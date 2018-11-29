Как выглядели динозавры на самом деле

О том, как выглядели динозавры, нам рассказали киношники. Они тоже взяли описания древних гигантов не с потолка, ведь во многих музеях мира есть неплохо сохранившиеся останки динозавров. Но действительно ли доисторические ящеры были такими, какими мы их представляем?

Палеонтологи воссоздают облик древних существ, опираясь на найденные кости и скелеты, и в итоге предлагают нам монстров огромного роста, покрытых чешуёй. Фактически учёные «покрывают» кости мышцами и добавляют кожу, чтобы получить облик динозавра. Но если взять кости любого современного животного и действовать таким же образом, то получится существо, разительно отличающееся от реального животного. Логично предположить, что и выводы палеонтологов относительно внешности динозавров не вполне корректны. Интересно, что сами учёные с этим утверждением согласны. По мере того, как совершенствуются технологии визуализации исследователи постепенно исправляют ошибки предшественников.

Ещё одна революционная гипотеза возникла в семидесятых годах после любопытной находки. До того момента считалось, что динозавры были громоздкими и неповоротливыми существами, но в 1964 году обнаружили скелет, из строения которого следовало, что динозавр способен был быстро бегать, следовательно, был теплокровным.

Смотрите видео и узнайте, как учёные пришли к выводу, что сегодняшние птицы — прямые наследники динозавров.