Умную голографическую девушку начали серийно производить в Японии

В Японии начали серийное производство умной колонки с голографической аниме-помощницей Gatebox, сообщает портал Кotaku.

Устройство имеет существенное преимущество по сравнению с аналогами от Google Amazon — голографическую аниме-собеседницу, которая «живет» внутри девайса. Виртуальная подруга обладает всеми функциями «умной» колонки, а также может распознавать мимику и поведение хозяина. Судя по промо-ролику компании, домашняя помощница может стать не просто другом, но и девушкой.

Колонка Gatebox была выпущена еще в 2016 году в количестве всего 300 штук и стоила немалых денег — 300 тысяч иен (около 169 тысяч рублей). Теперь устройство запустили в серийное производство и снизили стоимость вдвое.