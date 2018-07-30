От какого слова произошел глагол «хорохориться»

«Он хорохориться» — именно так говорим мы о человеке, который выставляет напоказ свою смелость или только пытается казаться храбрым. Этот глагол настолько прочно обосновался в русском языке, что немногие задумываются над историей его происхождения.

Не только глагол, но и существительное

Известный исследователь языка Владимир Даль в своем не менее известном «Толковом словаре» писал о том, что «хорохориться» является синонимом таких глаголов как «храбриться», «ершиться», «задирать». Интересно, что автор указывал на то, что прежде в обиходе жителей различных территорий России имелись и слова «хорохоря», «хорхора», «хорохорня», «хорохорник» и «хорохорница». И если глагол мы используем до сих пор, то перечисленные существительные давно считаются устаревшими.

Один корень

Языковед Макс Фасмер предполагал, что первоначальное слово, которому были обязаны своим появлением упомянутый глагол и существительные, является исконно славянским. Современные лингвисты, склонные к изучению этимологии понятий посредством их корней, думают, что «хорохориться» относится к группе различных по смыслу слов с общим корнем «хор»: «хорошо», «хоронить», «хорзать» («важничать»), «хоробрый» («храбрый») и т.д. Основа «хор» имеет значение «высокий», «высший». Подтверждением тому являются смысловые определения слов с данным корнем. То же самое относится и к глаголу «хорохориться», у которого корень «хор» и вовсе удвоен. Это значит, что буквально «хорохориться» — это пытаться превзойти кого-то, что в общем-то соответствует нашим современным представлениям о значении этого глагола.

Бог Хорс

Примечательно, что в период язычества на Руси поклонялись Хорсу. Хорс был богом солнца. Согласно «Повести временных лет», деревянного идола Хорса установил когда-то в Киеве князь Владимир Святославович. Упоминается Хорс и во многих других древних источниках и летописях. Кроме того, существовали на территории России и географические объекты, связанные с именем бога солнца. А. Бесков в своей книге «Восточнославянское язычество» указывал на то, что в Харьковской области была деревня Хорсивка. Есть версия, что сам корень упомянутых выше слов, а в частности глагола «хорохориться», произошел от имени бога Хорса. И первым образовалось существительное «хорхор», которым обычно называли упрямца или задиру.