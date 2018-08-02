Ещё
В России разработали чувствительную перчатку для протезов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России разработали чувствительную перчатку для протезов 

News.ru 1 час назад
Инженеры Дальневосточного федерального университета создали специальную разработку для людей с протезами рук. Новый прибор призван помочь пациенту мог ощущать предмет, к которому прикасается протезом.
По информации «Известий» сейчас разработка в стадии тестирования у потенциальных пользователей. Прибор выглядит как перчатка, он способен за счёт специальных датчиков подавать сигналы-вибрации различной силы в здоровые ткани, находящиеся выше протеза. Это позволит передать человеку массу новых тактильных ощущений, он сможет понимать с какой силой сжимает предмет.
Станислав Муравьёв из Великого Новгорода создал проект бионической руки, на это он потратил всего один год. Его проект стал суперфиналистом регионального этапа Open Innovations Startup Tour от «Сколково». Этот протез принципиально отличается от других подобных благодаря модульности: его может использовать человек, потерявший не всю свою кисть, а только её часть.
News.ru: последние новости
Как выносили смертные приговоры в СССР К столетию расстрела царской семьи вышла марка Поиск пропавших людей доверят технологиям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шокирующие случаи с самолетами, попавшие на видео
Что стало с сестрами Гитлера после войны12
Кого кроме Ленина мумифицировали в России19
Тест: знакомы ли вы с новыми технологиями12
Советы, которые однажды могут спасти вашу жизнь32
Видео
01:30
Воры замаскировали акулу под ребенка
Безумный мир
00:55
Ветер унес палатки зрителей на немецком фестивале
Безумный мир
05:33
Игрушечная дорога вошла в Книгу рекордов Гиннеса
Вещи
03:04
Шокирующие случаи с самолетами, попавшие на видео
Безумный мир
06:48
Места на Земле, где нет гравитации
Места
10:23
Бразильский «перевал Дятлова»: что там случилось
Места
08:38
События, после которых мир уже не будет прежним
Истории
10:43
Вещи, которые вы помните неправильно
Истории
07:54
Что значат загадочные сигналы из космоса
Безумный мир
05:10
Самые опасные в мире дороги
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение