Арии и другие народы мира, которые родом с Урала

Находясь в самом центре Евразии, Уральские горы на протяжении всей истории человечества были настоящим горнилом миграционных потоков. В эпоху великого переселения народов этот регион представлял собой своеобразный коридор, по которому различные племена кочевали в поисках лучших земель. Древние арии, гунны, скифы, хазары, печенеги и представители других национальностей, как полагают ученые, пришли именно с Урала, оставив там свой след. Поэтому современное население этого региона отличается таким этническим разнообразием.

Древние арии

В 1987 году на территории Челябинской области участники Урало-Казахстанской археологической экспедиции обнаружили укрепленное поселение, построенное в конце III — начале II тысячелетия до нашей эры. Данный исторический памятник называется Аркаим. По мнению ученых, когда-то это был город древних ариев, которые впоследствии мигрировали с земель Южного Урала на территории современных Ирана и Индии.

Археологи обнаружили несколько памятников аркаимского типа в Челябинской области, на юго-востоке Башкортостана, в Оренбуржье и на севере Казахстана. Все эти поселения были построены около 4 тысяч лет назад, в бронзовом веке. Их относят к так называемой культуре Синташты, возникшей в ходе индоевропейской миграции ариев.

Аркаим был хорошо укрепленным городом-крепостью, его защищали сразу две круговые стены. Жители древнего поселения, по данным антропологов, принадлежали к европеоидной расе. Они занимались земледелием и животноводством. В городе работали гончарные мастерские, местные мастера изготавливали различные изделия из металлов.

Некоторые этнографы считают жителей Аркаима предками славян.

Скифы

Ираноязычные племена кочевников-скотоводов, зародившиеся на Алтае, не раз завоевывали территорию Урала в ходе своих миграций. Вернувшись из похода на Ближний Восток, воинственные скифы обосновались в этом регионе в VII веке до нашей эры. Они оказали огромное влияние на развитие местной культуры, практически все — от животноводческого инвентаря и до одежды — жители приуральских степей заимствовали от скифов.

Оружие и конская упряжь, первые бронзовые зеркала, лепные сосуды и многие другие предметы быта, относящиеся к скифской культуре, находят ученые в археологических раскопках на Урале. Вплоть до IV века нашей эры представители этого древнего народа жили в данном регионе, затем они перекочевали на юг Восточной Европы.

Сарматы

Сарматы (савроматы) мигрировали на Урал, как считают ученые, из земель современной Монголии. Они соседствовали со скифами, то находясь в дружественных отношениях, то непримиримо враждуя. Многие этнографы называют эти племена родственными по происхождению. Античный историк Геродот даже полагал, что сарматы произошли от браков скифских юношей с представительницами воинственного племени амазонок.

Между 280-260 годами до нашей эры сарматы вторглись на Урал из донских степей, но полностью поработить местное население не сумели. Длительное соседство привело к тому, что сарматы переняли от скифов многие обычаи и традиции.

В 2007 году недалеко от поселка Кичигино Челябинской области археологи обнаружили удивительные золотые украшения, созданные сарматами. В захоронении знатной женщины оказались: диадема, различные браслеты и бусы, а также бронзовый сосуд. Несмотря на принадлежность к культуре сарматов, эти изделия древних мастеров по технологии изготовления похожи на знаменитое скифское золото.

Позднее сарматы были вытеснены с Урала на запад воинственными гуннами.

Гунны

Первые тюркоязычные хунну пришли из Китая в приуральские степи в IV веке нашей эры. Здесь они смешались с местными угорскими племенами — так появились гунны. Они создали огромную империю, простиравшуюся вплоть до германских земель. Именно вторжение гуннов в Европу дало толчок великому переселению народов. Благодаря им восточные протославяне освободились от влияния готов и ираноязычных племен.

Во времена знаменитого полководца Атиллы, правившего своим народом с 434 по 453 годы, гунны пытались захватить не только Византию, но и Римскую империю. После смерти Атиллы огромную империю разрушили междоусобные распри, чем умело воспользовались многочисленные враги, большинство из которых принадлежали к германским племенам.

Авары

В VI веке на Урал из Азии вторглись авары. Этот народ представлял собой союз нескольких племен, основная часть которых была тюркоязычными. Хотя некоторые исследователи причисляют аваров, скорее, к монголам. Однако в их составе были и так называемые нирунские роды, чьи представители относились к европеоидной расе.

В сохранившихся летописях Древней Руси представители этого народа названы обрами. Авары были кочевниками-скотоводами. Они ненадолго задержались в приуральских степях, перебравшись в Европу. Между Карпатами и Дунаем был создан Аварский каганат, откуда совершались многочисленные набеги на земли славян, германцев, Болгарию и Византию.

В конце VIII века франки в результате двадцатилетней войны разгромили аваров, впоследствии представителей этого народа ассимилировали венгры и болгары.

Хазары

Следующий народ, обосновавшийся на некоторое время в приуральских степях, — это хазары. В VII веке они создали государство, земли которого простирались далеко на запад, охватывая Поволжье, Кавказ, северное Причерноморье и часть Крымского полуострова.

Изначально хазары были тюркоязычными кочевниками-скотоводами, но оседлая жизнь неизбежно привела к развитию земледелия и различных ремесел. В Хазарии возникли крупные города, стала развиваться торговля. В конце IX века, после распада государства, на Южном Урале возобновилось движение по Великому шелковому пути из Китая в Европу. А купцы из племени русов начали наведываться в эти земли ради обмена товаров с местными жителями.

Печенеги

В X-XI веках приуральские степи наводнили печенеги. Как и авары, они представляли собой союз кочевых племен, имеющих тюркское, угро-финское и сарматское происхождение. Печенеги занимались скотоводством на берегах Яика (река Урал) и в низовьях Волги.

Вооруженные луками, копьями и саблями, печенеги часто совершали конные набеги на славян и другие соседние племена. Со временем часть представителей этого народа ассимилировалась половцами, часть смешалась с русскими и украинцами, остальные стали предками современных гагаузов, перебравшись на территорию современной Молдавии.

Половцы

Почти одновременно с печенегами на Урал мигрировали половцы. Этот тюркоязычный народ зародился на берегах Иртыша. Половцев принято относить к племенам кыпчаков, которые являются предками части нынешних башкир и казахов.

Многочисленные каменные скульптуры стелообразной формы, найденные учеными на курганах и по берегам уральских рек, были установлены половцами. Считается, что у этого народа существовал культ предков. И скульптуры, которыми отмечались могилы, — это дань памяти покойным родственникам.

В XI веке половцы быстро захватили новые территории, а также юг Восточной Европы. Они совершали частые грабительские набеги на Русь. В XII веке объединенные русские дружины уже смогли дать отпор захватчикам. [С-BLOCK]

Интересно, что известные из русских народных сказок и преданий вражеские цари Тугарин Змеевич и Боняка Шелудивый — это реальные исторические личности: половецкие ханы Тугоркан и Боняк, управлявшие своими племенами в конце XI — начале XII веков.

После усиления Древней Руси, осознав бесперспективность дальнейших набегов, одна часть половцев откочевала за Урал, другая часть — в Закавказье и Приднестровье.

А в XIII веке с войском хана Батыя в приуральские степи попали представители многих покоренных монголами народов. Этот регион вполне можно назвать настоящим плавильным котлом, где оставили свой след различные арийские, тюркские, угро-финские, монгольские, скифские и сарматские племена.