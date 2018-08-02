В России разработали чувствительную перчатку для протезов

Инженеры Дальневосточного федерального университета создали специальную разработку для людей с протезами рук. Новый прибор призван помочь пациенту мог ощущать предмет, к которому прикасается протезом.

По информации «Известий» сейчас разработка в стадии тестирования у потенциальных пользователей. Прибор выглядит как перчатка, он способен за счёт специальных датчиков подавать сигналы-вибрации различной силы в здоровые ткани, находящиеся выше протеза. Это позволит передать человеку массу новых тактильных ощущений, он сможет понимать с какой силой сжимает предмет.

Станислав Муравьёв из Великого Новгорода создал проект бионической руки, на это он потратил всего один год. Его проект стал суперфиналистом регионального этапа Open Innovations Startup Tour от «Сколково». Этот протез принципиально отличается от других подобных благодаря модульности: его может использовать человек, потерявший не всю свою кисть, а только её часть.