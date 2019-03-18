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Хомячок из Кореи живет в роскошном домике 

Рамблер 2 часа назад
Хомячок из Кореи живет в таком домике, что ему завидуют многие пользователи Сети. У него есть сауна, спортивный зал и несколько лабиринтов.
хомяк по кличке Конг стал объектом обожания многих людей. Дело в том, что у грызуна есть аккаунты на Youtube и в Instagram, где он показывает свою роскошную жизнь.
Особенную любовь у его подписчиков вызывает его жилье. У него есть сауна, в которой находятся ванны из цветов и песка, съедобное мыло и смесители, сделанные из наушников. Видео, где он показывает свои владения, набрало на Youtube почти два миллиона просмотров. В том же ролике его хозяин показал процесс создания этого нескромного жилища.
На самом деле, у него есть не только сауна. Конг развлекается исследованием лабиринтов и работой в собственном спортзале. Чтобы он не ленился и проходил все препятствия, хозяин спрятал у него на пути угощения.
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