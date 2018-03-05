Тест: угадайте писателя по его хобби

На свете множество разных хобби: от безобидного коллекционирования марок и открыток до весьма опасных прыжков с парашютом, например. Эти занятия помогают разнообразить досуг, делают жизнь более яркой, помогают справиться со стрессом и даже раскрыться талантам.

Многие писатели не могли представить свою жизнь без любимого хобби. Увлечения в какой-то мере даже стимулировали рабочий процесс.