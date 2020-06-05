Что можно и нельзя делать в Родительскую субботу 

Православные христиане готовятся к Троицкой субботе. Она отмечается перед праздником Святой Пятидесятницы, на 48-й день после Пасхи, и в 2020 году приходится на 6 июня.

В церковном православном календаре Троицкая вселенская родительская суббота считается поминальным днем.

Родительская суббота

Троицкая суббота называется родительской не просто так. Дело в том, что в этот день православные вспоминают тех, кто связан с ними родственными узами и ушел из жизни. Поэтому 6 июня церковь посвящает поминовению усопших, молитве о них.

Обычно в Троицкую родительскую субботу верующие приходили в храм на Божественную литургию. Перед службой писали записки о поминовении своих родных. Позже отправлялись на кладбища. Но из-за пандемии коронавируса посещение церквей и могил рекомендуется отложить, вспомнить усопших лучше дома, помолиться за них.

Традиции и обычаи

С этим днем также связаны и народные традиции. Считается, что по Троицкой субботе можно предсказать будущее. Чтобы узнать, что произойдет в семье, на ночь в доме ставили свежесрубленную осину. Если утром листья на ней остались зелеными, пусть даже завядшими, то все будет хорошо. Почерневшие листья же сулили неприятности и беды.