом дают внушительную сумму.

С. ДОРЕНКО: Я не знаю, в Европе мне кажется, ну может быть я ошибаюсь, он в Европе, давайте сравним, позвоните, пожалуйста 73-73-948, 73-73-948, но я знаю, что там в Штатах, когда ты в Штатах покупаешь, там никакого такс-фри я не видел в Штатах, всем пофиг, что ты хочешь вернуть налоги, не хочешь вернуть налоги, не хочешь, не покупай. Значит, но там налог штата, но я смотрел, честно тебе говорю, ну там 9%, не 18, а 9 где-нибудь, совсем мало, а в Европе наоборот. В Испании НДС 22, то есть уже больше, чем у нас и что тогда ну и хорошо живут при этом, алло, здравствуйте. Алло?

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Алло, 73-73-948, 73-73-948, Алло здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Давайте сравним с Европой, может ещё с кем-то хотите с Африкой, не знаю.

СЛУШАТЕЛЬ: Смотрите, дело в том что нельзя сравнивать нас с Европой, просто по одной простой причине, что те правила бизнеса, вообще правила экономики, которые работают в тех странах, да, они не работают у нас. У нас нет бизнеса как такового, весь наш бизнес, мы про это говорили несколько раз, он построен на неких взаимоотношениях там с органами власти там и так далее, да.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Не работают.

С. ДОРЕНКО: Извините я поправлюсь, я поправлюсь, огромное спасибо Рамси Болтону, он пишет: только что брал IMac в Майами на НДС 6%, не 9, а 6. Ну хорошо вы брали в Майами, а я сейчас не помню, в Атланте я брал или в Нью-Йорке, что-то такое 9, я помню, цифру 9 и всё равно помню. Хорошо, продолжайте, прошу вас.

СЛУШАТЕЛЬ: И такое ощущение, что действительно вот эта фраза, которую вы говорите нам знать не обязательно.

С. ДОРЕНКО: Знать не обязательно, а кто велено знает, а когда велено будет, скажут.

СЛУШАТЕЛЬ: Помните, когда курс скаканул, нам говорили, да что этот курс мы же в рублях, нам этот курс вообще без разницы, это никак на нас не скажется, никак вообще ничего. Но моя машина, которая стоила 2 миллиона, стал стоить 4, а так в принципе всё действительно осталось как ей, также и с налогом, понимаете. Вот он на 2% вырастет, нам нужен повод, нашему бизнесу нужен поднять цены, да, и они поднимут и поднимут не на 2% разницы, они поднимут на 5%, на 10.

С. ДОРЕНКО: А почему, за счёт чего, объясните мне, ну объясните, почему.

СЛУШАТЕЛЬ: Просто потому что нужен повод и бизнес боится, что он будет нести убытки и чтобы их не нести, он естественно все свои даже потенциальные перспективные расходы, даже свои опасения и прогнозные страхи он вложит просто на покупателей и всё.

С. ДОРЕНКО: Давайте мы всё-таки это как бы мы потребители, мы тоже исхитримся что-нибудь сделать против бизнеса.

СЛУШАТЕЛЬ: Но, к сожалению, мы можем только не покупать, но это не получится, потому что кушать нам всё-таки надо, да, и там минимальные какие-то потребности нам тоже нужны. Естественно потребительская способность будет падать, она уже падает.

С. ДОРЕНКО: И мы начнем жрать какую-нибудь мерзость в отместку, начнём жрать мерзость.

СЛУШАТЕЛЬ: Мы и так уже ее едим, потому что нам уже запретили ввоз нормальной еды.

С. ДОРЕНКО: Спасибо, значит, нет, я серьёзно говорю, 20% меня это не пугает, но я и не бизнесмен, поэтому я вас спрашиваю, почему, что это значит.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Елена из Кунцево. Я тоже хочу уточнить слушателям, ведь вы же говорите там может быть о продуктах, у нас же продукты тоже 10%.

С. ДОРЕНКО: Правда, это правда, нет IMac это купил человек iMac — это компьютер, в Майами 6% НДС, 6% НДС.

СЛУШАТЕЛЬ: Но у нас же тоже есть небольшой НДС на продукты, поэтому сразу как говорится, нельзя так сравнивать.

С. ДОРЕНКО: Нет, а почему они поставят, давайте Елена их успокоим 20%, а в Испании 22, ну и что?

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, ну вы знаете, Сергей, понимаете, когда вы всегда говорите, я всегда слушаю и мне всегда от этого становится нехорошо, когда вы говорите, что вы лично платите там НДС. В нашей профессиональной среде слово платить НДС значит перечислять на счета казначейства. Это далеко не значит, что всех организаций, которые очень многие освобождены от НДС, у меня очень многие клиенты, которые, знаете, вот построили здание огромное там или что-то передали в уставной капитал, у них НДС из бюджета, они сидят, они не хотят выездные налоговые проверки, и они потом кусочками этот маленький НДС берут с реализации. Поэтому понимаете, далеко не у всех НДС, поэтому пожалуйста не говорите, что вы вот заплатили в чеке в магазине, и вы заплатили НДС, меня всегда от этого ну просто корежит.

С. ДОРЕНКО: То есть это неправда?

СЛУШАТЕЛЬ: Это абсолютно, НДС платится, платить НДС — это значит платить на счета казначейства.

С. ДОРЕНКО:. Позвольте, я вам скажу, откуда у меня взялась эта идея в моей дурной башке, потому что я ходил раньше в один магазин, в котором цена была с НДС и без НДС, раньше в старые времена в Метро, в старые времена в Метро писали цены без НДС, с НДС. Как бы отдельно с налогом, без налога. И я очень хорошо помню, что я как заботливый гражданин, который всё время думает об армии, об учителях, врачах и всех прочих бездельниках, инвалидах, особенно, я был счастлив заплатить НДС, чтобы помочь родине. Я пел в этот момент гимн: Союз нерушимых республик свободных, каждый раз выплачивая.

Э. ХАСАНШИНА: Почему вам давали выбрать?

С. ДОРЕНКО: Союз нерушимый, нет правда.

Э. ХАСАНШИНА: Нам-то не дают выбрать.

С. ДОРЕНКО: Нет был такой магазин, сейчас они пишут просто цены, а раньше было с НДС, без НДС. Я платил с НДС естественно, потому что я патриот, я как патриот, понятно да? Восклицая Союз нерушимый республик свободных, значит, всё время мне делалось на душе тепло и счастливо, как после 150 г коньяка серьёзно говорю. НДС, НДС производил на меня такое же действие, как коньяк, коньяк надо признаться всегда, всегда последние 40 лет вызывает у меня изжогу и вот НДС и коньяк примерно одинаково, они греют и сразу потом изжога, понимаешь и я как-то ну с удовольствием платил этот НДС. А люди.

Э. ХАСАНШИНА: Нет подождите, а когда нам выдают чек и там внизу пишется НДС, что мы-тот свои деньги отдаем, ладно там компании, юридические лица, да.

С. ДОРЕНКО: Физлица платят НДС — говорит Джулия. НДС платят, вот. У нас в чеке в Пятёрочке есть НДС — говорит Руслан, Пусть Елена из Кунцево узнает об этом. НДС в Штатах вообще отсутствует — сообщает мне 78, просвещая нас всех, спасибо огромное. Это называется налог, это называется налог штата, налог штата, да. Значит 6% в США в отдельных Штатах — это не НДС, это налог с продаж, налог с продаж 6%. Но я, нам привычнее называть его как НДС, ну извините, мы люди малограмотные, мы считаем, что это как бы НДС, понимаете в чём дело. Значит, есть 6%, есть 8%, есть надо сказать 9% я помню налог в разных Штатах разный, налог с продаж в разных Штатах разный действительно. В Штатах нет НДС — это совсем другое — пишет Николай. Спасибо большое. А в Польше 22% и 10 на социалку, то есть 22% НДС, а ещё 10 на социалку, вот видите. Значит у нас не худшая ситуация товарищи, давайте я вас сумею убедить 20% тут надо благодарить на коленях правительство. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло.

С. ДОРЕНКО: Да здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну надо понимать две вещи, что НДС, конечно, платит конечный потребитель и плюс ещё НДС платит индивидуальный предприниматель, работающий по упрощёнке.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Соответственно, например, если вы работаете по схеме, что пришли в магазин в то же Метро и там не знаю вы купили всего-всего и сделали тортик, сделали тортик по упрощенке, заплатили 6%, но при этом вы ещё и платить НДС, как.

С. ДОРЕНКО: Но с муки я уже тоже, позвольте обратить ваше внимание, что с сахара, муки, масла я тоже заплатил НДС.

СЛУШАТЕЛЬ: Но со всего, конечно. Вот именно, что вы, покупая всё, что вам нужно для тортика, платить НДС за каждый продукт.

С. ДОРЕНКО: Ну и потом ещё НДС за тортик, то есть НДС взимается многократно с каждого ингредиента.

СЛУШАТЕЛЬ: На самом деле нет, если вы опять же по упрощёнке работаете, вы просто платите за там 6% и всё, да.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Если бы вы были большим производством, то тогда да, вы могли бы, например, работать там по полной налоговой системе, соответственно вы бы получили бы вычет НДС и так далее. Вы бы НДС вложили в конечную стоимость, вы бы конечно его заплатили, но в тот момент, когда у вас появилась добавочная стоимость, вы с нее платите. Но вы имеете право на компенсацию НДС.

С. ДОРЕНКО: Хорошо, давайте спрячемся, как пещерцы, помните были тамбовские пещерцы, которые сидели там с попом с каким-то, ждали соответственно конца света. Давайте спрячемся, перейдём все на перловку к чертовой матери, ничего не будем потреблять?

СЛУШАТЕЛЬ: Ну там всё равно будет платить НДС производитель перловки и так далее.

С. ДОРЕНКО: Ноу минимизируем. Минимизируем удар.

СЛУШАТЕЛЬ: И тот, кто нам я продаёт. Вот, а ещё знаете это всё очень хорошо в контексте борьбы с кризисом. Как борется с кризисом в нормальных странах? Снижают налоги, стараются насытить экономику деньгами. Как борется с кризисом у нас? Поднимают все налоги, стараются из экономики деньги выкачать. Кому это может быть выгодно? Но только тем, у кого денег сильно, сильно много. То есть, например, вот у нас есть замечательные олигархи, которые за последние годы стали ощутимо богаче, чем раньше, но вот их покупательная способность сильно, сильно выросла. Когда кризис пройдет дно, они просто скупят полстраны.

С. ДОРЕНКО: Где же учат на олигархов. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Значит, слушайте меня, это, этот НДС не отразится вообще никак, вообще никак не отразится на ценах, кто мне написал сейчас вот это? Было это кто-то написал, никак не отразится, всё это ерунда, 2% и все. Россия бьет все рекорды по совокупным налогам, который равняется 47% — пишет 67. Извините, я не исчислял. Вот кто-то говорит, что никак не отразится на ценах, ну и хорошо не отразится а мы рады, нам хорошо. Это я — говорит Игорь Беспрозванный. Игорь, как я вам рад. Хорошо, мы платим процентов 48-50 налогов, надо сказать про 13, ну так это везде. Ну давайте скажем так, но это везде, ну как, хотите мощное государство, чтобы страны были было мощное государство, хотите? Значит смотрите, налоговая нагрузка на бизнес, мы не знаем, кто издатель этого прекрасного графика, но нам его прислал один из слушателей сейчас. Южная Америка — 52,3%, но так сказать Южная Америка в среднем вероятно, да. Россия — 47,4% нагрузка на бизнес, структура общей ставки налогов, общей ставки налогов, внимание, да. Значит 47,4.

Э. ХАСАНШИНА: То есть мы как континент.

С. ДОРЕНКО: Мы как континент Южная Америка, Южная Америка — 52,3, а Россия 47,4. Видите, мы выгодно отличаемся от Южной Америки, мы намного лучше Южной Америки, на 5%. Дальше Африка 47,1% как и у нас, Центральная Америка — 41%, видите лучше, чем в Южной Америке в центральной. Мир в среднем — 40, а у нас 47 напоминаю. Европа — 40, Северная Америка — 39, значит, Бижний Восток 24, 24% на Ближнем Востоке. А у нас 47,4. Ну что, ну что, я не считаю что это плохо, может быть мы хотим мощное государство, мы хотим мощное государство, мы хотим гиперзвук, мы хотим гипер торпеды и так далее, и так далее. Вы не можете себе противоречить. Вы хотите, расправив плечи, гордо смотреть программу время, расправив плечи, значит, которая расскажет вам всю правду по-настоящему и вы при этом не хотите платить. Я не понимаю. А кто будет вам платить, дядя Петя? Я не понимаю. США — это же Северная Америка они мощнее, налоги меньше. Ну да налоги меньше, они мощнее. Но у них так сказать нет всей правды, мы-то правдой живём, а у них.

Э. ХАСАНШИНА: Это что мы за правду так дорого платим?

С. ДОРЕНКО: Мы за правду живём, за правду живём, наша миссия — отстоять правду на земле, а их миссия сомнительная какая-то, партнеры, как мы знаем, они сомнительные такие, говорят одно, а потом приглядишься, вроде и не то, понимаешь, вот? Поэтому мы-то за правду платим и это правильно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Вид из-за рубежа.

С. ДОРЕНКО: Да давайте.

СЛУШАТЕЛЬ: Мне кажется вот смотрите, предыдущий слушатель говорил, что когда кризис, надо накачивать экономику деньгами. Что произошло допустим в Германии в той же самой, накачали экономику Германии деньгами в 2008-м году средний доход на домохозяйство, то есть мама, папа, дети был от 1500 до двух 2200 евро, квартиру можно было купить во Франкфурте трёхкомнатную в районе там 100-150 тысяч. Берём 2018-й год, 10 лет прошло, доходы домохозяйства 1500-2200. Квартира во Франкфурте 350-500. Вот вам накачали экономику деньгами.

С. ДОРЕНКО: Можно я скажу, если позволите, я хотел бы ваше обратить внимание, что рынок, рынок недвижимости в Германии долгое время стагрнировал и именно обращал на себя внимание. Почему многие русские активно скупали в Берлине, там в Лейпциге до сих пор дешево и так далее, понимаете, потому что он долгое время стагнировал и рост.

СЛУШАТЕЛЬ: Это говорят продавцы, продавцы. На самом деле рынок Германии, он был такой же как он сейчас, в 90-х годах и был очень большой кризис в конце 90-х — начале 2000-х, потом цены очень сильно просели. То есть очень сильно, на 20-30%. Поэтому ну то есть они сейчас вот то, что я слышу, ну просто люди не могут себе позволить купить, купить просто, грубо говоря, недвижимость, да.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю, то есть эти лишние деньги, эти лишние деньги взвинтили новый пузырь, с вашей точки зрения.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, понимаете, когда вы можете в Германии взять ипотеку на 1%, 1%, представьте на 10 лет фиксированная ставка, на 15 лет фиксированная ставка 1,3.

С. ДОРЕНКО: То, что вы говорите, у нас вызывает позывы к рвоте, потому что мы здесь платим такие проценты, которые вам вообще никогда не снились даже вовремя и так далее. С 23-ого года.

СЛУШАТЕЛЬ: Можно я ещё на тему налогов, вот жалуются на тему налога в России и вот просто для сравнения в Германии, когда человек зарабатывает допустим 3500 тысячи, то есть до налогов, на руки он получают в районе 1800-2000.

С. ДОРЕНКО: Вы знаете, а мы не знаем, сколько мы зарабатываем и сколько на руки. Вот это важный аспект, я знаю сколько мне дают чистыми, а сколько там платится за социальные выплаты — это всё, я не знаю, честное благородное слово, понимаете? И вероятно также как у вас, вероятно также, как у вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, я вам скажу, как здесь и как вам. Вы платите 13% подоходный неважно сколько вы зарабатываете, неважно хоть вы миллионер, хоть вы нищий.

С. ДОРЕНКО: Ещё за меня платит примерно столько же производитель. Я вам объясню, если я получаю примерно 100 чего бы то ни было, например, 100 рублей, то моя зарплата стоит моему нанимателю где-то 180, ну чтобы вы знали.

СЛУШАТЕЛЬ: По-моему 130-140. Потому что он платит 40% социалки.

С. ДОРЕНКО: Нет, нет, нет, там социалка, там пенсионный, там ещё что-то, там ещё что-то.

СЛУШАТЕЛЬ: По-моему всё это вместе около 40% в России. А в Германии, например, вы платите вам допустим платят 100, вы платите.

С. ДОРЕНКО: Если позволите, я вам прочитаю вот lazy cat, ленивый кот пишет: если годовой начисленный доход меньше 1021 рублей, то работодатель платит взносы на обязательное страхование 22%, далее социальные взносы 2,9, взносы на обязательное медицинское страхование 5.1 и так далее, и так далее, и так далее.

СЛУШАТЕЛЬ: И получается в районе 30-40 максимум, правильно?

С. ДОРЕНКО: Не знаю.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну да, получается вам работодатель платит 1000 и ещё за вас платят в районе 400 государство. Если сравнивать в Германии, в Германии вам платит работодатель 1000, ещё 400 он платит государству и вы ещё из вашей 1000 в районе 30% — 40 тоже платите государству. То здесь получается всё равно нагрузка двойная.

С. ДОРЕНКО: Большая. У мэрии Мюнхена вот прямо глазами видит и пишет, у мэрии Мюнхена припаркованы велосипеды и старые гольфы, четвёртые, пятые там гольфы старые, а у мэрии любой другой в России припаркованы майбахи, значит, мы.

СЛУШАТЕЛЬ: Знаете, я вам могу сказать, очень дорого просто в Германии платить налог на транспорт, чтобы вы понимали, вы покупаете и допустим какую-нибудь новую машину и вы за неё должны платить ещё в районе примерно ну от 300 до 500 в месяц примерно налоги, бензин, всякие дополнительные расходы и так далее. То есть просто очень дорого, поэтому люди смотрят.

С. ДОРЕНКО: Ой, Господи помилуй, спасибо большое, спасибо, спасибо, хорошо. Ну ладно, давайте, давайте пожалеем Германию, видите у них так сказать действительно какие-то чудовищное условия жизни и ипотека доходит до 1%, ипотека доходит до 1%.

Э. ХАСАНШИНА: Как они там живут?

С. ДОРЕНКО: Сейчас сказал вот нам слушатель. Другой написал: а я вот плачу ипотеку 4%. Ну хорошо. Значит, я работаю в кремниевой долине, плачу налогов равна 38% от пей чека, ровно 38. Налог на продажу в Сан-Франциско в среднем 10% и того 48% вообще всех налогов вместе с этим вот налогом на продажу, который и так далее, и так далее. Ну слышите меня, значит, давайте всех пожалеем и себя, а себя не будем жалеть, потому что мы с вами, товарищи, разница в чём, разница в чём. Вот я хочу подойти классово, как марксист, они платят налоги на кровавые злодеяния империализма, а мы на процветание любимой родины, товарищи, в этом ключевая разница. Вы поймите, когда только вы поймете вектор, а не только модуль, рассматривая модуль, вы можете сравнивать, сколько кто платит, да. Но ваш мещанской кругозор абсолютно мещанский, унылый противный, и даже стыдный мещанской кругозор не позволяет модулю увидеть вектор. Ведь они платят на кровавые злодеяния империализма товарищи, а вы платите на процветание любимой Родины, как патриоты. Это.

Э. ХАСАНШИНА: Гордитесь.

С. ДОРЕНКО: Вот именно, гордитесь и стыдитесь. В движении. Что у нас 4 балла, кочевряжиться стали, на 11 часов по циферблату на третьем транспортном кольце абсолютные проблемы, всё остальное всё едет, и на 10 часов по циферблату внутренний МКАД стоит. Значит, мы пойдем и проживём ее, эту среду, 25 июля.