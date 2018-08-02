Кем был основал Новгород на самом деле

На берегах озера Ильмень люди жили несколько тысяч лет. Первыми на русском Севере поселились кривичи. Племя словен, как считают ученые, пришло туда в VII веке нашей эры. На этих землях возникли первые русские городища. Из-за обилия поселений городского типа территорию словен викинги назвали «Гардарикой» — страной городов.

Современные антропологи используют название «словене» в работах, но оговаривают, что этот и подобные термины, употреблявшиеся в «Повести временных лет» для обозначения славянских племен, живших до образования Древнерусского государства, весьма условны.

Откуда пришли словене?

Согласно экспертизе черепов из курганов, это племя имело много общего с балтами и ранним населением нынешней Эстонии. В формировании облика древнерусского населения Новгородчины силен был и финский элемент. А вот «скандинавский компонент» в их генезисе отсутствует, то есть, с варягами словене почти не смешивались. Недавние исследования показывают, что по многим показателям, например, по особенностям челюстей, словене отличались от их соседей кривичей. Те были близки к латгалам (восточным балтам). У словен же «зубной комплекс» представлял собой сочетание реликтового онтодологического компонента, характерного для племени водь и «европеоидной основы», присущей земгалам (западным балтам). Есть версия, что предки словен могли мигрировать в Приильменье с берегов Днепра. В «Повести временных лет» говорилось, что словене пришли с Дуная. По другим источникам, словене пришли с Вислы и Польского Поморья. В пользу последней гипотезы говорит общность в обрядности, верованиях, сходстве строения курганов и жилищ. Этнографическим признаком этого племени в археологических материалах считаются особые женские украшения: овально— и ромбощитковые височные кольца.

Как словене основали Новгород

Легенда о предках словен и основании Новгорода воспроизведена в Летописном своде Патриарха Никона. Согласно этому «Сказанию о Словене и Русе и городе Словенске» некие князья Словен и Рус еще до нашей эры мигрировали со своими родами от Черного моря к Ильменю. Там Словеном и был основан город Словенск — теперь Великий Новгород, а Русом — город Руса (Старая Русса). В этом тексте изложены эпизоды истории племени, приведены рассказы о контактах с Александром Македонским , походах на Египет и Грецию. В летописях более раннего времени (например, «Повести временных лет») первое упоминание Новгорода относится к 895 г., но город был основан задолго до этой даты. Около 700 г. на месте финского деревянного укрепления вблизи устья реки Волхов словене построили Любшанскую деревянную крепость. Первым же городищем словен была Старая Ладога. До прихода словен в 770 г. это было небольшое поселение. Там они организовали производство стеклянных бус, использовавшихся для торговли с финскими племенами. Торговали словене и с Западом, и с Востоком — в их могильниках обнаруживаются даже арабские дирхамы. Основанный как резиденция словенских князей Новгород быстро стал ремесленным, политическим и культурным центром Руси. Новгородчина простиралась на большой территории: от Белого моря до Полесья, от Пскова до Ростова.

Изгнание и призвание варягов

Как гласят некоторые полулегендарные источники, после смерти одного из новгородских князей (посадников) на территорию словен пришли варяги. Племенные союзы, в которые входили и словене, в середине IX века платили им дань. Но в 862 году, как гласит «Повесть временных лет», варягов изгнали. Через некоторое время между племенами начались медусобицы. Для того, чтобы их прекратить, решено было призвать князя со стороны. Пришли братья Рюрик, Трувор и Синеус. Старший, Рюрик, начал княжить в Новгороде. В этой же летописи сказано, что в Новгороде население постепенно сменилось на варяжское, «а прежде были словене». Но Д. С. Лихачев, переводивший летопись, полагал, что вставка с этой легендой была позднейшей, сделанной печерскими монахами. Скорее всего, племя словен просто слилось с другими племенами. Образовывался единый русский этнос с единым языком и обычаями. Последнее упоминание словен относится к 1036 г. Новгородчина же как самостоятельная административно-территориальная единица существовала еще много веков, пока Иван III Великий не присоединил эту территорию к Московской Руси.