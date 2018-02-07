К чему приводит мания пластических операций

Люди, страдающие манией пластических операций

Сейчас люди могут менять свою внешность любым образом благодаря распространенным пластическим операциям.

Профессионализм врачей позволяет без проблем удалить шрам, скорректировать форму носа и глаз, избавиться от тех черт внешности, которые человек считает некрасивыми.

Однако некоторые пользуются возможностями хирургии и меняют себя до неузнаваемости, чем провоцируют серьезные проблемы со здоровьем.

Многие называют такую любовь к хирургическим вмешательствам психологическим расстройством, а подтверждением тому являются несколько реальных личностей, страдающих манией к изменению своей внешности. “Давид”

23-летний уроженец Японии по имени Алан всего за один год начал походить на статую «Давида» Микеланджело. Молодой человек потратил $150 тысяч на операции и достиг своего идеала. Парень рассказывает, что в школе его постоянно дразнили и высмеивали из-за внешности, поэтому уже тогда он мечтал изменить свое лицо, а образцом для подражания выбрал вышеупомянутый объект искусства.

Anews

В возрасте 16 лет Алан оставил дом и проживал с дамами постарше, спонсировавшими его пластические операции. Сейчас японец полностью доволен своей внешностью. Кукла Кен

Уроженец Бразилии Родриго Алвес в сумме успел потратить около $170 тысяч, чтобы стать похожим на куклу Кена. На пути к цели он пережил несколько десятков пластических операций, полностью изменив собственное лицо и тело. У него имеются импланты, имитирующие накачанное тело, форма его икроножной мышцы видоизменена, как и его челюсть.

Anews

Он всячески поддерживает свой внешний вид разнообразными таблетками, вводит ботокс и убежден, что достиг образа идеального мужчины. Сестры-близнецы

Девушки-близняшки из Южной Кореи стали участницами местного ток-шоу «Больше красоты», предлагающего своим героям изменить внешность в лучшую сторону, чтобы они могли чувствовать себя увереннее.

Anews

Форма их лица, подбородка, рта и глаз была полностью исправлена, но даже после вмешательства обе девушки выглядят идентично. Драг-Квин

24-летняя британка Коллаген Вествуд захотела походить на артиста мужского пола, перевоплощавшегося в женщину, коих именуют «драг-квин». Девушка отметила, что расти ей довелось среди таких людей, их она считает очень эффектными и привлекательными, поэтому это стало ее мечтой.

Anews

Дженнифер Лоуренс Вествуд добавила, что уже поправила форму носа и губ, а теперь ее целью является удаление ребер и липосакция.

33-летняя американка Китти стала успешной дрессировщицей собак, но являлась настолько яростной фанаткой звезды «Голодных игр», что захотела стать похожей на нее. В итоге гражданка потратила не менее $25 тысяч, дабы походить на своего кумира.

Anews

Она пошла на липосакцию, увеличила в размере грудь и ягодицы, трансформировала форму носа и щек, а в итоге осталась абсолютно довольна результатом. Девушка из аниме

Модельер из Сингапура Жаклин Кох легла под нож хирургов десяток раз, чтобы иметь сходство с героиней японского аниме. За последние несколько лет гражданка спустила на свою мечту около $136 тысяч, пройдя через липосакцию, коррекцию фигуры, вживление имплантов и другие операции на лице.

Anews

Теперь ее идеальный образ требует постоянной поддержки, например, нужно делать ежедневные массажи и маски, регулярно обеспечивать омоложение кожи и колоть ботокс. Эффект наоборот

Одна китаянка имеет весьма привлекательную внешность от природы, которую хочет изменить на более уродливую из-за неразделенной любви. После шести лет отношений девушку оставил ее парень, поскольку она якобы оказалась слишком красивой, привлекая внимание других мужчин.

Теперь китаянка хочет стать некрасивой, но медики отказываются проводить такую операцию, отмечая, что здесь кроется психологическая проблема. Сейчас же 26-летняя девушка пользуется большим вниманием со стороны противоположного пола, но ненавидит это и намеревается изменить себя в худшую сторону.