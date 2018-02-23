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«Демоны революции»: узнаете ли вы Ленина в лицо?
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«Демоны революции»: узнаете ли вы Ленина в лицо? 

Рамблер 23 февраля 2018
Фото: Кадр из сериала "Троцкий"
В столетний юбилей революции и День защитника Отечества, возникновение которого тесно с временами становления Красной армии, общество снова спорит о смысле и цене тех событий, которые навсегда изменили и нашу страну, и весь мир.
И конечно, в центре обсуждения — противоречивые личности известных революционеров, которые и стали локомотивом роковых потрясений.
Можно по-разному относиться к их деятельности и решениям, которые они принимали, но нельзя отрицать их вклад в историю.
Пройдите наш тест и попробуйте узнать знаменитых революционеров в лицо.
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