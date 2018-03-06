Пара влюбленных фотографов охотится за торнадо

Каждый год во время сезона торнадо пара британских фотографов Тим Моксон (Tim Moxon) и Кэмми Чухницки (Cammie Czuchnicki) отправляется в США, на Средний Запад. Влюбленные берут напрокат машину и едут в погоню за ураганом, чтобы испытать экстремальные эмоции и заснять красоту стихии на фото. Вместе они пережили уже немало опасностей и выиграли несколько фотоконкурсов.

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Вскоре после того, как британские фотографы стали встречаться, им довелось полюбоваться на бушующий в Небраске шторм. «Все твои чувства одновременно атакуют шум и ветер. Дошло до того, что мы не смогли закрыть двери и стали кричать: „Скоре залезай в машину!“» — вспоминает Чухницки.

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С тех пор влюбленные сфотографировали более 200 ураганов и бурь. Каждый год в погоне за стихией они проезжают десятки тысяч километров по Аллее Торнадо — центральной части США, известной частыми бурями. Фотографам не надоедают такие наблюдения — кажется, они становятся только одержимее. «После того как застаешь один шторм, тебе нужно увидеть их еще и еще, а когда ты делаешь это, то жаждешь увидеть самые великолепные ураганы. А потом кто-то снимает что-то круче, чем ты когда-либо видел, и тебе нужно его превзойти», — говорит Моксон.

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Десять месяцев в году фотографы живут в графстве Суррей: они зарабатывают на жизнь разработкой кода и анализом данных. Их ураганный тур начинается в мае с Техаса: за неделю влюбленные проезжают почти 5000 километров на север до Дакоты.

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Паре особенно нравятся конвективные штормы, которые достигают 18 километров в высоту. «Они так фотогеничны и так красивы, что просто невозможно не выбраться из машины и не заснять их», — признается Чухницки.

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Чтобы узнать, где будет торнадо, фотографы наблюдают за небом, проверяют метеорологические отчеты и снимки со спутников, а еще пользуются приложениями вроде Spotter Network, в которых охотники за штормами сообщают о катаклизмах. Тим ведет машину, а Кэмми выполняет роль штурмана. Они стараются прибыть в нужное место, пока небо еще ясное.

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На месте съемки они обычно расходятся. Чухницки снимает на Nikon D610, а Моксону больше нравится Canon 5DSR. Они выбирают режим таймлапса и работают до тех пор, пока остаются в безопасности, закладывая время на то, чтобы выбраться из зоны катаклизма. Конечно, риск остается всегда. В один сильный ураган в Монтане их машину побило градом размером с бейсбольный мяч — но Моксон утверждает, что в прокатной компании оказались очень понимающие люди.

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Рискованные приключения оправдывает еще и то, что у фотографов получаются потрясающие снимки. Кэмми однажды сфотографировала в Нью-Мексико две безупречно выстроенные сверхъячейки (вихри в центре грозового облака), и этот снимок в 2016 году занял второе место на фотоконкурсе погодных явлений. Первое место получил Тим с фотографией урагана всего в 270 метрах от него.

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Свои работы пара выкладывает на сайте Weather Studios.

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