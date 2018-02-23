«Демоны революции»: узнаете ли вы Ленина в лицо?

В столетний юбилей революции и День защитника Отечества, возникновение которого тесно с временами становления Красной армии, общество снова спорит о смысле и цене тех событий, которые навсегда изменили и нашу страну, и весь мир.

И конечно, в центре обсуждения — противоречивые личности известных революционеров, которые и стали локомотивом роковых потрясений.

Можно по-разному относиться к их деятельности и решениям, которые они принимали, но нельзя отрицать их вклад в историю.

Пройдите наш тест и попробуйте узнать знаменитых революционеров в лицо.