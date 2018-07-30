Ещё
От какого слова произошел глагол «хорохориться»
Далее:
Читайте также:
Ещё

От какого слова произошел глагол «хорохориться» 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
«Он хорохориться» — именно так говорим мы о человеке, который выставляет напоказ свою смелость или только пытается казаться храбрым. Этот глагол настолько прочно обосновался в русском языке, что немногие задумываются над историей его происхождения.
Не только глагол, но и существительное
Известный исследователь языка Владимир Даль в своем не менее известном «Толковом словаре» писал о том, что «хорохориться» является синонимом таких глаголов как «храбриться», «ершиться», «задирать». Интересно, что автор указывал на то, что прежде в обиходе жителей различных территорий России имелись и слова «хорохоря», «хорхора», «хорохорня», «хорохорник» и «хорохорница». И если глагол мы используем до сих пор, то перечисленные существительные давно считаются устаревшими.
Один корень
Языковед Макс Фасмер предполагал, что первоначальное слово, которому были обязаны своим появлением упомянутый глагол и существительные, является исконно славянским. Современные лингвисты, склонные к изучению этимологии понятий посредством их корней, думают, что «хорохориться» относится к группе различных по смыслу слов с общим корнем «хор»: «хорошо», «хоронить», «хорзать» («важничать»), «хоробрый» («храбрый») и т.д. Основа «хор» имеет значение «высокий», «высший». Подтверждением тому являются смысловые определения слов с данным корнем. То же самое относится и к глаголу «хорохориться», у которого корень «хор» и вовсе удвоен. Это значит, что буквально «хорохориться» — это пытаться превзойти кого-то, что в общем-то соответствует нашим современным представлениям о значении этого глагола.
Бог Хорс
Примечательно, что в период язычества на Руси поклонялись Хорсу. Хорс был богом солнца. Согласно «Повести временных лет», деревянного идола Хорса установил когда-то в Киеве князь Владимир Святославович. Упоминается Хорс и во многих других древних источниках и летописях. Кроме того, существовали на территории России и географические объекты, связанные с именем бога солнца. А. Бесков в своей книге «Восточнославянское язычество» указывал на то, что в Харьковской области была деревня Хорсивка. Есть версия, что сам корень упомянутых выше слов, а в частности глагола «хорохориться», произошел от имени бога Хорса. И первым образовалось существительное «хорхор», которым обычно называли упрямца или задиру.
Кириллица: последние новости
Что говорили о русских участники наполеоновского похода в Россию Откуда пошел миф о русском пьянстве 7 великих переселений народов в истории
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимала, кто я, где и зачем»5
Красавицы в бикини спасаются от жары14
Самые страшные пророчества России60
Каких детей русские не крестили1
Унесенную в море женщину нашли живой через 1,5 года103
Видео
00:55
Ветер унес палатки зрителей на немецком фестивале
Безумный мир
05:33
Игрушечная дорога вошла в Книгу рекордов Гиннеса
Вещи
00:07
Неудачные попытки трюкачей
Люди
04:22
Разоблачения знаменитых фокусников
Истории
16:29
Знаменитые клады, которые усердно ищут
Истории
05:39
Мутанты, которые уже живут на планете
Безумный мир
10:00
Фантастические места, которые действительно есть
Места
10:03
Самые крутые в мире школы
Места
05:57
Как добыть золото из старых часов
Вещи
00:55
Американский папа
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение