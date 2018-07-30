Откуда пошел миф о русском пьянстве

На Руси всегда пили мало: потому что напитки не были крепкими и потому что православная вера требовала умеренности. В календаре верующего человека из 365 дней 281 — это пост той или иной меры строгости. В христианские праздники все были обязаны побывать в храме, причаститься Святых тайн, а после причастия снова было нельзя пить — грех.

Была еще одна причина, которая удерживала русского человека от пьянства — это земля. Это она диктовала крестьянину, когда работать, когда пахать, сеять, когда убирать урожай. Она властвовала умами миллионов русских собственников — крупных и мелких. Пить на своей земле было некогда, надо было работать.

Откуда же тогда возник миф Очевидно, что этот миф мог возникнуть по политическому заказу. Образ русских, как страшных, вечно пьяных варваров, готовых вот-вот поработить исключительно цивилизованную и просвещённую Европу, возник на рубеже XVIII и XIX веков. Именно тогда Суворов штурмовал Альпы, а русская армия, разгромив Наполеона, шествовала по площадям Парижа. Могучая Россия стала опасным соперником, а соперника надо высмеять и унизить, хотя бы морально. Первой ласточкой пропаганды стала баронесса Жермена де Сталь со своей книгой «Записки о России», в которой мадам закрепила все бытовые и литературные побасенки того времени: русские жестоки и деспотичны, они не могут без крепкой руки, они воюют и пьют, и потому у них в стране нет дорог. Дело продолжил маркиз де Кюстин, который по приглашению Николая I приехал в страну в 1839 году. Публицист дал прилюдную печатную пощечину всей стране, закрепив за русскими образ варваров. По его мнению, женщины в России — некрасивы, лошади худы, еда — невкусна, дома стоят не по порядку или слишком ровно, а пить русские не умеют. Но несмотря на то, что де Кюстин был настроен против русских, о пьянстве он написал немного: «Величайшее удовольствие русских — пьянство, другими словами — забвение», «…напившись, мужики становятся чувствительными, и вместо того, чтобы угощать друг друга тумаками, по обычаю наших пьяниц, они плачут и целуются». Есть еще одна цитата: «Народ топит свою тоску в молчаливом пьянстве, высшие классы — в шумном разгуле». Вот и все, что смог написать француз.

Когда пили

В конце XIX века из-за различных земельных реформ и отмены крепостного права некоторое количество крестьян крестьян осталось без земли и в самом деле ударилось в пьянство. Этот процесс был освещен русской интеллигенцией: Некрасовым, Тургеневым, публицистом Успенским. Недоброжелателям оставалось запомнить это, чтобы напоминать русскому народу при всяком удобном случае. А так как ещё одной чертой русских является честность, то отрицать очевидное никто и не пытался, не видя при этом позора. «Даже если мало, все равно же — выпил!» При этом иностранцы, видя, как русские выставляют на стол лучшие кушанья и алкоголь, начинали искреннее думать, что русские так едят и пьют каждый день. При этом они опирались на собственные представления о гостеприимстве, согласно которым гостю подают то, что едят каждый день сами — то есть самое обычное.

После революции

После революции миф о пьяном (конечно же, от нищеты и безысходности) русском народе культивировали большевики. Цари для них были кровавые, помещики — жадные воры, а народ — нищий и вечно пьяный. Сталин признавался, что после Гражданской войны у большевиков было два выхода — отдать некоторые отрасли иностранцам и так получить средства для восстановления экономики или монополизировать производство алкоголя, построить водочные заводы и пополнить казну. Но даже после этого потребление алкоголя в России перед войной составило два литра на человека. Во время войны миф о варварах голодных, пьяных, не знающих Бога, не умеющих работать с техникой, поддерживала пропаганда Геббельса. Немцы очень удивились, когда увидели, что остарбайтеры — в большинстве своем высоконравственные, образованные люди.

«Оттепель»

Первый «звоночек» алкоголизации прозвучал во время «оттепели» — потребление алкоголя увеличилось до трех литров, а в 1980-м году поднялось до 11. Объясняли это тем, что деньги от продажи водки шли на образование и медицину. Но даже в это время советская пропаганда тиражировала трезвый образ жизни. По понятным причинам, ситуация ухудшилась после распада СССР. На территорию страны хлынули потоки импортного алкоголя, и поддержание мифа о том, что пьянство у русских в крови, стало выгодно производителям. Все это привело к тому, что потребление алкоголя к 2000-му году выросло до 18 литров на человека, включая подростков от 15 лет. И даже сама статистика использовалась, как пропаганда. Оказалось, что зарубежные источники указывают не только учтенный оборот алкоголя, но самогоноварение, например, данные за 2010 год ставят Россию на 4 место в мире по потреблению алкоголя. При этом официально посчитаны только 11,5 литров, но еще откуда-то взялись 4 литра алкоголя якобы из домашней сивухи. А на первом месте в мире по потреблению алкоголя находится Белоруссия — самая безопасная страна в Европе. Миф этот активно поддерживается Голливудом: как только Россия из соперника становится добычей, образ русских людей меняется, их показывают более мягко. Пьяницы, да, но добрые пьяницы. Как только отношения между странами становятся напряженными, русских снова изображают как вечно пьяных и агрессивных недочеловеков. Так что уже сейчас мы можем наблюдать умирание мифа о пьянстве русских среди иностранцев.