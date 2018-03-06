Американка побывала во всех странах мира

Год назад американка Кассандра Де Пеколь стала первой женщиной, которая побывала во всех 196 суверенных государствах мира и смогла это задокументировать. Кроме того, она побила рекорд Гиннеса по скорости кругосветного путешествия.

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На экспедицию ушло 18 месяцев и 198 тысяч долларов. Большую часть денег девушка собрала с помощью спонсоров, которых ей приходилось искать прямо во время путешествия. Благодаря им Кэсси сняла документальный фильм о своих удивительных приключениях.

Кэсси объехала страны как Посол мира, встречаясь со студентами и профессорами университетов туризма. В Перу американку ограбили в такси, на Гренаде приняли за наркокурьера, а в Ливии и Бахрейне заподозрили в связях с ЦРУ

О том, как Кэсси решилась на кругосветку, что открыла для себя в этом путешествии и чем занимается сейчас, она рассказала в интервью Popsugar.

Кассандра Де Пеколь, 27 лет

До Экспедиции 196 я работала няней 85 часов в неделю и изо всех сил старалась оплатить счета. Я поняла, что если хочу оставить хорошее наследие и достичь мечты об улучшении мира, мне нужно действовать немедленно, пока я не скатилась по жизненной спирали.

В то время мне было 25 лет, и я испытала то, что многие назвали бы «квартальным кризисом». Именно тогда я решила осуществить свою диковинную идею побывать в каждой стране мира. Подготовка к путешествию заняла полтора года и потребовала более чем стопроцентную целеустремленность, настойчивость и драйв.

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Я прервала семестр, не окончив колледж, потому что не могла себе этого позволить. В то время я поняла, что отсутствие образования затрудняет участие в кампаниях некоммерческих организаций, в борьбе за их гранты и финансирование. Тогда я создала свою некоммерческую организацию, чтобы дать женщинам возможность получать финансирование на свои проекты, независимо от наличия образования в колледже.

От маленькой работы няней я должна была пройти к руководителям, которые хотели бы инвестировать в мою организацию. Мне пришлось развивать коммуникативные навыки, чтобы установить полезные связи.

Сначала это казалось довольно захватывающим. Я должна была найти спонсоров, сторонников, наладить контакты в социальных сетях, подготовиться к съемкам учебного документального фильма о моем путешествии. Помимо этого, мне необходимо было получить визы, спланировать маршрут, встречи со студентами, мэрами и министрами туризма, посадки деревьев и другие акции.

Это было самое трудное в моей жизни, но я решила делать все самостоятельно, чтобы пожинать плоды и учиться на неудачах и успехах как независимая женщина. Во время экспедиции было сложно одновременно продолжать обеспечивать финансирование, организовывать встречи, менять маршрут и получать визы.

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Из-за правил рекордов Гиннеса я не могла провести в одной стране более 14 дней, и это усложняло ситуацию, когда я действительно была измотана. Однажды я провела 68 часов без сна, и все вокруг уже казалось бредовым. В то время мне хотелось просто расслабиться на пару недель, чтобы освежить разум и тело. И хотя я могла сэкономить пару недель времени, у меня просто не было на это денег.

Бывало, что мне хотелось остаться дольше, чтобы пообщаться с местными студентами и министрами туризма и лучше узнать страну, особенно в Мексике, Гватемале, Тайване и Маврикии.

Моя любимая страна — Америка. Мне нравятся разные пейзажи: пустыни, пляжи, тропические леса, горы, водопады, вулканы.

Еще одно из моих любимых мест — Аргентина. Также я бы хотела вернуться в Новую Зеландию и Иорданию.

Без сомнения, в путешествии я узнала, что мир не так опасен, как мы думаем, и что люди добры и гостеприимны, куда бы вы ни отправились.

Единственное, что я считаю правдой в отношении людей, — это то, что мы все одинаковы, у нас одинаковые базовые потребности. В основе каждого из нас — религия, политические взгляды, пол, этнические группы. Все мы просто хотим горячую пищу, крышу над головой, доступ к чистой воде и любящую семью вокруг.

Я отправилась в эту экспедицию совершенно непредвзято и оставляла все предубеждения у двери. Что бы кто ни рассказывал мне о стране или месте, будь то хорошо или плохо, — эти взгляды я тоже оставляла у двери. Делая это, я смогла лучше принимать культуры и людей всех слоев общества со всего мира и формулировать свое собственное мнение.

Самое трудное в поездке было управлять всеми аспектами экспедиции самостоятельно. Это было сложно, потому что иногда я просто заходила в интернет, чтобы общаться с семьей и друзьями, и видела много негативных комментариев о себе и своей поездке. Это помимо одиночества в странах, где я не говорила на местном языке, где я была в 24 часах полета от дома, где я была лишена сна.

В детстве мне не нравилось быть на природе. Когда я стала старше, то начала ценить тишину. Когда я путешествую, то стараюсь как можно дальше уйти с проторенного пути, насколько это возможно. Моя любимая часть пути — находить маленькие города, в которых мало туристов, состоящие из местных жителей. Это моменты, когда я могу действительно погрузиться в культуру, наследие и язык.

Часто я искала встречу с местным жителем, который пригласит меня в дом, где его мама или бабушка приготовит традиционную еду. Эти моменты путешествия означают для меня все: это опыт, который могу иметь только я, и это память, которую я разделяю с незнакомыми людьми, которые в конечном итоге становятся друзьями на всю жизнь.

Тем, кто хочет отправиться в такую поездку, я бы посоветовала заранее экономить столько, сколько вы можете, продавать ненужные вещи, найти интересный способ документировать вашу поездку (Instagram, book, vlogging и т. д.), найти способ извлечь выгоду из этого и держать открытый ум в течение всего процесса.

Недавно было принято мое заявление на путешествие в космос с Virgin Galactic, которое меня очень волнует. Также я участвую в разработке линии товаров и приложений для путешествий и работаю над получением лицензии пилота, чтобы попытаться установить второй мировой рекорд Гиннеса по путешествиям, связанным с выносливостью. Кроме того, я работаю над книгой по Экспедиции 196, заканчиваю учебный фильм, и, конечно, управляю своей некоммерческой организацией.

В течение года после моей экспедиции я с радостью общаюсь с женщинами и помогаю им реализовать свои амбиции. Я хочу продолжить вдохновлять женщин, чтобы они следовали своим мечтам.