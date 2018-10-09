Как «бендеровцы» против Петра I воевали

8 октября исполнилось 610 лет Бендерам — бессарабскому городу, которому довелось побывать под прямым управлением Османской порты, стать неформальной столицей Шведского королевства, местом принятия «Первой Конституции Украины», резиденцией генерал-губернатора Новороссийского, Азовского, Харьковского, но так и не ставшему молдавской столицей.

От молдавской таможни до османской твердыни

В 1408 году город впервые упомянут в официальном документе. Это была грамота молдавского господаря Александра Доброго, определившая места сбора таможенных пошлин. Несмотря на то, что в начале XV века в городе находилась молдавская таможня, Тягянакач (как его называли татары) с окрестностями, вероятно, входил в зону влияния одного из татарских князей. Впоследствии этот топоним трансформировался в молдавское Тигина, нынешнее же название городу было дано после османского завоевания.

В 1484 году город был впервые занят османскими войсками. Тогда же недалеко от переправы по просьбе крымцев турки воздвигли сторожевую башню, которую контролировали татары. Молдавские правители признали вассальную зависимость от Османской империи в 1538 году, тогда же в Тигине и окрестностях была создана турецкая райя — административное образование под прямым управлением Стамбула. Впоследствии на этой территории была возведена крепость с мусульманским гарнизоном. Местному населению вменялось в обязанности платить налоги и нести повинности для снабжения крепости.

Строительные работы возглавил главный османский зодчий Коджа Синан, они были проведены очень быстро, поскольку зимой 1540 года задокументировано первое серьезное нападение на Бендеры. В это время угроза для крепости исходила лишь от казачьих отрядов.

Первая полномасштабная осада Бендерской крепости была предпринята в 1574 году войсками взбунтовавшегося молдавского господаря Иоанна Воеводы Лютого. Этот политик некоторое время прожил в Российском государстве, нес службу при дворе царя Ивана IV Грозного. По возвращению в Молдавию он смог занять господарский престол, но вместо того чтобы безропотно принять очередное увеличение дани султану, поднял мятеж. На помощь Иоанну прибыли запорожские казаки.

Молдавско-казачье войско в апреле 1574 года разбило турок при Фокшанах, заняло Бухарест, а затем, стремясь предотвратить удар с тыла, устремилось на Днестр. Здесь Иоанн смог разгромить сильный отряд осман и крымских татар. В июле Иоанн снял осаду Бендер и двинулся к Дунаю навстречу карательному турецко-татарскому корпусу. У Кагульского озера, преданные молдавскими боярами, восставшие потерпели поражение. Сам же Иоанн был казнен.

После реконструкции 1619 года Бендерская крепость стала самой сильной твердыней османов в Северном Причерноморье. Площадь крепости тогда составила 70 гектаров (площадь современного Московского кремля — 27,7 га).

Шведский ответ Петербургу

В августе 1709 года у стен крепости после Полтавской битвы укрылись шведский король Карл XII и гетман Иван Мазепа . На месте походного лагеря осенью возник небольшой городок, который сами шведы часто называли Карлополис. Его население первоначально составило около 3 тысяч человек: шведы, запорожские казаки, поляки. Султан повелел молдавскому государю помочь в обустройстве беглецов, наладить снабжение шведов продовольствием.

В конце 1709 года, когда надежды на быстрое вступление Турции в войну России не оправдались, Карл XII засобирался домой. На городской торговой площади для церемонии проводов северного монарха были возведены триумфальные ворота. Значительный турецкий отряд должен был сопроводить шведов к границам Польши. На церемонию собрались почти все жители Бендер. Высокопоставленный чиновник произнес торжественную прощальную речь от имени султана. Однако неожиданно для провожающих Карл XII отъезжать отказался.

В Бендерах закипела работа по формированию антироссийской коалиции.

Частыми гостями короля были иностранные дипломаты (в особенности, французские и английские), крымский хан Дивлет II Гирей. Во главе сильного отряда прибыл польский магнат Иосиф Потоцкий. Унаследовавший гетманскую булаву Мазепы (гетман скончался близ Бендер в сентябре 1709 года) Филип Орлик зазывал на Днестр казаков, недовольных разгромом Запорожской Сечи.

В 1710 году численность жителей Карлополиса достигла 10 тысяч человек. Карл XII старался склонить к разрыву с Россией османского султана, предлагая Турции присоединить ряд польских территорий, протекторат над Малороссией. Когда же Стамбул решился на конфликт с Москвой, разномастное войско из Бендер выступило в поход на Правобережную Украину (31 января 1711 года). В пути 8 тысяч «бендерского воинства» соединились с 20 тысяч крымских татар. Карл XII предусмотрительно в этом походе участия не принял. До Киева вооруженная экспедиция так и не добралась, безуспешно атаковала Белую Церковь.

Жители Карлополиса приняли участие в сражении у молдавского села Станилешты с армией Петра I, во время его Прутского похода. Шведский король также получил приглашение великого визиря поучаствовать в этой кампании, но остался в своем лагере, ожидая удара русских. Карл XII устремился на поле битвы лишь 12 июля 1711 года, когда был заключен Прутский мирный договор. На следующий день он достиг турецкого лагеря, в то время как русское войско уже покидало поле битвы. Тогда же состоялся знаменитый диалог Карла с визирем. Швед потребовал разорвать договор и дать ему силы для разгрома русских, на что получил ответ: «Ты уже их испытал, и мы их знаем. Коли хочешь, нападай на них со своими людьми, а мы заключенного мира не нарушим».

Осенью 1711 года в связи с тем, что Карлополис был затоплен вышедшим из берегов Днестром, шведами был возведен новый городок. Он располагался севернее Бендерской крепости и получил название «Новый Стокгольм». Наряду с жилыми домами и землянками здесь был возведен небольшой дворец и королевская канцелярия. Отсюда Карл XII следил за состоянием дел в родном королевстве, энергично разрабатывал проекты государственных реформ, которые собирался внедрить по возвращению домой.

Желая выполнить условия Прутского мира, султан стремился разными способами избавиться от «засидевшегося гостя». После того как Турция прекратила финансирование королевского двора в Бендерах, на свое содержание Карла XII взяла Франция.

Возможность выпроводить Карла XII из Бендер представилась в 1713 году. Воспользовавшись новым обострением отношений с Россией, султан потребовал от шведов и поляков совершить поход на Польшу. Отряд, выступивший от Бендерской крепости, снова потерпел поражение. При этом шведский король вновь отказался участвовать в вылазке. Возмущенный султан потребовал от бендерского сераскира выдворить шведского короля, сопроводить его в Салоники, где тот должен быть посажен на французское судно.

1 февраля отряд из нескольких тысяч янычар и татар прибыл в лагерь шведов, чтобы выполнить волю султана. Однако Карл XII подчиниться отказался, вспыхнул бой, применялась даже артиллерия. Шведский монарх был пленен только после того как загорелся королевский дворец. Этот инцидент спровоцировал дипломатический скандал европейского уровня, после которого османские власти были вынуждены провести показательную казнь обидчиков короля. Под стенами Бендерской крепости после суда, учиненного великим визирем, лишились голов и были четвертованы 95 наиболее рьяных участков штурма.

5 апреля 1710 года избранный гетманом Войска Запорожского «в изгнании» Филипп Орлик огласил под Бендерами свод законов, получивший в современной украинской историографии название «Бендерская конституция Ф. Орлика». По нему провозглашался «вечный» протекторат над Малороссией шведского короля, союз с крымским ханом, существенное расширение прав войсковой старшины, полный запрет на строительство городов в землях запорожцев. «Бендерской конституции» не довелось реализоваться, поскольку после отъезда шведского монарха и последовавшего за ним Орлика остатки запорожского воинства на Днестре рассеялись.

Царский подарок

В русско-турецких войнах второй половины XVIII — начала XIX вв. турецкий форпост, раз за разом, покорялся русским. В 1770 году это стоило больших жертв и кровопролитного штурма, в 1789 г. — блокированная со всех сторон крепость предпочла выбросить белый флаг, а в 1806 г. — сам командующий турецким гарнизоном добровольно впустил в город русские войска. События эти, памятные для русской истории, заслуживают отдельного подробного рассказа.

В 1814 году к югу от крепости началось строительство современного города Бендеры. Были спланированы 8 перпендикулярно расположенных широких улиц. Ветхие здания сносились, их владельцы получали денежные компенсации для возведения новых домов. Началось строительство Преображенского собора как символа освобождения Бессарабии от османского владычества. Ко времени этих преобразований существенно изменился правовой статус Бендер.

В мае 1807 года указом императора Всероссийского Александра I Бендерская райя (как и Аккерманская, Килийская, Хотинская) была передана в управление Молдавского дивана (правительства). Через 269 лет после отторжения османами, усилиями России Бендеры (Тигина) вновь возвращались под контроль молдавских властей. Чем не «царский подарок»?

По Бухарестскому мирному договору 1812 года междуречье Днестра и Прута было присоединено к Российской империи. Вскоре на весь этот регион распространилось историческое наименование южной (приморской) части междуречья — «Бессарабия». В условиях наступившего мира, интеграции края в общероссийскую экономику в Бендерах оживает хозяйственная и культурная жизнь, растет население (преимущественно славянское). Со строительством переправы через Днестр активизируется торговый путь из Причерноморья на Баканы и в Центральную Европу.

В 1817 году Бендеры едва не стали столицей Бессарабской области в составе Российской империи. Наместник Бессарабии Алексей Бахметьев составил об этом рапорт на имя императора. В силу существенных издержек перевода административного центра из Кишинева в Бендеры, инициатива Бахметьева была отклонена.

Однако не став бессарабской, а затем и молдавской столицей город Бендеры с XIX века развивался как многонациональный русскоязычный город в тесной кооперации с Одессой, Тирасполем и другими городами исторической Новороссии (правда, с 22-лентним перерывом во время румынской аннексии). Это не применило сказаться 1 июля 1990 года, когда в ходе распада Советской Молдавии на городском референдуме более 90% проголосовавших бендерчан высказались за вхождение в состав Приднестровской Республики.

С 2008 г. в Приднестровье функционирует исторический военно-мемориальный комплекс «Бендерская крепость» — один из крупнейших в Северном Причерноморье. Так что при желании читатель может воочию познакомиться с артефактами истории Бендерской твердыни.