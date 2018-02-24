Невероятные способности маленького «Человека-паука»

Маленький Человек-паук покорил Сеть

Арат Хоссейни в свои юные годы умеет делать такие трюки, которые не по силам многим взрослым. Его физическая подготовка поражает! Смотрите видео!

Арат Хоссейни — настоящая звезда «Инстаграма», спортсмен, трюкач или, как его еще называют, маленький Человек-паук. Его физические способности в столь юном возрасте удивят любого!

1 years ago. #australia #spiderman Публикация от Arat Hosseini (@arat.gym) Янв 16, 2018 в 7:33 PST Талант в этом малыше первым разглядел его отец, который и тренирует малыша. К первым занятиям с сыном папа приступил, когда крохе было всего три месяца. А уже в годовалом возрасте мальчик стал демонстрировать совсем не детские трюки и обрел первую популярность в интернете.

Маленький мальчик из Ирана сегодня настоящая звезда. Он участвует в различных телевизионных шоу талантов, а на его страницу в «Инстаграме» подписано более миллиона человек. И это не удивительно, ведь видео, которые его отец выкладывает на странице малыша, приковывают к себе взгляды.

Арат и его папа часто радуют пользователей новыми трюками в Сети. Кстати, на изучение нового элемента мальчик тратит в среднем около десяти минут. Подписчики без ума от Арата и пророчат ему большое спортивное будущее.