Фото звезд в досье полицейских архивов 

1/13 Джимми Хендрикса арестовали в аэропорту Торонто в 1969 году за попытку провезти наркотики. globallookpress.com Фото:

2/13 Майк Тайсон хранил наркотики и садился пьяным за руль. А в 2006 году понес наказание. globallookpress.com Фото:

3/13 Дэвид Боуи был арестован за незаконное владение оружием в марте 1976 года в Нью-Йорке. globallookpress.com Фото:

4/13 Вуди Харрельсон танцевал посреди улицы, за что его задержали в 1982 году. globallookpress.com Фото:

5/13 Джейн Фонда была арестована в ноябре 1970 года при попытке провезти запрещенные таблетки в аэропорту Кливленда. globallookpress.com Фото:

6/13 Дженис Джоплин обвинили в непристойном поведении на концерте в Тампе. Дело было в ноябре 1969 года. globallookpress.com Фото:

7/13 Джеймс Браун был арестован в декабре 1988 года. Присяжные признали его виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, хранении оружия и сопротивлении полиции. globallookpress.com Фото:

8/13 Шайя Лабаф, звезда "Трансформеров" устроил пьяный дебош в аптеке и был задержан полицейскими. globallookpress.com Фото:

9/13 Элвис Пресли в таком виде пришел в штаб-квартиру ФБР на встречу с начальником Дж. Эдгаром Купером, но его не пустили за неподобающий вид. Зато сфотографировали. globallookpress.com Фото:

10/13 Майкла Джексона обвинили в растлении детей, не достигших 14 лет. globallookpress.com Фото:

11/13 Джастина Бибера арестовали за вождение в пьяном виде в Майями. globallookpress.com Фото:

12/13 Фрэнка Синатру в 1938 году заподозрили в связи с замужней женщиной, но обвинение было отклонено. Фото: POLICE HANDOUT