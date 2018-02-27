Реальные люди, которых добровольно заморозили заживо

Умирать не хочет никто. На этом принципе по сути построены все религии мира, обещающие «продолжение банкета» в райских кущах уже после того, как закончится «скучная официальная часть» жизни. Криогенную консервацию вполне можно назвать новой религией эры высоких технологий: все те же посулы о бессмертии в упаковке из научных статей. Впрочем, кто может быть уверен? А вдруг криозаморозка и впрямь позволит сделать нашему виду решающий шаг к Вечности.

Принцип криозаморозки

Вся крионика основана на одном главном постулате: теоретически, смерть мозга может и не означать окончательную гибель человеческой сущности. Адепты криогенной консервации верят, что в будущем наука воскресит замороженных людей. Надо сказать, что сегодня криоконсервация остается необратимым процессом. Грубо говоря, отыграть назад еще никогда не получалось. Но в то же время крионику поддерживают и многие видные ученые со всего мира — к сожалению, без какой-либо внятной аргументации.

Ребенок во льдах

Двухлетняя Материн Наоваратпонг стала самым юным замороженным человеком мира. Причиной смерти послужила опухоль мозга, но родители Материн решили, что в будущем медики научаться лечить и такие болезни. Сейчас девочка дожидается своих спасителей в криогенной капсуле Аризонского центра криозаморозки.

Первый крионавт

12 января 1967 года состоялся запуск первого в истории «крионавта» Джеймс Бедфорд, профессор психологических наук, прожил на свете вполне приличные 73 года, но этого ему показалось мало. Процедуру заморозки провели энтузиасты Общества крионики Калифорнии. Естественно, ни у кого из них не было никакого опыта — шансов глянуть на светлое будущее у Бедфорда очень мало.

Криптовалюта за криозаморозку

Хэл Финни принимал непосредственное участие в разработке самой дорогой криптовалюты в мире. Автор биткойна мог бы почивать на лаврах весь остаток жизни, но судьба распорядилась иначе. Узнав о страшном диагнозе (амиотрофический склероз неизлечим) Хэл завещал заморозить свое тело, что и было сделано.

Помогите кто чем может

Инвестиционный брокер Вилеон Чей имел репутацию человека умного и надежного — до определенного момента. Пользуясь наработанным за годы доверием клиентов, Вилеон вкладывал их деньги не в золото и нефть, а в самого себя. Финансист решился на первый обман ради благой цели: хотел подвергнуть криозаморозке умирающую жену. 150 тысяч долларов на операцию скопились всего за неделю, но кто же станет отказываться от таких легких денег? В краткие сроки обнаглевший брокер кинул клиентов на 5 миллионов долларов и навсегда покинул родную Америку.