Русская Америка: как Россия потеряла целый континент

Сегодня мало кто знает, что примерно триста лет тому назад Россия имела все шансы стать единственной в мире державой, раскинувшейся на два континента. Несколько продуманных и подготовленных экспедиций принесли империи довольно обширные владения на другом конце света: Аляска, Алеутские острова, архипелаг Александра, Елизаветинская крепость на Гавайях и знаменитый калифорнийский форт Росс — серьезная заявка на дальнейшее экспансивное развитие России. Так почему же мы бросили все эти богатства?

Первая стоянка

В 1648 году Семен Дежнев организовал экспедиционный корпус для разведки новых морских путей. Группа отважных моряков отправилась со стороны Сибири и в скором времени буквально наткнулась на американский берег. К неприглядным скалам пристали из-за кораблекрушения одного из шлюпов, но затем, разведав территорию, Дежнев решил основать здесь первое русское поселение, Кынговей.

Поселенцы прибыли

Спустя век иркутский купец Григорий Шелихов решил повторить попытку Дежнева. Однако, конечной целью экспедиции Шелихов ставил создание нового, надежно укрепленного форта, откуда можно было бы исследовать всю окружающую местность. 14 августа 1784 года эскадра из трех кораблей («Три святителя», «Св. Симеон» и «Св. Михаил») достигла Аляски. Еще через четыре года поселение на острове Кадьяк получило официальное наименование Павловской гавани.

Столица Русской Америки

Планомерная колонизация континентальной Аляски началась в 1795 году. В 1799 уже на континенте был заложен город, которому суждено стать столицей Русской Америки. Первая партия поселенцев — 200 русских и 1000 алеутов — вскоре привыкла считать Ново-Архангельск родным домом.

Форт-Росс

К 1810 году землей в Калифорнии владели сразу несколько государств. Этим воспользовался дальновидный русский исследователь и делец Иван Кусков. Он выкупил часть формально испанской земли у коренных обитателей континента, индейцев. 11 сентября 1812 года Кусков закладывает знаменитую крепость Росс, вскоре превратившуюся в самый южный форпост русской колонизации Северной Америки. Первыми жильцами укрепленного поселения стал небольшой отряд из 95 русских и 80 алеутов.

Начало конца

Англо-русская конвенция 1825 года регулировала положение границ британских и русских владений на континенте. Для удобства ее проложили по хребту Скалистых гор, за которыми открывались обширные безлюдные территории. По совершенно неизвестным причинам, русские колонизаторы так никогда и не рискнули переправиться по ту сторону гор — а ведь еще целых полвека на тех бескрайних равнинах не было ни одного конкурента.

А вот кому крепость, недорого

К сожалению, идея колонизации нового континента требовала слишком много усилий. В январе 1841 года крепость Росс была выкуплена неким Джоном Саттером, умным и дальновидным американским предпринимателем, впоследствии прозванного современниками «Императором Калифорнии». Это была безусловная капитуляция: Россия официально заявляла о потере интереса к столь важному в геополитическом плане региону.

Продажа Аляски

Историки по сей день ломают копья над истинными причинами продажи Аляски. Вынужденная мера для поддержки Крымской кампании? Коммерческая выгода, густо замешанная на коррупционных махинаторах в высших кругах Российской Империи? Так или иначе, в 1867 году правительство США выкупило целую Аляску всего за 7 200 000 долларов. На этом кончилась многообещающая, но грустная история о том, как русские упустили свой шанс владеть двумя, а то и тремя континентами.