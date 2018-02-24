Невероятные способности маленького «Человека-паука»

Арат Хоссейни в свои юные годы умеет делать такие трюки, которые не по силам многим взрослым. Его физическая подготовка поражает! Смотрите видео!
Арат Хоссейни — настоящая звезда «Инстаграма», спортсмен, трюкач или, как его еще называют, маленький Человек-паук. Его физические способности в столь юном возрасте удивят любого!
Талант в этом малыше первым разглядел его отец, который и тренирует малыша. К первым занятиям с сыном папа приступил, когда крохе было всего три месяца. А уже в годовалом возрасте мальчик стал демонстрировать совсем не детские трюки и обрел первую популярность в интернете.
Маленький мальчик из Ирана сегодня настоящая звезда. Он участвует в различных телевизионных шоу талантов, а на его страницу в «Инстаграме» подписано более миллиона человек. И это не удивительно, ведь видео, которые его отец выкладывает на странице малыша, приковывают к себе взгляды.
Арат взбирается на стены, как настоящий паук, отжимается, как взрослый спортсмен, делает невероятные сальто назад и еще много других трюков.
Please 👉 Which country are you from? 🇲🇨🇧🇷🇮🇳🇨🇦🇮🇷🇧🇷🇦🇺🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇬🇷🇮🇳🇰🇵🇾🇪🇨🇭 🇹🇷🇸🇾🇿🇼 … all countries. Mention it in the comments below so Arat can see for himself that he has friends and supporters from all around the world ✌🏽️ I wish all the people around the world, learn to give each other LOVE & Kindness. Let's live with PEACE together 💖👫👫👭👬❤️ thanks 🙏 #Arat #4years birthday 30 September 2013 😉 #world #india 🇮🇳 #indonesia 🇮🇩 #russia 🇷🇺 #Belgium 🇧🇪 #Mexico 🇲🇽 #Iran 🇮🇷 #Nigeria 🇳🇬 #Chile 🇨🇱 #Venezuela 🇻🇪 #Portugal 🇵🇹 #Sweden 🇸🇪 #Nepal 🇳🇵 #Brazil 🇧🇷 #Russia 🇷🇺 #Usa 🇺🇸 #Argentina 🇦🇷 & All #country #love #turkey 🇹🇷 #china 🇨🇳 #philippines #england 🏴 #japan 🇯🇵
Арат и его папа часто радуют пользователей новыми трюками в Сети. Кстати, на изучение нового элемента мальчик тратит в среднем около десяти минут. Подписчики без ума от Арата и пророчат ему большое спортивное будущее.