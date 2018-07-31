«Хватит думать, что русские только сидят и пьют водку»

«Если бы я не был клоуном, я бы умер»

Как вы пришли к профессии клоуна?

— Я занимаюсь этим уже 21 год. Это моя жизнь, моя любовь, моя страсть. В этом сумасшедшем мире, сумасшедшем обществе я мог стать только клоуном. Для меня это возможность не думать, а делать и чувствовать. Если я хочу прикоснуться к человеку, я прикасаюсь. Не заморачиваюсь: «А что он подумает?». Для меня очень важно отдавать и получать энергию. Внутри меня очень много эмоций и чувств, которыми я хочу поделиться. И каждое мое представление — это такой энергетический обмен. Если бы я не был клоуном, я бы умер.

В каких странах вы выступали?

— Я побывал уже в 45 странах мира: в Азии, Африке, Океании, Европе. Клоунада — универсальный язык. Все люди мира, говорящие на разных языках, понимают эту идиому, которая объединяет людей. Этот язык понятен всем.

Где вам больше всего нравится выступать?

— Мой любимый фестиваль — «Минделакт», он проходит в ноябре в Кабо-Верде, это в Африке, и длится 10 дней. Очень люблю это место. Бедная страна, но люди с большим сердцем. Я приезжаю на этот фестиваль уже 13 лет и чувствую себя там очень счастливым. И я пообещал, что буду участвовать в нем, пока жив.

«Спустя 10 лет я получаю сообщение: «Привет! Помнишь меня?»

Как вы узнали о фестивале «Сны улиц» в Тюмени?

— Десять лет назад я гастролировал в Архангельске и познакомился с одной русской актрисой, которая предложила мне когда-нибудь в будущем приехать на тюменский фестиваль. И вот спустя 10 лет я получаю сообщение: «Привет! Помнишь меня?». Я отвечаю: «Конечно, нет». Она прислала фотографию, но я все равно не мог ее вспомнить. Тогда она говорит: «Мы познакомились в Архангельске». «А-а-а-а, ну да, конечно!» — восклицаю я. И она предлагает мне приехать в конце июля в Тюмень. Я смотрю свой график выступлений, понимаю, что в это время я свободен. И думаю: «Почему бы и нет?».

Эту актрису зовут Александра, она из Санкт-Петербурга, работает в уличном театре «Странствующие куклы господина Пэжо», и мы пересекались на разных фестивалях.

Как вам сегодняшний праздник?

— Поздравляю ваш город в днем рождения! Сегодня во время своего выступления я хочу, чтобы зрители вместе со мной спели песню «Happy birthday to you».

432 года — это респект! Не могу похвастать знанием истории вашего города, но эта цифра сама по себе впечатляет. И мне определенно здесь нравится. Я прогулялся вокруг, все очень красиво.

Единственное, что меня шокировало, это площадка, где демонстрировали сборку автомата. И там были дети, а мамы фотографировали их с оружием, радовались и смеялись. Мне это непонятно и немного дико.

Уже думали о том, чтобы стать постоянным гостем фестиваля «Сны улиц»?

— Если меня будут приглашать и у меня будет время и возможность, то с удовольствием. Единственное, чего не могу обещать — приехать не 500-летие Тюмени. Тогда меня здесь точно не будет. Может быть, мой сын приедет вместо меня.

«Мужчины так себе, но женщины…!»

Что еще перевернуло ваши представления о Сибири?

— Конечно, самый большой сюрприз — это погода. Мы привыкли, что Сибирь — это холод, снег. А тут жарко, как в Португалии, может быть, даже еще жарче. Еще удивила архитектура. Есть очень красивые необычные здания. На неделе я побывал с выступлениями в Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске (два последних названия Энано без помощи переводчика выговорить не смог — прим.ред.). И в дороге меня удивило, как много зелени вокруг. Я обожаю этот цвет.

Что касается людей, то я не в первый раз в России. Поэтому для меня это не стало сюрпризом, что россияне очень любят клоунов.

А какие впечатления остались от поездок в маленькие города?

— Очень симпатичные места. На сцене меня окружали прекрасные детишки. Еще очень красивые женщины. Мужчины так себе, но женщины…! Еще понравилась еда, хотя, может, было слишком много мяса, а я предпочитаю рыбу. К сожалению, было слишком мало времени, чтобы познакомиться с этими городками поближе. Но все прошло прекрасно.

Миф о холодности и закрытости русских людей развеян?

— Да, испанцы и португальцы почему-то так думают про русских. Это стереотип. Русские — абсолютно нормальные люди. Мы не особо отличаемся. Рожаем детей, любим, обнимаемся, справляем нужду (подкрепляет сказанное соответствующей пантомимой — прим.ред.) — все одинаково. Так что это все — чертовы стереотипы. Хватит думать, что русские только сидят и пьют водку. На родине я разубеждаю знакомых в этом. Но то же самое и в России. Некоторые здесь думают, что в Испании все сплошь тореадоры и фанатеют от корриды. Это тоже ерунда. Мы должны больше путешествовать, чтобы видеть все своими глазами. И я счастлив, что я клоун и благодаря этому могу ездить по разным странам и ломать стереотипы.

Схожестей у нас гораздо больше, чем различий. Это особенно заметно у детей. Пока мы маленькие, мы играем все вместе. Но когда мы вырастаем, то забываем, как играть. Система говорит нам: вы должны работать по восемь часов в день. Может быть, в воскресенье вы можете поиграть пару часов со своими детьми, если они у вас есть. Но не более. Все остальное время нужно быть серьезным человеком.

А я клоун, я всегда хочу и могу играть (подбегает в мужчине, хватает его за руки, пародирует его движения — прим.ред.). Вот видите — люди, не могут понять, что происходит. Мое шоу — это хаос, импровизация, потому что сама жизнь хаотична. У меня есть несколько номеров. И я решаю: «Сегодня буду делать это и это». Но внутри каждого номера я постоянно импровизирую.

В какие еще места планируете поехать?

— Я хочу открыть для себя больше мест в России. Огромная страна, как сто Кабо-Верде, а я был всего лишь в нескольких городах.

Я бы хотел не только выступать здесь, но и проводить мастер-классы. Я люблю делиться своим искусством клоунады, причем не с актерами, а с обычными людьми. Иногда это помогает им открыть в себе огромный потенциал. Общество мешает нам его реализовать. Если вы журналист, то занимаетесь только этим и развиваетесь в узком направлении, но вы же можете петь, танцевать, учиться чему угодно и делать гораздо больше. Мы очень многого не замечаем вокруг себя. Поэтому одно из первых заданий на моих мастер-классах — просто смотреть друг на друга. Так можно увидеть что-то внутри человека. Увы, сейчас люди гораздо чаще смотрят в свои смартфоны.

Фото: Владимир Чебалдин и Есен Абилькенов