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Карпин рассказал, что его раздражает в Ростове-на-Дону
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Карпин рассказал, что его раздражает в Ростове-на-Дону 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью клубной пресс-службе заявил, что ему комфортно работать в Ростове-на-Дону. По словам специалиста, из-за занятости у него ещё не появилось любимых мест в городе.
— Вы уже более полугода живете в Ростове-на-Дону. Город вас чем-нибудь удивил?
— Нет, я в Ростове, мягко говоря, не в первый раз. Да, не жил здесь, но бывал и все видел.
— У людей, которые не из Ростова, есть стереотипы о городе.
— У меня их не было, так как был здесь постоянно. Раки и плохие водители? Нет. Единственное, не могу понять людей, которые паркуются в третьем ряду, хотя во многих местах нельзя и в первом. Это немного раздражает и создает пробки и заторы. Это даже после Москвы неожиданно для меня.
— Ростов считается тихим городом. Вам после Москвы это нравится?
— Очень. Мне здесь очень комфортно. Спокойный, тихий, уютный город. Не надо тратить 1.5 часа времени на переезд из одного места в другое.
— Говорят, наш город футбольный. Столкнулись с этим?
— Да. То, что здесь любят футбол — это правда.
— Вас часто узнают в городе?
— Это не только в Ростове. Нельзя сказать, что здесь это происходит, а в Москве, например, нет. Это уже обычно.
— Появились любимые места?
— Любимых мест, наверное, еще нет. База — дом — стадион. Пока у меня в большей степени такой маршрут.
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