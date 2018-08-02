Как майнить криптовалюту и что для этого нужно

Хотя с каждым днем все больше набирают популярность специальные майнинг-отели, пока не так много людей в курсе, в каком направлении развивается область криптовалюты. Так что сегодня мы решили рассказать тебе о том, что же стало с крипторынком после информационного затишья и как теперь стоит зарабатывать деньги, не отходя от экрана. В последнее время стремительно набирает обороты облачный майнинг, и в России эту нишу уверенно занимает питерская компания СryptoUniverse. Если из перечисленного тебе мало что показалось понятным, давай пройдемся по всему, что имеем, и разберемся в понятиях.

Облачный майнинг

Со своего дебюта в 2009 году биткоин уже успел потерять в весе и стал постепенно приближаться к границам своих возможностей, что на сегодняшний день делает индивидуальный майнинг абсолютно бессмысленным занятием. На фоне общего спада добычи прибыли из блоков появились компании, частично решившие эту проблему. Они взяли на себя затраты на покупку оборудования и плату за электроэнергию, организовав специальные майнинг-отели. Суть таких отелей проста: компания предоставляет помещение с полностью оплачиваемой электроэнергией и охлаждением под оборудование майнеров, взимая за это арендную плату; майнеры же перекладывают большую часть обязанностей, в том числе содержание оборудования, на отель. И все счастливы. Для большей эффективности даже создаются специальные пулы, объединяющие мощности сразу нескольких машин для более эффективной добычи криптовалюты. Но если бы это был весь спектр услуг майнинг-отелей, они не стали бы настолько популярны за столь короткие сроки. Основная фишка таких компаний — это сдача в аренду собственного оборудования. То есть ты можешь заплатить определенный тариф за месяц (или более длительный период) и «взять в аренду» уже готовое оборудование и получать с него прибыль. Это и есть облачный майнинг. В таком случае тебе не придется переживать о покупке и сборке нужного оборудования, не говоря уже о его содержании. А уже настроенные пулы повысят производительность машин в несколько раз, увеличив доход от добычи криптовалюты из блоков. Доступные тарифы →

Классический майнинг

Если же ты любитель покопаться в железе и предпочитаешь майнить исключительно своими силами, обрати внимание на передовые комплектующие китайской фирмы Bitmain. Благодаря прямому сотрудничеству с китайцами, СryptoUniverse абсолютно прозрачно реализуют большой спектр майнеров на территории РФ по вполне доступным ценам (от самых демократичных ценников и до неприлично элитных), не забывая и об акциях. Для своих покупателей компания предоставляет скидки на хостинг в их отеле. Выбрать майнер →

Если все же решишься на такую авантюру, компания любезно предоставит виртуальный тур по майнинг-отелю, чтобы наглядно показать свой дата-центр. Перед продажей майнеров СryptoUniverse в обязательном порядке тестирует оборудование на работоспособность и даже снимает видео, если в этом есть потребность.