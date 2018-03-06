Тест: угадайте знаменитость по части тела

Тест: угадайте знаменитую личность по одной черте

Внешность человека — это совокупность отличительных черт его лица, фигуры, жестов… Иногда, изменив, например, форму бровей, люди могут поменяться практически до неузнаваемости. А некоторых знаменитых личностей мы помним именно благодаря какой-то отличительной "детали".

Одни знаменитости холят и лелеют свои "непохожести", благодаря которым некоторые, собственно, и прославились, другие — и подозревать бы не могли, что именно форма носа, ушей или предмет одежды станут для людей теми "опознавательными знаками", по которым мы узнаем их из тысячи.