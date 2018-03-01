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Тест: назовите фамилию писателя по портрету
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Тест: назовите фамилию писателя по портрету 

Рамблер 1 марта 2018
Фото: Wikipedia
Школьники (да и не только) в ритме галопа на уроках литературы пытаются усвоить серьезные произведения. Хочется и вдумчивости, и все успеть. В итоге это выливается в то, что в голове перед экзаменами возникает путаница из имен, фамилий и отчеств персонажей, названий романов и их авторов. А вы хорошо помните, как кого зовут и какое произведение кто написал?
Проверьте свою память и постарайтесь вспомнить, как выглядят писатели и поэты, произведения которых мы проходили с вами на школьных уроках литературы.
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