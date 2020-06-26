В Коммунарке нашли монеты времен Золотой Орды

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Археологи обнаружили в Новой Москве на берегах реки Малой Сосенки более тысячи предметов быта XIV-XIX веков. Об этом в пятницу сообщает сайт мэра Москвы.

Специалисты нашли бронзовую накладку на одежду, которая могла принадлежать выходцу из Золотой Орды и монеты из белого металла. Также среди предметов были фрагменты украшений, конской упряжи, нательные кресты. Все найденное отреставрируют и передадут в фонды одного из столичных археологических музеев.

"Артефакты обнаружены во время очередного археологического исследования. Наибольшую историческую ценность представляют две монеты из белого металла, отчеканенные в Золотой Орде в конце XIV — начале XV вв. Скорее всего, это дирхемы. Такие находки очень важны для изучения истории города, поскольку иллюстрируют отношения между Московским государством и Золотой Ордой. Наличие дирхемов специалисты объясняют тем, что вдоль старой Калужской дороги находилось поселение крестьян, которые обслуживали представителей Золотой Орды в Великом княжестве Московском. Им, по-видимому, и принадлежали монеты", — прокомментировал находки руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов

Уточняется, что на юго-западной окраине поселка Коммунарка, где протекает река Малая Сосенка, расположены два селища. Вплоть до XVI столетия эти территории входили в состав Великого княжества Московского, а позже — Московского уезда Московской губернии Российской империи.

Всего на территории Москвы расположено более 400 объектов археологического наследия. Самое раннее сооружение относится ко II веку до н.э.