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Каких птиц не кормили на Руси
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Каких птиц не кормили на Руси 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
На Руси к птицам всегда относились очень трепетно. В морозные, голодные зимы их усиленно подкармливали, а больных или просто обессилевших пернатых даже оставляли до весны вместе с домашней птицей. Однако не ко всем птицам на Руси относились столь дружелюбно.
Сорока
Например, на Руси не пользовалась уважением сорока. Даже различные приметы, связанные с этой птицей, не сулили ничего хорошего. Так, считалось, что если при выходе из дома приведется увидеть одинокую сороку, непременно случится несчастье; сорока залетела во двор — жди убытков; обнаружить сороку на веранде — к краже. Наши предки всегда отождествляли сороку со сплетнями, предательством и всяческим вредом. Именно в теле этой птицы, считалось, являлись перед людьми ведьмы. В некоторых регионах России существовало поверье, что в сороку превращается только верхняя половина тела ведьмы, а нижняя остается дома, в подполье, накрытая корытом. Чаще всего «сороки-ведьмы» летали парами. По россказням они проникали в дома и хозяйственные постройки, выдаивали коров и наводили на людей порчу. Также сороки-оборотни крали еще не родившихся младенцев из материнского чрева, а потом поедали их. Перед этим они заколдовывали будущих матерей так, что те не могли пошевелиться, а потому не оказывали ни малейшего сопротивления. Однако все знали о том, что если при встрече с сорокой разорвать на себе рубашку, ведьма обретет свой истинный облик. Именно эти поверья явились причиной запрета на кормление сорок. Считалось, что особенно опасно прикармливать этих птиц рядом с домом.
Ворон
Не жаловали на Руси и воронов. В народе вороны всегда слыли ворами (отсюда и название «вор-он»), трупоедами и даже предвестниками смерти и войны. Во времена Киевской Руси существовала даже такая примета: если вороны собирались в стаи и кружили над городом, жди татарского набега. Вообще вороны в первую очередь считались предсказателями будущего. Причем в основном они предсказывали какие-то трагические события. « Старый ворон зря не каркнет!» — говорили на Руси. Так до сих пор бытует поверье, что если вороны летают над домом, значит, скоро там кто-то умрет. Однако в период язычества вороны были еще и символом хитрости и мудрости. Некоторые птицы даже являлись помощниками богов. Так, согласно легендам, одно время ворон занимался охраной небесной обители вместе с богом Велесом. Но однажды за грубый проступок Велес выгнал ворона и заменил его ласточкой. Вот только ключи от дверей обители остались у ворона. Именно поэтому, по мнению наших предков, ворон способен был предсказывать будущее. Ведь он мог свободно перемещаться между двумя мирами: миром живых и миром мертвых. А если верить преданиям, душу покойника сопровождают на небеса тоже вороны. Может, поэтому этих черных птиц не все осмеливались прикармливать. Кто знает, что они могли предсказать?
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