Хомячок из Кореи живет в роскошном домике

Хомячок из Кореи живет в таком домике, что ему завидуют многие пользователи Сети. У него есть сауна, спортивный зал и несколько лабиринтов.

хомяк по кличке Конг стал объектом обожания многих людей. Дело в том, что у грызуна есть аккаунты на Youtube и в Instagram, где он показывает свою роскошную жизнь.

Особенную любовь у его подписчиков вызывает его жилье. У него есть сауна, в которой находятся ванны из цветов и песка, съедобное мыло и смесители, сделанные из наушников. Видео, где он показывает свои владения, набрало на Youtube почти два миллиона просмотров. В том же ролике его хозяин показал процесс создания этого нескромного жилища.

На самом деле, у него есть не только сауна. Конг развлекается исследованием лабиринтов и работой в собственном спортзале. Чтобы он не ленился и проходил все препятствия, хозяин спрятал у него на пути угощения.