Мальчик «стал» девочкой-болельщицей на маскараде

Десятилетний Альфи Сондерс решился на смелое преображение для школьного маскарада. Мальчик выбрал костюм девочки-болельщицы.

Альфи серьезно продумал свой образ и даже сделал яркий макияж, полностью перевоплотившись в типичную чирлидершу. Пародийный образ болельщицы повеселил его одноклассников, хотя без неприятных замечаний не обошлось.

Мама Альфи, Донна-Мари Сондерс, сказала, что не видит в этой шутке ничего странного и заметила, что ее сын — обычный мальчик, лишенный специфических женских черт, который решил просто подурачиться.