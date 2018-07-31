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Я им восхищаюсь — путешественник Конюхов о спасенном россиянине в Пакистане
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Я им восхищаюсь — путешественник Конюхов о спасенном россиянине в Пакистане 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Конюхов восхитился силой воли Гукова и подчеркнул, что петербуржец — настоящий альпинист.
Российский путешественник Федор Конюхов в интервью радио «Звезда» прокомментировал спасение петербуржского альпиниста Александра Гукова, который дожидался помощи шесть дней без воды и еды.
«Ты можешь там даже сидеть, а у тебя силы уходят. Как говорится — гора забирает», — сообщил он.
Конюхов восхитился силой воли Гукова и подчеркнул, что петербуржец — настоящий альпинист.
«Мало бы, кто так сделал. Я им восхищаюсь», — заключил путешественник.
Ранее сообщалось, что состояние российского альпиниста Гукова оценивается как тяжелое. Он был доставлен в военный госпиталь и сейчас проходит обследование в отделении интенсивной терапии.
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