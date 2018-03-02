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Фото звезд в досье полицейских архивов
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Фото звезд в досье полицейских архивов
Рамблер
2 марта 2018
На чем попадались звезды первой величины — смотрите в нашей галерее.
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Джимми Хендрикса арестовали в аэропорту Торонто в 1969 году за попытку провезти наркотики.
Фото:
globallookpress.com
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Майк Тайсон хранил наркотики и садился пьяным за руль. А в 2006 году понес наказание.
Фото:
globallookpress.com
3/13
Дэвид Боуи был арестован за незаконное владение оружием в марте 1976 года в Нью-Йорке.
Фото:
globallookpress.com
4/13
Вуди Харрельсон танцевал посреди улицы, за что его задержали в 1982 году.
Фото:
globallookpress.com
5/13
Джейн Фонда была арестована в ноябре 1970 года при попытке провезти запрещенные таблетки в аэропорту Кливленда.
Фото:
globallookpress.com
6/13
Дженис Джоплин обвинили в непристойном поведении на концерте в Тампе. Дело было в ноябре 1969 года.
Фото:
globallookpress.com
7/13
Джеймс Браун был арестован в декабре 1988 года. Присяжные признали его виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, хранении оружия и сопротивлении полиции.
Фото:
globallookpress.com
8/13
Шайя Лабаф, звезда "Трансформеров" устроил пьяный дебош в аптеке и был задержан полицейскими.
Фото:
globallookpress.com
9/13
Элвис Пресли в таком виде пришел в штаб-квартиру ФБР на встречу с начальником Дж. Эдгаром Купером, но его не пустили за неподобающий вид. Зато сфотографировали.
Фото:
globallookpress.com
10/13
Майкла Джексона обвинили в растлении детей, не достигших 14 лет.
Фото:
globallookpress.com
11/13
Джастина Бибера арестовали за вождение в пьяном виде в Майями.
Фото:
globallookpress.com
12/13
Фрэнка Синатру в 1938 году заподозрили в связи с замужней женщиной, но обвинение было отклонено.
Фото:
POLICE HANDOUT
13/13
Билл Гейтс был задержан в штате Нью-Мексико в 1977 году по обвиненеию в нарушении правил дорожного движения.
Фото:
Wikipedia
Комментарии
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Закон суров, но это закон. И статус мировой звезды никак не отменяет его действие. В нашей галерее — знаменитости, которые по разным причинам попадали в полицейский участок.
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