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Раскрыто оскорбление слуги в адрес Меган Маркл перед помолвкой с принцем Гарри 

Lenta.ru 7 часов назад
Раскрыто оскорбление слуги в адрес Меган Маркл перед помолвкой с принцем Гарри
Фото: Lenta.ru
Слуга из Кенсингтонского дворца оскорбил Меган Маркл из-за украшения, которое она носила перед помолвкой с принцем Гарри. Выдержки из книги «В поисках свободы» о жизни пары, написанной светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран и готовящейся к печати, публикует People.
Авторы утверждают, что в декабре 2016 года, в первые дни романа Маркл и Гарри, папарацци сфотографировали бывшую актрису в Канаде. Тогда на ее шее была золотая подвеска бренда Maya Brenner стоимостью 300 долларов (21,5 тысячи рублей) с инициалами «М» и «Г».
После появления кадров в прессе королевский слуга связался с Меган Маркл и заявил, что выбор подобных украшений только стимулирует папарацци преследовать ее, а затем журналистов — придумывать неподобающие заголовки.
По информации Скоби и Дюран, во время разговора будущая невеста принца предпочла промолчать, однако, повесив трубку, почувствовала себя ущемленной. «Слушать наставления прислуги своего молодого человека по поводу того, что носить и как улыбаться фотографам — было уже слишком», — описываются в книге эмоции Маркл.
После случившегося в личной беседе с подругой Меган Маркл призналась, в сети ее раскритиковали за хмурое лицо, в то время как она просто пыталась игнорировать фотографа. «Что бы Меган ни сделала, она чувствовала себя проклятой [дворцом]», — заключили Скоби и Дюран.
Ранее сообщалось, что в той же книге хроникеры перечислили неприятные прозвища, которые придумали родственники принца Гарри и слуги для его избранницы. Так, один из старших членов королевской семьи называл игравшую в сериале «Форс-мажоры» Маркл «актриской Гарри», а другой заявлял, что она «привезла слишком много багажа», намекая на то, что американка уже была замужем.
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Другое , принц Гарри
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