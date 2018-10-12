Кто едва не лишил престола Ивана Грозного

Тайный «наследник»: он едва не лишил Ивана Грозного престола

«Было двенадцать разбойников, Был Кудеяр-атаман. Много разбойники пролили Крови честных христиан». Так поется в популярной народной песне на стихи Некрасова. А еще про Кудеяра складывали сказки, баллады и былины. Рассказывали, что он похитил красавицу-девицу из-под Киева. Сочиняли, что однажды он раскаялся, раздал все свое добро и ушел в монастырь. Одновременно верили, что он закопал где-то неслыханные сокровища, и активно искали эти клады.

Долгое время историки думали, что Кудеяр — это просто диалектное произношение слов «колдун», «кудесник». Это вполне соответствовало волшебной мощи атамана.

«Кудеяров» было так много, что некоторые ученые решили, будто это было имя нарицательное, типа английского «робин-гуда». А скрывались под ним самые разные разбойники.

Еще одна версия предполагала, что некоего непобедимого «Кудеяра» придумали ворюги-чиновники. Расхитят казну — и пишут покаянные письма в Москву: мол, напал и ограбил нас «атаман Кудеяр». А до Москвы тысячи верст, поди, проверь их выдумки.

Но помаленьку выяснилось, что легендарный атаман мог быть вполне реальным человеком. Причем, если бы ему повезло, он вполне мог бы перевернуть всю руссскую историю.

Самозванец

До того, как жениться на Елене Глинской, отец Ивана Грозного был женат на девушке из знатного московского рода Соломонии Сабуровой. За двадцать лет брака царица так и не смогла родить наследника. Василий III был окружен братьями, которые могли претендовать на престол. Он запрещал им жениться, пока у него не родится сын. Но у царицы ничего не получалось.

Василий решил развестись, но церковные иерархи возмутились таким неслыханным святотатством. Никаких разводов на Руси тогда не было. Царь сослал иерархов в ссылку и все-таки продавил свое решение в боярской думе. Разведясь с Соломонией, он велел насильно постричь ее в монахини. А потом отправил в Покровский монастырь города Суздаля.

Тут началось интересное. Вскоре по прибытии 35-летней Соломонии (в монашестве Софии) в Суздаль царя извещают о том, что его бывшая родила в монастыре ребенка. Приезжает комиссия из Москвы. Ей докладывают, что ребенок умер и его похоронили. В доказательство показывают могилку. Комиссия уезжает, и инокиня София продолжает жить в Покровском монастыре до самой смерти.

Однако в 1934 году атеисты-большевики из любопытства вскрывают могилу ребенка Сабуровой. В маленьком гробике никаких останков найдено не было. Вместо скелета там лежала тряпочная кукла в нарядной распашонке, расшитой жемчугом. Распашонку эту и крышку гроба до сих пор можно видеть в экспозиции суздальского музея. Получается, что ребенок Сабуровой не умер?

Насильственное пострижение в монахини и развод потрясли воображение современников Василия III. Они всей душой сочувствовали бывшей царице. Вокруг нее стала собираться оппозиционная партия. Чтобы усилит свое влияние, инокиня София не раз рассказывала приближенным, что ее бесплодие было просто предлогом для развода. Царь влюбился в молодую энергичную красавицу Елену Глинскую и решил прогнать надоевшую жену.

На самом деле, по словам Соломонии, она приехала в Суздаль, будучи беременной от царя. В монастыре она родила сына и назвала его Георгием. Сделала вид, что он умер, а на самом деле скрыла его ото всех, пока сын не вырастет и не отомстит за нее.

Но где же бывшая царица могла спрятать претендента на престол? Да там же, где скрывались все российские самозванцы — у официального врага. Некоторые легенды утверждают, что маленького Георгия доверенные люди Соломонии отвезли к татарам в Крым. Там ему дали татарское имя Кудеяр. А когда он достиг совершеннолетия, то получил под начало небольшую армия и отправился на Русь — завоевывать московский престол. Примерно по такой же схеме через семьдесят лет будут спонсировать и вооружать лже-Димитрия поляки.

Иван Васильевич, будущий Грозный, в это время еще подросток. Реальной власти у него нет, за него правят бояре. Соломония сразу после смерти прослыла святой великомученицей. На ее могиле творятся чудеса, народ любит ее и почитает. Ее имя могло существенно помочь старшему брату Грозного в его попытках захватить царский трон.

Однако, вероятно, что-то пошло не так, и полноценную гражданскую войну Георгию-Кудеяру организовать не удалось. Осталось пробавляться бандитскими налетами и разбойными экспедициями. Из остатков татарской армии возникла банда знаменитого Кудеяра. Претендент на верховную власть, становящийся атаманом, — это классический сюжет русской истории. Он повторялся много раз, от Емельяна Пугачева до Нестора Махно

Все это звучит как сюжет для романа. Однако Иван Грозный, уже став полноправным царем, чрезвычайно интересовался пребыванием Соломонии Сабуровой в Суздале. Он запрашивал документы о ее жизни в монастыре и на полном серьезе вел розыск Георгия, явно опасаясь, что его старший брат может возникнуть ниоткуда и предъявить претензии на трон. Уже долгое время спустя после смерти Сабуровой главный диссидент времен Ивана Грозного князь Андрей Курбский троллил царя «великомученицей» Софией, прозрачно намекая на возможность появления ее сына, опасного самозванца.

Беглый диссидент

Есть и другие, чуть менее экзотические, версии происхождения атамана Кудеяра. В XVI веке в горде Белеве родился дворянин Кудеяр Прокофьевич Тишенков. В 1560-е он пошел в опричнину. Однако Иван Грозный несправедливо наказал его за что-то. Обиженный на власть Тишенков убежал в Тулу.

В 1571 году во время нашествия крымского хана Девлет-Гирея русские войска поджидали врага на Оке. Кудеяр Тишенков пробрался к татарскому войску и показал, где можно перейти Оку вброд. Тихонько переправившись через реку, войско Девлет-Гирея незаметно обошло русскую армию и пошло на Москву. В мае 1571 года оно добралось до столицы и сожгло ее дотла.

Вдоволь награбив добра, Кудеяр Тишенков вместе с татарами отправился в Крым и стал жить там. О том, что он был при дворе крымского хана, свидетельствуют письма друого опричника Василия Грязного. Он попал к татарам в плен и с удивлением увидел там своего бывшего товарища по опричнине.

Через какое-то время Тишенкову надоело в Крыму и он написал царю просьбу о возвращении. Как ни странно, Иван Грозный простил беглого диссидента и разрешил ему вернуться в Москву. Правда, дальше следы Тишенкова теряются. Возможно, с ним все-таки расправились за его предательство.

Еще одна популярная легенда делает атамана Кудеяра сыном трансильванского князя Жигмонта. Якобы тот прижил его с некоей литвинкой, а перед тем, как заключить официальный брак, отправил сына на Днепр, к казакам. Научившись у них военному делу, сын Жигмонта отправился ко двору Ивана Грозного и стал служить царю под именем Габор-Георгий Сигизмундович.

Все легенды сходятся на том, что Кудеяр был иностранцем либо долго у иностранцев воспитывался и по-русски говорил хуже, чем по-иноземному. В Саратовской и Воронежской областях верили, что атаман был татарином огромного роста и невероятной силы. Он служил баскаком — ханским сборщиком подати. Однажды, собрав огромную дань, он не захотел возвращаться к хану, присвоил себе всю добычу и принялся разбойничать в Воронежских землях.

Сокровища

Но если Кудеяр вполне реальная личность, значит, где-то должны лежать его клады. Без историй о закопанных сокровищах не обходилась ни одна версия легенды об атамане. В некоторых областях России его воообще почитали как духа-кладовика.

Сокровища разбойника искали в многочисленных «Кудеяровых городках» на юге России. В Шиповом лесу у села Ливенки показывали остатки «логова» Кудеяра. В Задонском уезде называли «Кудеярвым логом» огромный овраг. В Бобровском уезде раскапывали огромное четырехугольное городище, окруженное валами и рвами, — «Кудеяров притон».

В Липецкой области считали, что Кудеяр закопал все свои сокровища на горе Черный Яр, где находилась его крепость. Спрятав клад, он поставил охранять сокровища свою лошадь, превратив ее в камень, а сам убежал в лес. Большой камень на горе до сих пор может видеть любой желающий. На лошадь, правда, он не похож.

Популярна легенда и о «кладовых записях» — книгах с указанием мест, где спрятаны сокровища. Вроде бы в XIX веке такой записью владел монах Оптиной пустыни. Там указывалось, что сокровища Кудеяра хранятся в Чертовом Городище. Городище нашли в тридцати километрах от Оптиной пустыни. Оно представляло собой гигантскую правильно ограненную глыбу песчаника. Внутри нее есть несколько пещер, соединенных узкими лазами — идеальное место для укрытия и обороны.

Местные жители верили, что бесы за одну ночь построили на Городище замок для Кудеяра. Под ним атаман спрятал свои сокровища. А охраняет их его дочь Любуша, которую Кудеяр проклял и навеки запер в пещере. По ночам она выходит на Чертово Городище и кричит «Тяжко мне! Дайте мне крест!» Монахи Оптиной пустыни два раза ставили на Чертовом Городище крест, чтобы помочь Любуше.

Самое поразительное, что в убежищах, приписывавшихся атаману, действительно не раз находили клады. В Кудеяровом городке на горе Богатырке в Саратовской губернии кладоискатели нашли татарские монеты, наконечники пик, кольца и кинжалы. В Кудеяровом городище в Усманском лесу одна крестьянка нашла золотой перстень. Находили в Кудеяровых городках и множество монет, золотых и серебряных.

Конечно, ни о каких легендарных «двенадцати бочках золота» здесь речи не идет. Разбойники XVI века были совсем небогаты. Зато Кудеяровы городки стали бесценным источником артефактов для археологов.