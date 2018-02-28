Девственник в 28 лет: петербуржец о своей жизни

Петербуржец анонимно рассказал нам, как он 28 лет живет без секса, почему у него никогда не было отношений и каково это — полностью отказаться от всего, что связано с интимом. Первые влюбленности

В школе, лет с 12-ти я испытывал частые влюбленности в своих одноклассниц, порой очень яркие, иногда сразу в двоих. Я терзал себя муками, кого же выбрать, смотрел на каждую и оценивал. Я переживал активную социальную жизнь, более того, писал признания, в которых рассказывал, как мы будем друг друга любить и жить вместе.

В этом возрасте начинается период, когда ты отделяешься от родителей, общаться со своими ровесниками, вы проводите вместе досуг. Не такой дебильный, как полазить по мусорке или побросаться снежками, а более молодежный. Вы встречаетесь, слушаете вместе музыку, готовите еду. У меня сформировалась своя компания, в ней были девочки, которым нравился я, были те, которые интересовали меня.

Я хорошо помню, как однажды на каникулах копал картошку. Когда этим занимаешься, всегда в голове вертятся странные мысли, водоворот событий. И я подумал, что через четыре месяца мне будет уже 14, а в американских фильмах почему-то всегда показывалось, что в этом возрасте у подростков резко начинается половая жизнь. То есть скоро наступит эта черта, и у меня будет секс. Отделение от сверстников

Но 14 лет наступили, и во мне произошел какой-то слом, я резко перестал общаться со своими одноклассниками, потому что кто-то перешел в другую школу, у кого-то поменялись интересы. Я стал больше внимания уделять учебе, мне это нравилось, и нужно было готовиться к поездке в Америку. С окружающими мне стало скучно, и идея о том, что можно потерять девственность, что могут быть отношения, любовь, просто исчезла. Как будто я отвлекся и забыл, что такой вопрос вообще существовал. Вроде: «Я так увлеченно работал, что не поел». Первый рассказ о сексе

Эта сфера настолько выпала из круга моих интересов, что я понятия не имел, что происходит с ровесниками в данный момент, со мной это не обсуждали. Только на выпускном из 11 класса мы напились и сидели втроем с приятелями. Один из них рассказывал, как занимался сексом с гимнасткой, которая умела вытворять разные трюки. Он в таких подробностях описывал, как могло изгибаться ее тело, что мне все это показалось мерзким. После этого все подобные разговоры напоминали будни мясника, который в шесть утра разделывает свежую тушу. Физиологическая составляющая казалась абсолютно неестественной.

Наверное, осознание этой мерзости окончательно вырубило во мне все процессы, связанные с телесными контактами. Спустя несколько лет, когда я поступил в институт, у нас были большие пьянки. И ощущение тесноты, близости чужого дыхания мне казалось очень странной, неприятной, недопустимой вещью.

Ощущение тесноты, близости чужого дыхания мне казалось очень странной, неприятной, недопустимой вещью Особый язык сексуальности

После школы своих ровесников я боялся больше всех людей на Земле, потому что в их присутствии чувствовал свою неполноценность, наверное, именно из-за девственности. Мне кажется, что секс стоит во главе человеческого общения. Когда какая-то компания собирается вместе, я замечаю, как они флиртуют друг с другом, самцы распетушевываются, а самочки набивают себе цену. Я чувствую себя чужим, потому что не знаю этого языка, не знаю, как стать участником этой игры.

На вопрос, почему я еще девственник, я отвечу, что у меня ни разу не было ситуации, которая была бы близка к сексу. Люди вообще редко для этого специально что-то делают, за исключением пикаперов, которые лохи, в отличие от меня, я же не пытаюсь из себя что-то строить. У остальных все происходит естественно. Один раз в меня влюбилась лесбиянка, мне кажется, ей просто нужно было спасение и подтверждение того, что она не гомосексуальна.

Мне кажется, что секс стоит во главе человеческого общения Отрыв от общества

После выпуска я не смог сразу поступить в институт и до 20 лет жил в отрыве от сверстников, если не считать службу. Сидел дома, писал рассказы, бегал от армии, работал курьером на складе. Когда ты очень часто находишься один, ты становишься требовательным к людям, у тебя появляются некие персонажи, не шизофренические друзья, а просто внутренний диалог, к которому ты привыкаешь. И тебе хочется, чтобы окружающие могли поддержать этот разговор, но мои коллеги, естественно, были в этом не очень успешны. Армия

Потом меня все-таки забрали в армию, где у меня тоже не было возможности потерять девственность, за исключением местной проститутки. Ее звали Настя или Лариса, ей было лет 40. Каждую ночь она приходила в часть, прогуливалась по охраняемой территории, ее постоянно цепляли и насиловали, как правило, оптом. Так было проще, удобнее, солдаты все-таки бедные.

Во время службы приходилось врать, что у меня все было. Расспрашивали, и я в подробностях сочинил историю: что занялся сексом с одноклассницей на столе, как сделал Хабенский в одном фильме. Я даже представлял себе, что на этом столе лежало, как ерзало стекло, которым оно было накрыто. Но все равно никто моим рассказам никогда не верил. Я ни разу не сознался, но они просто знали. Поэтому мне до сих пор кажется, что это видно со стороны.

Когда ты очень часто находишься один, ты становишься требовательным к людям Университет

Когда я поступил, я наконец попал в общество людей, с которыми мог общаться. Тогда на меня нахлынула волна краткосрочных невинных детских увлечений. Флирт отчасти получался, но я делал это неестественно, неловко. Более того, я поймал себя на мысли, что все эти действия — попытка быть как все. В 21 год мне было важно не показаться странным, чтобы не вывалиться из коллектива.

К тому моменту сформировался круг друзей, которые знали, что я девственник, и пытались мне помочь. Они сватали меня, шутили, делали картинки с объявлениями. Тогда мой образ окончательно превратился в стереотип, которому я не сопротивлялся. Последние восемь лет чувства меня не посещали. Иногда интерес сексуального характера все же возникает, но связан он исключительно с актрисами в кино. Люди на экране удобны, потому что их нет. А девушка, которая сидит около тебя, всегда полна опасности, ее надо понимать, надо что-то делать. Отличие от других

Человеческая природа может выкручивать разные финты. Помню, как учительница по физике рассказывала, что она категорически не понимает музыку, слышит звуки, но не воспринимает их как мелодию. Тем более она не знает, как песня может вызывать чувства, что для меня дикость, меня любая композиция трогает. Да, обычно люди находят себе пару, создают семьи, это естественно, но этот порядок тоже может ломаться. Конечно, все это вызывает комплексы. Одно дело, когда ты музыку не слышишь — хрен с ним. Другое — когда ты не можешь заниматься сексом, не стремишься к продолжению рода — это ведь тоже самое, что не есть. Но это не мешает тебе существовать в обществе: ему на самом-то деле на твою интимную жизнь плевать.

Самое забавное, что я до сих пор раз в полгода вижу эротические сны безумного, иногда неприятного содержания. В них я сплю с незнакомыми или знакомыми людьми.

Девушка, которая сидит около тебя, всегда полна опасности, ее надо понимать, надо что-то делать Причины

Причины сложившейся ситуации я вижу в том, как была устроена жизнь в моей семье. У меня было неблагополучное детство, оба родителя — алкоголики, работники культуры, они часто уходили в запой. Они развелись, когда мне было восемь. Я не видел их счастливыми, они постоянно ругались, отец избивал мать до крови. Лет в шесть я подражал супермену, наряжался в плащ, брал пластиковый меч и ходил ее защищать.

Однажды я застал мать за изменой, она целовалась с каким-то мужиком в подъезде. Фрейд был прав насчет Эдипового комплекса, мне всегда казалось, что из всех людей больше всех прав на нее имею я. Отец не был этого достоин, потому что пил, а непонятный мужик — тем более. Я не понимал, какого черта кто-то вторгается в мою сокровенную жизнь.

Спустя какое-то время я застал родителей во время секса. То есть последовательность была именно такой: сначала измена, потом грязный, пьяный половой акт. Подозреваю, что эти впечатления легли в основу физиологического неприятия контакта, непонимания, как это вообще может быть. Хотя у меня перед глазами были и другие примеры, бабушка с дедушкой счастливо прожили вместе 50 лет. Но недавно я понял, что виню их в том, что они не спасли меня от этого кошмара. Я часто оставался дома в ситуации, когда один родитель лежит в неадекватном состоянии и уже ничего не может делать, а другой гремит, ломает, поджигает, льет воду. И тебе кажется, что весь мир рушится.

Я отдаю себе отчет в том, что отношения могут быть другими. У моих друзей семьи, мне нравится проводить с ними время, но сам я потребности в этом не вижу.

Мне вообще не хочется доставать член, он мне не нравится, собственно, как и женские гениталии. Они не эстетичны Давление

Сейчас меня волнуют только мои родители, которые хотят, чтобы у меня были дети. Начинают задавать вопросы на эту тему. Раньше они держали дистанцию, но наступил тот возраст, когда уже, по идее, я должен жениться, так принято в нашем патриархальном обществе. Но из-за этого мне еще больше не хочется менять ситуацию. Зачем? Чтобы отчитаться и поставить галочку?

Я не сделаю этого, потому что требуют родные, более того, я не сделаю этого, потому что просто не могу себе представить, что должен нести за кого-то ответственность. Эта рутина: платить по счетам, думать о том, как кого-то развлечь на выходных. Я не хочу нарушать свое спокойствие, мне очень нравится в одиночестве, я могу проснуться в два часа дня и ничего не делать или же встать в семь утра и спонтанно уехать куда угодно, никому ничего не сказав. Мне тяжело думать о благе другого человека.

Я не хочу нарушать свое спокойствие, мне нравится жить в одиночестве Отсутствие интереса

Случайный перепихон ответственности не предполагает, но я не понимаю, зачем он мне нужен. Сам по себе секс не вызывает у меня никакого интереса. В мире очень много вещей, которые я не пробовал и не хочу: дайвинг, экзотические напитки, спортивные игры. Я люблю привычный порядок вещей, когда тропы известны и изведаны. Я не чувствую недостатка. Нехватка социализации возникает у меня исключительно тогда, когда вокруг меня много общительных людей. Например, если я прихожу на работу, где все друг с другом дружат, я чувствую себя ущербным, ущемленным. Но пока я занимаюсь делами дома, у меня все прекрасно.

У многих людей не складывается личная жизнь. Это глупость, что ты все время будто сдаешь экзамен. Ты сын и обязательно должен завести детей. Если ты парень, то ты обязан дарить цветы и доставать член. Мне вообще не хочется его доставать, он мне не нравится, собственно, как и женские гениталии. Они не эстетичны.

Может быть, через таких людей, как я, и всех подобных извращенцев мир просто регулирует численность населения планеты. Возможно, я просто обладатель каких-то генов, которые уничтожат человечество.