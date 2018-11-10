Тест: опознаем знаменитость по фрагментам на фото

Тест на определение того, какой звезде принадлежит часть тела с картинки

Внешность человека — это совокупность отличительных черт его лица, фигуры, жестов… Иногда, изменив, например, форму бровей, люди могут поменяться практически до неузнаваемости. А некоторых знаменитых личностей мы помним именно благодаря какой-то отличительной "детали".

Одни знаменитости холят и лелеют свои "непохожести", благодаря которым некоторые, собственно, и прославились, другие — и подозревать бы не могли, что именно форма носа, ушей или предмет одежды станут для людей теми "опознавательными знаками", по которым мы узнаем их из тысячи. Предлагаем вам проверить себя на внимательность. Пройдите наш тест и угадайте, кому из известных личностей принадлежат эти части тела.