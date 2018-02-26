«Не везде найдешь гречку и селедку»

Российская пара о жизни в Германии

Жители Саратова Дарья и Александр решили найти место, где бы им хотелось развиваться, и очутились В Германии. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ Дарьи о жизни в немецком Лейпциге.

Мы обычные ребята родом из Саратова. Я закончила экономический университет, проработала один год в качестве экономиста, поняла, что это не мое, и ушла в банк. Мой муж Саша — выпускник классического саратовского университета, работал уже пять лет программистом в небольшой частной компании. В определенный момент стало понятно, что для дальнейшего профессионального развития необходимо переезжать в более крупный город. Тогда-то мы и подумали, почему бы не поискать работу за границей.

Саша получил несколько предложений из Москвы, Санкт-Петербурга, США и Германии. Самым выгодным оказался контракт немецкой фирмы. Нам дали всего одну неделю на раздумья. Терять было нечего: своего имущества, детей, ипотек у нас не было. Мы согласились, и началась двухмесячная волокита с документами.

Чтобы я могла легко переехать, мы расписались в мае, хотя наша свадьба изначально была назначена на сентябрь. Самая продолжительная и сложная часть — изменение моих документов. Проблем с получением визы у нас не возникло, все прошло очень быстро, этот процесс занял не более двух недель. Для специалистов в области естественных наук, математиков, инженеров, врачей и IT-специалистов существует облегченная программа получения рабочий визы Blaue Karte.

Переезд был довольно легким, компания предоставила нам жилье. Так мы поселились в городе Лейпциг. Мы никогда не учили немецкий, но не ощутили серьезного языкового барьера в связи с тем, что большинство немцев очень хорошо владеет английским.

Несмотря на это, мы понимаем всю необходимость изучения местного языка, поэтому с первого месяца пребывания здесь мы начали посещать языковые курсы. IT-специалисты в компаниях могут работать на английском языке, но для моей профессии его недостаточно, поэтому сейчас я все свое время и усилия посвящаю изучению немецкого.

Для обучения можно выбрать частную школу. В ней можно получить уровень языка за полтора-два месяца (3-4 часа занятий, 5 дней в неделю), но стоимость таких занятий довольно высока, их не каждый себе позволит. Альтернативный вариант — государственная школа (Volkshochschule), стоимость в 2-3 раза ниже, но и срок обучения увеличивается до 3-4 месяцев. Однако попасть на курсы в государственную школу очень сложно из-за большого количества желающих. В группе можно встретить людей из самых разных уголков мира — от Колумбии до Филиппин. Освоить базовые правила языка довольно просто, несмотря на сложную грамматику, однако говорить на бытовом уровне мы начали спустя 3-4 месяца. В изучении языка помогает глубокое погружение в среду, постоянный контакт с носителями.

Германия — очень интернациональная страна, на улицах можно услышать множество языков, поэтому к вам не будет приковано всеобщее внимание, если вы будете говорить на русском. Зато, если вы будете объясняться на немецком, несмотря на акцент и ошибки, вас будут терпеливо выслушивать, подсказывать и помогать.

Перед переездом у нас было довольно стереотипное представление о Германии и немцах. Они нам представлялись очень пунктуальными, закрытыми и скупыми, а язык казался грубым и неприятным. Однако в действительности все оказалось совершенно по-другому. Нас встретили с широкими улыбками и распростертыми объятиями, чего мы совершенно не ожидали.

Со временем мы убедились, что немцы — достаточно отзывчивые, вежливые и дружелюбные. Например, вы не обойдетесь одним приветствием при встрече с соседями. Вас обязательно спросят о том, как у вас дела, поделятся впечатлениями о погоде, сопровождая беседу не сходящей с лица улыбкой. В первое время нам казалось это странным, однако теперь мы и сами широко улыбаемся коллегам, соседям, продавцам в магазинах. Это действительно заряжает позитивом.

В первое время я чувствовала себя не в своей тарелке: немецкие женщины редко красятся и почти не ходят на каблуках. Я же, наоборот, всю жизнь бегала на шпильках, но, привезя с собой несколько туфель и босоножек, так ни разу здесь их и не надела. Русские женщины, по сравнению с немками, всегда выглядят более нарядными.

Есть вещи, к которым нам сложно привыкнуть. Например, в воскресенье абсолютно все магазины закрыты. Воскресенье для большинства — это день, который посвящается семье. Шуметь в этот день запрещено, можно нарваться на проблемы с соседями и, возможно, полицией.

В Германии очень заботятся об окружающей среде и всячески стараются экономить водные и энергетические ресурсы. Здесь распространено разделение мусора и его последующая обработка. На мой взгляд, это действительно правильно.

По статистике, большой процент жителей Германии арендует квартиры. Это связано в первую очередь с высокой мобильностью населения. Для нас было удивительным, что квартиры практически всегда сдаются абсолютно пустыми.

Очень многие помешаны на потреблении экологически чистых продуктов, стремятся покупать товары с приставкой Bio. В целом, продукты в немецких магазинах ничем не отличаются от российских. Хотя не во всех магазинах можно найти, например, гречку, творог или соленую сельдь. Но удовлетворить свои гастрономические потребности можно в магазинах с российскими товарами, которых очень много в городе.

Мы свои предпочтения в еде не изменили, даже наоборот, на корпоративах стараемся приобщать немецких коллег к русской кухне.

Большинство заботится о физической форме, поэтому даже зимой в парках много бегающих и выполняющих физические упражнения людей.

Общественный транспорт в Германии довольно дорогой, разовая поездка обойдется от 1,9 до 2,6 евро, в зависимости от расстояния. В связи с этим и в целях сохранения экологии, многие немцы передвигаются на велосипедах, здесь очень хорошо развита велоинфраструктура. Летом мы и сами хотим приобрести для себя велосипеды, чтобы быть максимально свободными в передвижениях и существенно сэкономить на транспорте.

Германия открыла нам широкие возможности для путешествий. Каждый месяц мы посещаем новый город или страну. За полгода пребывания в Германии мы побывали в Австрии, Чехии, Венгрии, Италии, Турции и скоро отправимся во Францию.

Находясь в центре Европы, распланировать свое путешествие достаточно просто. Вам не нужно думать о визах, отпуске, достаточно купить билет на автобус. Если позаботиться о поездке немного заранее, можно найти билеты на самолет по сравнительно дешевой цене. Чаще всего мы отправляемся в путешествие на выходные, сохраняя отпуск для поездки в Россию к родителям или отдыха на море.

Безусловно, мы очень скучаем по родителям, друзьям и немного по снегу. Мы уверены, что эта страна не является конечным пунктом в нашей жизни, мы открыты новым возможностям, новым странам, и, конечно же, не исключаем возврата на родину.