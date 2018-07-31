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Как появилось и почему исчезло Русское королевство
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Как появилось и почему исчезло Русское королевство 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Россия формально стала царством в 1547 году, после того как Иван Грозный принял титул царя. К этому моменту Запад уже почти три столетия знал о существовании Русского королевства, которое не имело никакого отношения к Московским землям. К концу XIV века большая часть современной западной Украины находилось под властью Польши. Из этих земель, которые раньше принадлежали Галицко-Волынскому княжеству, было образовано Русское воеводство. Также, эту административную единицу называли Русским королевством или Русской землей.
А началось все с Даниила Галицкого
То, что раздробленная Русь оказалась под татарским гнетом, на Западе восприняли с воодушевлением, поскольку из этого католическая церковь решила извлечь свою выгоду. Так, в 1245 году Золотую Орду посетил папский посол Иоанн де Плано Карпини. Задачу ему поставили непростую — доказать Великому Хану, что для монголов будет выгодней, если русские станут католиками. К тому же, Карпини должен был пообщаться с русскими князьями и найти наиболее лояльных к новой вере. И в 1246 году он побеседовал с Даниилом Галицким. За католическую веру Карпини пообещал помощь в борьбе с монголами, а также возвращение в состав княжества исконных земель, захваченных некогда Польшей и Венгрией. Русский князь поверил. Только в 1254 году Галицкое княжество превратилось в королевство, а правители этой земли носили титул «Rex Russiae» или «Regis Rusie». Монголы этого не оценили. Военная помощь с Запада, конечно, не пришла. Но Даниилу удалось спасти княжество, пойдя на многочисленные уступки кочевникам. Но вот его потомки оказались не такими сильными лидерами, поэтому вскоре Галицко-Волынское княжество оказалось под властью католических захватчиков.
Второе рождение
Ориентировочно в 1434 году польский король Владислав Третий Варненчик подписал привилей, по которому права галицко-русских бояр и польской шляхты уравнивались. Теперь им не нужно было платить налоги, но все они обязались нести военную службу. Кстати, русский титул «боярин» был заменен на польский «пан». Таким образом, в 1434 году на территории Польского королевства появилась новая административная единица — Русское воеводство. А возглавлял его, соответственно, воевода русский. Человека на эту должность король выбирал сам. В основном это были самые крупные и богатые землевладельцы, которые активно поддерживали монарха.
Столицей Русского воеводства стал город Львов, поскольку Галич к тому времени уже потерял статус важного населенного пункта. А в состав Королевства вошли те земли, которые еще в 1340 году захватил Казимир Великой — Галич, Львов и Перемышль. [С-BLOCK]
На западе Русская земля граничила сразу с тремя воеводствами: Краковским, Люблинским и Сандомирским. На севере в «соседях» находилось Брестское воеводство, которое относилось к Великому княжеству Литовскому. С восточной стороны граница шла вдоль Подольского воеводства. А на юге упиралась в Карпаты, которые были «шлагбаумом» при входе в венгерские земли.
Еще до появления Русского воеводства, как административной единицы, сами поляки именовали те территории «русскими».
Например, при знаменитой Грюнвальдской битве, полки с территории бывшего Галицко-Волынского княжества назывались русскими.
Другие русские
К концу XVI столетия Русское королевство стало одной из самых густонаселенных территорий в составе Речи Посполитой. Насчитывалось немногим меньше трех тысяч населенных пунктов. Интересно то, что русское население воеводства не растворилось среди других народов, которые жили на этой территории. Более того, в средневековых летописях часто можно встретить упоминания и о русских городах, и о самих людях. Львов, например, во многих трактатах называется «главным городом Руси» или же «главой всея Руси». А Мацей Меховский, создавший в 1517 году «Трактат о двух Сарматиях» писал так:
«В направлении к центру Руси лежит Львовская земля, в ней хорошо укрепленный город под таким же названием с двумя замками — верхним и нижним. Это столица Руси».
Как известно, в 1569 году на свет появилась Люблинская уния. И как ее результат, рождение нового государства — Речи Посполитой, в состав которого вошли Великое княжество Литовское и Польское королевство.
Однако, мало кому (кроме историков, конечно) известно, что до объединения с Польшей, у Литвы было название куда длиннее — Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское. А состояло государство, по большому счету, из земель западной Руси. При этом государственным языком был именно русский. [С-BLOCK]
Кстати, на нем писал известный просветитель Франциск Скорина, которого особенно чтут в Белорусии. Ведь он родом из Полоцка. А самый главный труд жизни Скорина называется «Библия русская». Правда, ни католическая, ни православная церкви ее так и не признали, поскольку тогда существовал запрет на самостоятельный перевод священных книг. В Падуанском университете, где Скорина сдавал экзамены, о нем сохранилась запись: «Молодой человек и вышеупомянутый доктор носит имя господина Франциска, сына покойного Луки Скорины из Полоцка, русин…». Упоминал о нем и униатский архимандрит Антоний Селява: «Перед унией был Скорина, еретик-гусит, который для вас печатал в Праге книги по-русски». Поэтому многие европейцы под «русскими» или «русинами» понимали не жителей Московского княжества, а именно выходцев из Русского воеводства, то есть жителей бывшего Галицко-Волынского княжества.
Закат
К концу XVIII века на территории воеводства жило около полутора миллиона человек. Число сел и деревень превышало отметку в три тысячи, а количество городов приближалось к двум сотням. Наиболее крупные этнические группы составляли поляки, русины, немцы, армяне, валахи и евреи.
Но в 1772 году история «другой Руси» закончилась. Дело в том, что в XVIII веке значимость Речи Посполитой на мировой арене резко снизилась. И в уже упомянутом 1772 году произошел первый раздел государства. В Санкт-Петербурге Российская империя, Прусское королевство и Австрия подписали конвенцию. По ней большая часть воеводства отошла к австрийцам, а России достался Холмский повет. Так или иначе, вполне справедливо было рассказывать в учебниках истории, что одновременно с Московской Русью существовала еще и Польско-Литовская. Хоть и другая, но все же Русь.
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