Почему в конце войны солдаты Русского корпуса считали нацистов своими врагами

Это воинское объединение времен Великой Отечественной войны, состоявшее в основном из солдат и офицеров Белой армии, называют самым многочисленным белоэмигрантским формированием, служившим вермахту.

Между тем идеология Русского охранного корпуса изначально состояла в автономности существования — бывшие белоэмигранты не хотели подчиняться ни немцам, ни их сателлитам. С последними они даже воевали.

Как создавался корпус

Поначалу Русский охранный корпус формировался в Югославии как соединение, обеспечивающее безопасность эмигрантов и их семей. После того, как эту страну в 1941 году оккупировали нацисты, сербские коммунисты-партизаны совершили ряд нападений с убийствами русских эмигрантов. Инициатива создания охранного формирования принадлежала генерал-майору М. Ф. Скородумову.

Немцы дали разрешение на организацию данного воинского соединения, и в сентябре 1941 года Отдельный русский корпус начал формироваться. У Скородумова была идея обеспечить абсолютную самостоятельность объединения, которым он командовал, и генерал-майор даже сделал заявление перед корпусом: дескать, спасибо приютившей нас Югославии, а в перспективе с Божьей помощью я вас приведу в Россию. [С-BLOCK]

Германскому командованию такая инициатива пришлась не по душе, и Скородумова даже на некоторое время арестовали за самоуправство. Его место занял другой русский эмигрант Б. А. Штейфон.

За историю существования Русского охранного корпуса в нем служили порядка 17 тысяч человек, в основном, наши бывшие соотечественники, жившие на момент начала Второй мировой в Сербии и Румынии.

На верность фюреру присягали только командиры

Только к ноябрю 1943 года Русский охранный корпус вошел в состав Вермахта, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами — обмундированием в нацистскую форму и подчинением уставам германской армии. Прежде единообразной, «уставной», формы одежды у солдат и офицеров РОК не было. Правила требовали, чтобы весь личный состав корпуса присягнул на верность Гитлеру, но по сути, всю войну РОК просуществовал как соединение, которое подчинялось только своим командирам. [С-BLOCK]

В Югославии с начала 20-х годов и почти до конца Второй мировой существовал русский кадетский корпус, готовивший командный состав. Выпускники, а также юнкера этого учреждения входили в состав РОКа. С 1943 по 1944 годы численный состав корпуса составлял от 4 до 11 тысяч солдат и офицеров. Русский охранный корпус состоял из штаба, нескольких полков, отдельного батальона «Белград, в нем были отдельные роты ветеринаров и связистов, два лазарета, где служили русские врачи и санитары. Тяжелое вооружение РОКа — от полевой и противотанковой артиллерии, до пулеметов и минометов.

Как они разочаровались в нацистах

Белоэмигранты, составлявшие костяк РОКа, были убежденными монархистами и антикоммунистами. Фашистов они считали за временных союзников, которые станут воевать только с Красной Армией, а не с гражданским населением.

Как только „роковцы“ прознали о зверствах нацистов на оккупированных территориях СССР, в Русском охранном корпусе начали расти антигерманские настроения. Кончилось все это тем, что к концу Второй мировой фашистскую Германию солдаты и офицеры РОКа по сути, считали своим врагом. Но и большевиков и партизан Тито „роковцы“ записать в союзники не могли, поскольку не позволяла их монархическая идеология.

В Русском охранном корпусе не любили не только гитлеровцев, но и их прихлебателей усташей и косовских албанцев, подконтрольных итальянскому командованию, и не раз воевали против них. За время существования РОКа его соединениям также неоднократно приходилось вступать в боестолкновения с сербскими партизанами-четниками.

Бои с Красной Армией и ее союзниками

В боестолкновениях с советскими войсками и поддерживающими их иностранными соединениями РОК принял участие в 1944 году, когда его командованию было приказано обеспечить прикрытие отхода немцев из Греции. В противостояние с Русским охранным корпусом тогда вступили не только красноармейца, но и партизаны Тито, румынские и болгарские союзники СССР. Эти бои были с переменным успехом: в некоторых столкновениях соединения РОКа одерживали победу и захватывали много трофеев и пленных, а в одном из сражений потеряли целый батальон.

В конце 1944 — в начале 1945 у командования РОКа шли переговоры о вливании корпуса в состав власовской Русской Освободительной Армии, но этой идее не суждено было осуществиться — в апреле-мае 1945 года РОК был выведен новым командиром полковником А. И. Рогожиным в Австрию, где сдался британцам.

После капитуляции

Несмотря на настоятельные просьбы советских властей о выдаче солдат и офицеров РОКа СССР, британцы их не сдали, мотивировав это тем, что капитулировавшие никогда не являлись советскими гражданами. В ноябре 1945 года Русский корпус был распущен. Вместо него создали нечто вроде общественного объединения — Союз чинов Русского корпуса.

Новый Союз помогал разъехавшимся по всему белому свету бывшим членам РОКа, занимался антикоммунистической пропагандой, издавал литературный журнал. В 1999 году прекратил свое существование и он.