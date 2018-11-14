На роду написано: зловещие проклятия великих семей

Загадочные смерти, самоубийства, череда всевозможных несчастий… Есть семьи, которые буквально преследует злой рок. Ну как тут не поверить в семейные проклятия?

Мистики утверждают, что с родовыми проклятиями практически невозможно бороться, от них страдают целые поколения. Верить или не верить в это — дело каждого. Мы же предлагаем узнать о роковых судьбах известных всему миру семей.

Династия Романовых. Проклятие царского рода, по легенде, связано с убийством маленького сына жены обоих Лжедмитриев Проклятие царского рода, по легенде, связано с убийством маленького сына жены обоих Лжедмитриев Марины Мнишек . Как гласит предание, Марина предсказала, что убийства в роду продолжатся, пока все Романовы не погибнут. Чем все закончилось, всем хорошо известно.

Клан Кеннеди. "Проклятье Кеннеди" берет свое начало от бизнесмена и политика Джозефа Кеннеди-старшего. Четверо из девяти его детей, в числе которых и президент Джон Кеннеди, погибли в молодости. Сам Джон тоже лишился двоих детей: девочка родилась мертвой, сын прожил два дня. Еще один сын погиб в 39 лет в автокатастрофе. Младшего брата президента застрелили. "Проклятье Кеннеди" берет свое начало от бизнесмена и политика Джозефа Кеннеди-старшего. Четверо из девяти его детей, в числе которых и президент Джон Кеннеди, погибли в молодости. Сам Джон тоже лишился двоих детей: девочка родилась мертвой, сын прожил два дня. Еще один сын погиб в 39 лет в автокатастрофе. Младшего брата президента застрелили.

Семья Хемингуэя. Настоящим проклятьем семьи Хемингуэй стала депрессия. Сам Эрнест страдал от сильнейшей депрессии и совершил суицид в 61 год. Тот же недуг привел к самоубийству сестру писателя. А его старший брат Лестер покончил с собой, узнав, что из-за развития диабета ему придется лишиться ног. Внучка писателя, страдавшая от клинической депрессии, отравилась.

Династия Гримальди. Считают, что проклятие над родом висит с XIII века. Именно тогда, как утверждают историки, князь Ренье I изнасиловал молодую девушку, которая и прокляла всю его семью. Несчастья буквально преследовали семью. Не стала исключением и княгиня Грейс (Келли), погибшая в странной автокатастрофе. После ее смерти начались бесконечные склоки и скандалы в семействе.

Брюс и Брэндон Ли. Официальная причина гибели Брюса — отек мозга, случившийся вследствие принятия таблетки от головной боли, содержащей аспирин и мепробамат в несопоставимой для жизни дозе. Но есть еще множество теорий. Сын актера, Брэндон погиб на съемках фильма: случайный выстрел из настоящего ружья, по ошибке (?) оказавшегося на площадке, оборвал жизнь молодого артиста. Официальная причина гибели Брюса — отек мозга, случившийся вследствие принятия таблетки от головной боли, содержащей аспирин и мепробамат в несопоставимой для жизни дозе. Но есть еще множество теорий. Сын актера, Брэндон погиб на съемках фильма: случайный выстрел из настоящего ружья, по ошибке (?) оказавшегося на площадке, оборвал жизнь молодого артиста.

Род Габсбургов. Граф Вернер фон Габсбург соблазнил простолюдинку и, узнав, что она забеременела, приказал уморить ее голодом. Девушка прокляла весь его род. И началось: Вернеру нанес смертельную рану вепрь, император Максимилиан погиб, его жена сошла с ума, наследник престола совершил суицид… И вишенка на "торте" — убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево.

Семья Марлона Брандо. Проклятием этой семьи стали алкоголь и наркотики. Алкоголизмом страдала мать актера, первая его жена к пагубной страсти прибавила еще и наркозависимость. Их сын Кристиан, употребляющий запрещенные препараты, угодил за решетку за убийство друга сводной сестры. У той на этой почве развилась шизофрения, она повесилась в 25 лет. Сам Кристиан умер от пневмонии.