День физкультурника в Сургуте отметят экстримфестом

Когда ты неспешно прогуливаешься по Сургуту, можно подумать, что каждый пятый его житель — владелец фитнес-клубов, каждый четвёртый — в них занимается, а каждый третий сидит на правильном питании. Притом каждый без исключения хочет похудеть и большинство из них хвастаются своими достижениями в этом деле в Инстаграм.

Таков Сургут — главный нефтяной город Югры.

Каждый год День физкультурника в нём проходит всё с большими амбициями. То массовые зарядки на стадионах устраивают чиновники, то в дворовых площадках инициативные жители йогой начинают заниматься, то в парках на забеги собираются. А то и всё сразу.

В этот раз 11 августа городских обывателей зовут на настоящий фестиваль спорта на Ядро Сургута.

Продлится он с 11.30 до самого позднего вечера — 23 часов!

На «Экстримфесте» показательные выступления продемонстрируют спецы по уличным танцам, паркуристы и воркаутеры. В программе мероприятия также значатся турниры по сноубордингу (кто говорил, что для этого всегда нужен снег?!), скейтбордингу и экстремальному велоспорту.

Вход — свободный!