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В Японии массово выпустили голографическую аниме-помощницу
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В Японии массово выпустили голографическую аниме-помощницу 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Новый гаджет запустили в массовое производство в Японии. В настоящее время в сети Интернет уже появился промо-ролик умной колонки, в которую встроена голографическая аниме-девушка.
Отметим, что умную колонку выпустила компания Gatebox. Предполагается, что колонка будет помогать хозяину. К устройству прилагается голографическая аниме-девушка. И, судя по проморолику, производители не исключают, что она сможет заменить настоящую.
Известно, что в первые такие колонки были выпущены еще в 2016 году. Тогда было произведено 300 экземпляров, которые сразу разобрали. Продавали такое устройство за 300 тысяч иен (около 169 тысяч рублей). Теперь же цену на гаджет снизили вдвое.
Колонка обладает всеми функциями стандартного голосового помощника, умеет распознавать речь. Также она оснащена датчиками распознавания лица и движений.
На кадрах проморолика видно, что внутрь колонки встроена голографическая анимешная девушка. Так, Gatebox спрашивает у владельца по телефону, во сколько он придет домой. А когда хозяин приходит, намекает: «Ты не забыл, какой сегодня день?». Тогда владелец достал шампанское, и они с голографической девушкой началит праздновать годовщину совместной жизни. В настоящий момент голографическая помощница продается только в Японии.
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