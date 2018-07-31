Я им восхищаюсь — путешественник Конюхов о спасенном россиянине в Пакистане

Конюхов восхитился силой воли Гукова и подчеркнул, что петербуржец — настоящий альпинист.

Российский путешественник Федор Конюхов в интервью радио «Звезда» прокомментировал спасение петербуржского альпиниста Александра Гукова, который дожидался помощи шесть дней без воды и еды.

«Ты можешь там даже сидеть, а у тебя силы уходят. Как говорится — гора забирает», — сообщил он.

Конюхов восхитился силой воли Гукова и подчеркнул, что петербуржец — настоящий альпинист.

«Мало бы, кто так сделал. Я им восхищаюсь», — заключил путешественник.

Ранее сообщалось, что состояние российского альпиниста Гукова оценивается как тяжелое. Он был доставлен в военный госпиталь и сейчас проходит обследование в отделении интенсивной терапии.