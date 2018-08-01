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Икона Святой великомученицы Екатерины была передана в дар храму Святой Нины
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Икона Святой великомученицы Екатерины была передана в дар храму Святой Нины 

Мои Черемушки 4 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Теперь у прихожан есть возможность приложиться к иконе Святой Екатерины и обратиться в молитвенном прошении о самом сокровенном.
Первые сохранившиеся изображения Екатерины относятся к VIII-IX ввекам. На православных иконах мученица традиционно изображается в царском одеянии, с венцом на голове и крестом в правой руке. По преданию после крещения во сне к ней явился Иисус Христос и вручил ей кольцо, назвав своей невестой.
Образ и жизненный путь святой Екатерины Александрийской оказывают нам помощь в осознании всей весомой ценности познаний. Также она содействует успеху в любого рода наук, особенно это касается изучения языков и математических наук. Кроме этого образ Святой Екатерины Александрийской будет защищать от промахов, способных погубить человеческую жизнь и душу.
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