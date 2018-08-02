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Умную голографическую девушку начали серийно производить в Японии
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Умную голографическую девушку начали серийно производить в Японии 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
В Японии начали серийное производство умной колонки с голографической аниме-помощницей Gatebox, сообщает портал Кotaku.
Устройство имеет существенное преимущество по сравнению с аналогами от Google и Amazon — голографическую аниме-собеседницу, которая «живет» внутри девайса. Виртуальная подруга обладает всеми функциями «умной» колонки, а также может распознавать мимику и поведение хозяина. Судя по промо-ролику компании, домашняя помощница может стать не просто другом, но и девушкой.
Колонка Gatebox была выпущена еще в 2016 году в количестве всего 300 штук и стоила немалых денег — 300 тысяч иен (около 169 тысяч рублей). Теперь устройство запустили в серийное производство и снизили стоимость вдвое.
Ранее Пятый канал рассказывал об «умном доме» от Яндекса на базе колонки с Алисой.
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